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20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»

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Fan ID критикует уже даже Дмитрий Медведев, активные фанаты пришли на матч с медиафутбольной командой, где паспорт болельщика не требуются. Еще несколько дней назад чемпион Медиалиги 2Drots сообщил, что на матч с ЦСКА продано больше 20 тысяч билетов. На стадионе это выглядело так.

И вот так.

• ЦСКА в Премьер-лиге этой весной собирает гораздо меньше. Для сравнения: 9 974 человека на игре с «Зенитом» и 2 680 на «Крыльях». Выходит, на 2Drots пришло в два раза больше зрителей, чем на чемпиона РПЛ, и почти в восемь раз больше, чем на гостей из Самары. Посещаемость «Зенита» – 50% от 2Drots, а «Крыльев Советов» – вообще 13 с небольшим

• В первой части сезона РПЛ (когда еще не было повсеместного Fan ID, а только фанатский бойкот) средняя посещаемость ЦСКА составляла 11 604 зрителя. Теперь на 2Drots пришло практически в два раза больше.

Вот так выглядел мартовский матч с «Крыльями». 

Это недавний «Зенит».

А вот 2Drots. Обратите внимание на боковые трибуны. Команда Медиалиги на стадионе ЦСКА собирает больше чемпиона России! 

• Да-да, фанатская трибуна ЦСКА заполнилась впервые в сезоне (бойкот объявили в июне)! Атмосфера сразу стала футбольной! Включайте звук.

По ходу матча фанаты армейцев скандировали «Fan ID – убийца футбола», их кричалку поддержали болельщики 2Drots.

Ах да, ЦСКА проиграл – 1:2. С Даниэлом Карвальо! 

Игра неожиданно началась с гола Слона из 2Drots на 10-й минуте. Момент ЦСКА не оживил – команда во втором тайме пропустила еще, а ответила лишь одним голом Федора Чалова.

Во втором тайме на поле вышел легендарный бразильский легионер Даниэл Карвальо – заменил Антона Заболотного. Звезда провела на поле 15 минут и отдала несколько передач пяткой. Не помогло.

Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком

Фото: vk.com/pfc_cska; instagram.com/verina_julia; sports.ru

11 комментариев

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Санитар-волк
Ответ на все вопросы по фануйди
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Carlton Palmer
Ответ Павел Широков
Скорее не на дротс пришло 20 тысяч, а на Карвальо!!! Кому этот дротс вообще нужен? С ними даже играть сегодня по серьезному не стали!!!
Люди пришли на футбол, на ЦСКА. Просто купили билет и пришли, не заморачиваясь с фануйди. Ну и поорали вдоволь, те кто хотел
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Фланец
А что знасит дротс?
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Grime Font
Ответ Тюменский медвежонок
кто в здравом уме делает ставки на товарищеские матчи?) если только школьники-студенты родительские 200-300 рублей скопленные с обедов
Зайди на соккер365. Там лудики на этот матч налупили 2к комментариев.
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Тюменский медвежонок
Ответ Grime Font
Отличный договорняк Фонбет замутил 👍 Попаны, наверняка, грузили хаты на победу ЦСКА
кто в здравом уме делает ставки на товарищеские матчи?) если только школьники-студенты родительские 200-300 рублей скопленные с обедов
+3
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+3
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RunXX
Ответ Павел Широков
Скорее не на дротс пришло 20 тысяч, а на Карвальо!!! Кому этот дротс вообще нужен? С ними даже играть сегодня по серьезному не стали!!!
Там больше половины всех болельщиков были школота, болеющие за 2DROTS, они даже не знают кто такой этот ваш Карвальо )
+16
-3
+13
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Андрей Балабаев
Ответ alexman1996
Ощущение, что Карвальо после завершения карьеры у бабушки безвылазно жил.)
Видимо бабушка ещё во время его карьеры в Москву переехала)
+8
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+8
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Павел Широков
Скорее не на дротс пришло 20 тысяч, а на Карвальо!!! Кому этот дротс вообще нужен? С ними даже играть сегодня по серьезному не стали!!!
+21
-7
+14
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Shaquil
"Выходит, на 2Drots пришло в два раза больше зрителей, чем на чемпиона РПЛ, и в семь раз больше, чем на гостей из Самары. Если в процентах, то 2Drots собрал больше примерно на 50% и 86,6% соответственно."

Занимательная математика
+1
-4
-3
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alexman1996
Ощущение, что Карвальо после завершения карьеры у бабушки безвылазно жил.)
+19
0
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Grime Font
Отличный договорняк Фонбет замутил 👍
Попаны, наверняка, грузили хаты на победу ЦСКА
+14
-8
+6
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