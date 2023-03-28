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«Палевно». Поражение от 2Drots с камеры на Чалове – о чем говорили игроки ЦСКА?

2Drots 2Drots
ЦСКА ЦСКА
Федор Чалов Федор Чалов
Футбол Футбол

Как это было на поле.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел первый тайм против 2Drots (1:2) с камерой, закрепленной на груди. И вот клуб выпустил ролик, в котором показал, что из этого вышло.

Перед игрой Константин Кучаев говорил: «Ничего не скажешь в целом, да. Палевно». 

Максим Мухин адресовал вопрос 2Drots прямо в камеру: «Сколько они еще примерно стоять будут?». «Давай, Мух, пили контент, брат», – весело отвечал Чалов.

Во время паузы Кучаев сказал Чалову, что в одном из эпизодов ему надо было лучше открываться.

Алекс Стиль из 2Drots спросил Чалова, удобно ли ему бегать с камерой. «Не очень, если честно. Трясет», – ответ Федора.

Перед угловым, с которого забил 2Drots, форвард активно раздавал указания Мойзесу Барбозе («Играй, играй!») и Илье Агапову («Быстрее работай с мячом!»). Не помогло.

После одной из атак Чалов похвалил Антона Заболотного за удачную скидку.

Дальше было много рабочих подсказов и вопрос к главному арбитру: «А что, бороться нельзя, что ли?»

После упущенного момента Чалов от души выругался известным словом из трех букв.

Во втором тайме Чалов все же сделал выбор в пользу комфорта и снял камеру. Федор забил, но его гола не хватило, чтобы спасти игру. 

2Drots неожиданно победили.

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Фото: pfc-cska.com

7 комментариев

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Alamarrr
Прикольно!
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Тюменский медвежонок
круто на самом деле, сразу вспомнилась реклама от Гая Ричи, было бы прикольно если б эту камеру прям в автобусе нацепили и пройти весь путь к стадиону, к раздевалке и потом на поле от 1-го лица
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Slavnov
Ничего себе,они еще и основой играли,федотов уже и любителям сливает
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Michael Boldyrev
Ну, неплохо.
Хотя тут как с фонограммой: ты не стесняйся, что мычишь и воешь - пой как обычно, а мы потом нарежем и с нормальным музоном будет хит.
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Alda
Ответ Денис Кателин
когда-нибудь в трансляции можно будет выбирать от "лица" кого смотреть матч. Игроков, судьи, тренера, болельщика с первого ряда... эх, дожить бы)
Посмотрел бы от лица Слуцкого, сразу бы укачало :D
+6
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+6
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Денис Кателин
когда-нибудь в трансляции можно будет выбирать от "лица" кого смотреть матч. Игроков, судьи, тренера, болельщика с первого ряда...
эх, дожить бы)
+2
-1
+1
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Alexandr Sokolov
Наконец-то в Фифа сделали реалистичную графику))) а так, конечно, прикольно
+7
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