«Палевно». Поражение от 2Drots с камеры на Чалове – о чем говорили игроки ЦСКА?
Как это было на поле.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел первый тайм против 2Drots (1:2) с камерой, закрепленной на груди. И вот клуб выпустил ролик, в котором показал, что из этого вышло.
Перед игрой Константин Кучаев говорил: «Ничего не скажешь в целом, да. Палевно».
Максим Мухин адресовал вопрос 2Drots прямо в камеру: «Сколько они еще примерно стоять будут?». «Давай, Мух, пили контент, брат», – весело отвечал Чалов.
Во время паузы Кучаев сказал Чалову, что в одном из эпизодов ему надо было лучше открываться.
Алекс Стиль из 2Drots спросил Чалова, удобно ли ему бегать с камерой. «Не очень, если честно. Трясет», – ответ Федора.
Перед угловым, с которого забил 2Drots, форвард активно раздавал указания Мойзесу Барбозе («Играй, играй!») и Илье Агапову («Быстрее работай с мячом!»). Не помогло.
После одной из атак Чалов похвалил Антона Заболотного за удачную скидку.
Дальше было много рабочих подсказов и вопрос к главному арбитру: «А что, бороться нельзя, что ли?»
После упущенного момента Чалов от души выругался известным словом из трех букв.
Во втором тайме Чалов все же сделал выбор в пользу комфорта и снял камеру. Федор забил, но его гола не хватило, чтобы спасти игру.
2Drots неожиданно победили.
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Фото: pfc-cska.com
Хотя тут как с фонограммой: ты не стесняйся, что мычишь и воешь - пой как обычно, а мы потом нарежем и с нормальным музоном будет хит.
эх, дожить бы)