«Палевно». Поражение от 2Drots с камеры на Чалове – о чем говорили игроки ЦСКА?

Как это было на поле.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел первый тайм против 2Drots (1:2) с камерой, закрепленной на груди. И вот клуб выпустил ролик, в котором показал, что из этого вышло.

Перед игрой Константин Кучаев говорил: «Ничего не скажешь в целом, да. Палевно».

Максим Мухин адресовал вопрос 2Drots прямо в камеру: «Сколько они еще примерно стоять будут?». «Давай, Мух, пили контент, брат», – весело отвечал Чалов.

Во время паузы Кучаев сказал Чалову, что в одном из эпизодов ему надо было лучше открываться.

Алекс Стиль из 2Drots спросил Чалова, удобно ли ему бегать с камерой. «Не очень, если честно. Трясет», – ответ Федора.

Перед угловым, с которого забил 2Drots, форвард активно раздавал указания Мойзесу Барбозе («Играй, играй!») и Илье Агапову («Быстрее работай с мячом!»). Не помогло.

После одной из атак Чалов похвалил Антона Заболотного за удачную скидку.

Дальше было много рабочих подсказов и вопрос к главному арбитру: «А что, бороться нельзя, что ли?»

После упущенного момента Чалов от души выругался известным словом из трех букв.

Во втором тайме Чалов все же сделал выбор в пользу комфорта и снял камеру. Федор забил, но его гола не хватило, чтобы спасти игру.

2Drots неожиданно победили.

Фото: pfc-cska.com