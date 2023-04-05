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«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

Артем Дзюба Артем Дзюба
Василий Березуцкий Василий Березуцкий
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Футбол Футбол

Проект «Коммент.Шоу» запустил юмористический формат под названием «Ну, так нельзя, ###». Ведущие – Леонид Слуцкий и Артем Дзюба, первый гость – Василий Березуцкий.

Мы собрали самые сочные моменты из первого выпуска.

«Хватит бредить, два маразматика!» Дзюба жестко прожарил Березуцкого и Слуцкого

Дзюба активно нападал на ЦСКА и Березуцкого. Фото Василия с Кубком России Артем комментировал так: «Господи, ##### [блин], какие-то вазы. У меня ощущение, что я зашел в палату к двум душевнобольным. ЦСКА уже лет 10 ничего не выигрывает! Хватит бредить, два маразматика! Это что за Кубок вообще? Кальян разобрали люди, ##### [блин], а вы орете, что это трофей».

Автогол Березуцкого «Лиллю» – как это было?

Вспомнили очень эффектный автогол Березуцкого в матче с «Лиллем» в ЛЧ сезона-2011/12. «Честно, это было ужасно. Мы едем играть в Лилль. Приезжаем, Викторыч говорит: «У нас такая тактика, это бежим, это делаем». Нас возят рылом по полю, 0:2 проигрываем, Думбия случайно забил два, вытаскиваем ничью. Приезжаем в Москву, Викторыч на установке говорит: «Будем играть так же, как играли». И мне настолько это все надоело, что я решил забить», – рассказал Василий.

Тренировки Слуцкого уберегли игрока «Ростова» после жесткого фола Березуцкого

Посмотрели видео удаления Березуцкого из сезона-2007 – тогда Василий так мощно заехал по ногам хавбека «Ростова» Андрея Бочкова, что тот сделал сальто, а затем упал, корчась от боли. «Бочков – мой воспитанник. Когда они были маленькие, я заставлял их делать длинные кувырки. Они меня всегда спрашивали: «Леонид Викторович, а ##### [зачем] мы делаем длинные кувырки?» А я жизнь спас человеку!» – Слуцкий.

«Его три трактора назад приволокли». История Слуцкого о невнимательности Березуцкого

Леонид также вспомнил забавную историю из 2009-го. Тогда в последнем туре ЛЧ играли с «Бешикташем» – для выхода требовалось сыграть не хуже, чем «Вольфсбург», который играл с «МЮ» в параллельном матче.

Слово Слуцкому: «Мы ведем в счете, а на 86-й минуте нам забивает «Бешикташ» – но ничья нас устраивает. Я смотрю на табло, потом на поле – Березуцкий как ###### [побежал] с середины поля забивать гол. Все кричат: «Вася, ты куда?» Его три трактора назад приволокли, и Алдоша в компенсированное время забил победный гол».

ЦСКА в том розыгрыше ЛЧ дошел до четвертьфинала.

«Все, я больше не могу с ними играть». Как Березуцкий закончил со сборной

Дзюба рассказал, как Василий завершал карьеру в сборной России: «После матча с Коста-Рикой мы стояли в предбаннике, и Вася такой: «Все, ###, я больше не могу играть с этими футболистами. Мой организм не выдерживает». Пришлось Игнаша с пансионата забирать». Василий добавил: «Я смотрел по сторонам и думал: «Боже ну так же нельзя!»

В том матче, который прошел в октябре 2016 года, Коста-Рика выиграла со счетом 4:3, а Василий забил в свои ворота.

Дзюба вспомнил лишь двоих воспитанников Слуцкого – Адамова и Колодина

Когда речь зашла о воспитанниках Слуцкого, Артем насчитал только двоих – Романа Адамова и Дениса Колодина. «Адамов запомнился тем, что на Евро-2008 отдал пас ######## [офигенный] Хиддинку, а Колодин тем, что ########## [перебил] все последние ряды – люди не могли пиво спокойно попить. После Колодина пришлось реконструировать «Лужники», потому что он ######## [ударил] в табло, там трещина пошла».

Дзюба не забил пенальти «Краснодару». Как так?

Слуцкий подколол Дзюбу за недавний пенальти в ворота «Краснодара». «Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Сейчас он ###### [упадет]». Смотрю, а он стоит. Ну я и ##### [обалдел]. Я шоумен!» – прокомментировал Артем.

Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад

Березуцкий (понарошку) поссорился с братом. Уткин пообещал их помирить

На концовку шоу придумали забавную активность. Василий представил, что он поссорился с братом Алексеем – и должен был выбрать, кто из футбольных людей может их помирить. В списке были Василий Конов, Максим Орешкин, Валерий Газзаев, Виталий Мутко и Сергей Семак, но Березуцкий выбрал Василия Уткина.

Уткин практически сразу понял, что это розыгрыш, но подыграл Василию и пообещал обратиться к его брату через свой ютуб-канал.

***

Бонус: по подсчетам Sports.ru, слово «###» (включая производные) прозвучало в выпуске 217 раз. 

Как вам новый формат от «Коммент.Шоу»?

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

🤦‍♂️ Ой… Слуцкий доказывал Уткину, что «Пари НН» играл в два ЦЗ – но все перепутал, хотя «прям внимательно смотрел»

«Тенденция – сделать русскую команду». Тренер «Локо» – новый герой Слуцкого

Фото: youtube.com/Коммент.Шоу

34 комментария

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Деметрио
Ответ Pol Belov
какой смысл смотреть болтовню малограмотных людей, которые и пару слов-то связать не могут без мата? к Васе, кстати, это в меньшей степени относится, он-то как раз умеет разговаривать нормальным живым языком, а не так, будто говна наелся и теперь плюется им... понятно, что в жизни много где можно услышать маты, но адекватные люди понимают где можно, а где не стоит... ... вспоминается друган, у которого в башке был целый архив анекдотов, причем довольно пикатных, и как-то он взялся этот архив пополнять анекдотами пристойными... причину объяснил просто: на рыбалке подсел вечерком к костерку рыбаков и что бы быстрее "влиться" в компашку запустил парочку самых таких забористых баек... в ответ - тишина, ни смешка, ни ухмылки, потом, через паузу, самый старший серьезно так сказал - у нас так не принято выражаться, может тебе другую компанию поискать? ... друган говорит, я чуть от стыда не сгорел, так стрёмно было... ... ну а то, как спортс педалирует тему ****** - это отдельный разговор... ... и детишки наверняка в восторге от таких откровенных речей взрослых кумиров... они, дети, ведь тоже матерятся, не правда ли?
Все верно. Дело не в ханжестве. Матом ругаются практически все. Но дело в месте и времени. Когда он присутствует в публичной передаче и причем в таком количестве да в устах знаменитых футбольных людей - это патология. Это просто дико и уродливо выглядит. Печально, что чем дальше, тем это будет все более восприниматься как норма. Оскотинивают людей полным ходом.
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Vlad Kel
Ответ Sinister Kid
Кто осилит, эту статью, тому памятник надо ставить.
Почитал - кайфанул. Не смотреть же час
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D-eisler@yandex.ru
Было нереально смешно! Как будто собрались мои кенты + Лукьян Арменакович и мы обсуждаем деревянный наш футбол.
+3
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Антон Ивонов
Ответ LaffyTaffy
Да угарное шоу, вы чего разнылись… Глоток свежего воздуха в наше стремное футбольное время
если ты угораешь с этой ***ни, то тебе нужны безалкогольное пиво и резиновая баба
+1
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Daniil Skidan
количество мата не понравилось, но передача была реально смешная
+3
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Phoebe
217 раз? Ну, зато без масок.
Как говорил VHS классик нашего детства: "Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Будешь ко мне лезть?..." (С)
и далее по тексту
+1
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Ape1sin
это какое-то позорище. как будто семиклассникам дали ютуб канал, пока родители на даче. есть бухло, канал, а контента нет. а потом мы возмущаемся как дети на улице и не только разговаривают при взрослых
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Rom-Spb
Не читал, не смотрел, но осуждаю
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dudufufu
Ответ bond123
Давайте не будем ханжами. Несколько раз я искренне смеялся
Не будем. И читать не будем, а уж тем более смотреть.
+1
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svas17
Ответ bond123
Давайте не будем ханжами. Несколько раз я искренне смеялся
я каждый день несколько раз смеюсь.
+1
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bellyashe
Ответ Recreated
Слуцкий в каждом предложении использует мат, это никуда не годится, ладно эти, но он тренером работал много лет и так опуститься до подъездного мата! Для кого это шоу?!
знаменитые российские тренеры, которые не допускают использования нецензурной брани и на игры во фраках выходят)
+3
-1
+2
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Crazy Writer
Ответ Recreated
Слуцкий в каждом предложении использует мат, это никуда не годится, ладно эти, но он тренером работал много лет и так опуститься до подъездного мата! Для кого это шоу?!
В нашем футболе? Тренером? Да без мата? Нужно быть ооочень сдержанным человеком =)
+7
-1
+6
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Pol Belov
какой смысл смотреть болтовню малограмотных людей, которые и пару слов-то связать не могут без мата? к Васе, кстати, это в меньшей степени относится, он-то как раз умеет разговаривать нормальным живым языком, а не так, будто говна наелся и теперь плюется им... понятно, что в жизни много где можно услышать маты, но адекватные люди понимают где можно, а где не стоит...
... вспоминается друган, у которого в башке был целый архив анекдотов, причем довольно пикатных, и как-то он взялся этот архив пополнять анекдотами пристойными... причину объяснил просто: на рыбалке подсел вечерком к костерку рыбаков и что бы быстрее "влиться" в компашку запустил парочку самых таких забористых баек... в ответ - тишина, ни смешка, ни ухмылки, потом, через паузу, самый старший серьезно так сказал - у нас так не принято выражаться, может тебе другую компанию поискать? ... друган говорит, я чуть от стыда не сгорел, так стрёмно было...
... ну а то, как спортс педалирует тему ****** - это отдельный разговор...
... и детишки наверняка в восторге от таких откровенных речей взрослых кумиров... они, дети, ведь тоже матерятся, не правда ли?
+5
-1
+4
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Recreated
Слуцкий в каждом предложении использует мат, это никуда не годится, ладно эти, но он тренером работал много лет и так опуститься до подъездного мата! Для кого это шоу?!
+3
-2
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Максим Пантелеев
Ответ Marat_NJL
Надо будет глянуть для составления собственной оценки. Но сильно сомневаюсь, что ботов нагнали. Наверняка тупо, но смешно
Нет причин сомневаться. Как может быть тупо и смешно? Если только над кринжем.
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ЛоуренсАравийский
Ответ bond123
Давайте не будем ханжами. Несколько раз я искренне смеялся
но судя по некоторым комментам, складывается ощущение что здесь филиал благородных девиц, и фуфуфу вообще такое смотреть)
и при этом хавать лопатами контент про зарем, медиафутбол и прочую кринжатину
+8
-1
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Novak
Иногда бывает, что мат в тему и хорошо подходит в разговоре.
Но вот этот колхоз с матом через слово невозможно смотреть. Так гопники-пацанчики с района разговаривают, связывая матом обычные слова.
+4
-1
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Дави На кнопы
Не смотрел, но осуждаю☝️
+6
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Marat_NJL
Ответ Максим Пантелеев
Комментарий удален модератором
Надо будет глянуть для составления собственной оценки. Но сильно сомневаюсь, что ботов нагнали. Наверняка тупо, но смешно
0
-1
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Максим Пантелеев
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Shamarin
Ответ bond123
Давайте не будем ханжами. Несколько раз я искренне смеялся
Да все кто смотрел, смеялись. Просто не все любят переобуваться в воздухе)
+20
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+17
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Орыс-орыс онбаган
Два дебила это сила
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papadok
Про кальян шутка неплохая.
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Александр Родичев
С шутки Дзюбы про 2005 год прям засмелся, много моментов заставили улыбнуться, особенно когда Вася начал издеваться над Артемом в профессиональном плане. Да и звонок (не буду спойлерить кому) как-то настроение приподнял, что ли. Надеюсь шоу будет продолжаться, но количество мата действительно пофиксить нужно)
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Vseznaika
Такой контент подходит для футбол брат. туда бы еще Отара добавить

ну а так обычная кринжуха и большим количества мата
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