«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!
Проект «Коммент.Шоу» запустил юмористический формат под названием «Ну, так нельзя, ###». Ведущие – Леонид Слуцкий и Артем Дзюба, первый гость – Василий Березуцкий.
Мы собрали самые сочные моменты из первого выпуска.
«Хватит бредить, два маразматика!» Дзюба жестко прожарил Березуцкого и Слуцкого
Дзюба активно нападал на ЦСКА и Березуцкого. Фото Василия с Кубком России Артем комментировал так: «Господи, ##### [блин], какие-то вазы. У меня ощущение, что я зашел в палату к двум душевнобольным. ЦСКА уже лет 10 ничего не выигрывает! Хватит бредить, два маразматика! Это что за Кубок вообще? Кальян разобрали люди, ##### [блин], а вы орете, что это трофей».
Автогол Березуцкого «Лиллю» – как это было?
Вспомнили очень эффектный автогол Березуцкого в матче с «Лиллем» в ЛЧ сезона-2011/12. «Честно, это было ужасно. Мы едем играть в Лилль. Приезжаем, Викторыч говорит: «У нас такая тактика, это бежим, это делаем». Нас возят рылом по полю, 0:2 проигрываем, Думбия случайно забил два, вытаскиваем ничью. Приезжаем в Москву, Викторыч на установке говорит: «Будем играть так же, как играли». И мне настолько это все надоело, что я решил забить», – рассказал Василий.
Тренировки Слуцкого уберегли игрока «Ростова» после жесткого фола Березуцкого
Посмотрели видео удаления Березуцкого из сезона-2007 – тогда Василий так мощно заехал по ногам хавбека «Ростова» Андрея Бочкова, что тот сделал сальто, а затем упал, корчась от боли. «Бочков – мой воспитанник. Когда они были маленькие, я заставлял их делать длинные кувырки. Они меня всегда спрашивали: «Леонид Викторович, а ##### [зачем] мы делаем длинные кувырки?» А я жизнь спас человеку!» – Слуцкий.
«Его три трактора назад приволокли». История Слуцкого о невнимательности Березуцкого
Леонид также вспомнил забавную историю из 2009-го. Тогда в последнем туре ЛЧ играли с «Бешикташем» – для выхода требовалось сыграть не хуже, чем «Вольфсбург», который играл с «МЮ» в параллельном матче.
Слово Слуцкому: «Мы ведем в счете, а на 86-й минуте нам забивает «Бешикташ» – но ничья нас устраивает. Я смотрю на табло, потом на поле – Березуцкий как ###### [побежал] с середины поля забивать гол. Все кричат: «Вася, ты куда?» Его три трактора назад приволокли, и Алдоша в компенсированное время забил победный гол».
ЦСКА в том розыгрыше ЛЧ дошел до четвертьфинала.
«Все, я больше не могу с ними играть». Как Березуцкий закончил со сборной
Дзюба рассказал, как Василий завершал карьеру в сборной России: «После матча с Коста-Рикой мы стояли в предбаннике, и Вася такой: «Все, ###, я больше не могу играть с этими футболистами. Мой организм не выдерживает». Пришлось Игнаша с пансионата забирать». Василий добавил: «Я смотрел по сторонам и думал: «Боже ну так же нельзя!»
В том матче, который прошел в октябре 2016 года, Коста-Рика выиграла со счетом 4:3, а Василий забил в свои ворота.
Дзюба вспомнил лишь двоих воспитанников Слуцкого – Адамова и Колодина
Когда речь зашла о воспитанниках Слуцкого, Артем насчитал только двоих – Романа Адамова и Дениса Колодина. «Адамов запомнился тем, что на Евро-2008 отдал пас ######## [офигенный] Хиддинку, а Колодин тем, что ########## [перебил] все последние ряды – люди не могли пиво спокойно попить. После Колодина пришлось реконструировать «Лужники», потому что он ######## [ударил] в табло, там трещина пошла».
Дзюба не забил пенальти «Краснодару». Как так?
Слуцкий подколол Дзюбу за недавний пенальти в ворота «Краснодара». «Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Сейчас он ###### [упадет]». Смотрю, а он стоит. Ну я и ##### [обалдел]. Я шоумен!» – прокомментировал Артем.
Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад
Березуцкий (понарошку) поссорился с братом. Уткин пообещал их помирить
На концовку шоу придумали забавную активность. Василий представил, что он поссорился с братом Алексеем – и должен был выбрать, кто из футбольных людей может их помирить. В списке были Василий Конов, Максим Орешкин, Валерий Газзаев, Виталий Мутко и Сергей Семак, но Березуцкий выбрал Василия Уткина.
Уткин практически сразу понял, что это розыгрыш, но подыграл Василию и пообещал обратиться к его брату через свой ютуб-канал.
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Бонус: по подсчетам Sports.ru, слово «###» (включая производные) прозвучало в выпуске 217 раз.
Как вам новый формат от «Коммент.Шоу»?
«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег
🤦♂️ Ой… Слуцкий доказывал Уткину, что «Пари НН» играл в два ЦЗ – но все перепутал, хотя «прям внимательно смотрел»
«Тенденция – сделать русскую команду». Тренер «Локо» – новый герой Слуцкого
Фото: youtube.com/Коммент.Шоу
Как говорил VHS классик нашего детства: "Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Будешь ко мне лезть?..." (С)
и далее по тексту
... вспоминается друган, у которого в башке был целый архив анекдотов, причем довольно пикатных, и как-то он взялся этот архив пополнять анекдотами пристойными... причину объяснил просто: на рыбалке подсел вечерком к костерку рыбаков и что бы быстрее "влиться" в компашку запустил парочку самых таких забористых баек... в ответ - тишина, ни смешка, ни ухмылки, потом, через паузу, самый старший серьезно так сказал - у нас так не принято выражаться, может тебе другую компанию поискать? ... друган говорит, я чуть от стыда не сгорел, так стрёмно было...
... ну а то, как спортс педалирует тему ****** - это отдельный разговор...
... и детишки наверняка в восторге от таких откровенных речей взрослых кумиров... они, дети, ведь тоже матерятся, не правда ли?
и при этом хавать лопатами контент про зарем, медиафутбол и прочую кринжатину
Но вот этот колхоз с матом через слово невозможно смотреть. Так гопники-пацанчики с района разговаривают, связывая матом обычные слова.
ну а так обычная кринжуха и большим количества мата