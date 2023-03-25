20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»

Fan ID критикует уже даже Дмитрий Медведев, активные фанаты пришли на матч с медиафутбольной командой, где паспорт болельщика не требуются. Еще несколько дней назад чемпион Медиалиги 2Drots сообщил, что на матч с ЦСКА продано больше 20 тысяч билетов. На стадионе это выглядело так.

И вот так.

• ЦСКА в Премьер-лиге этой весной собирает гораздо меньше. Для сравнения: 9 974 человека на игре с «Зенитом» и 2 680 на «Крыльях». Выходит, на 2Drots пришло в два раза больше зрителей, чем на чемпиона РПЛ, и почти в восемь раз больше, чем на гостей из Самары . Посещаемость «Зенита» – 50% от 2Drots, а «Крыльев Советов» – вообще 13 с небольшим

• В первой части сезона РПЛ (когда еще не было повсеместного Fan ID, а только фанатский бойкот) средняя посещаемость ЦСКА составляла 11 604 зрителя. Теперь на 2Drots пришло практически в два раза больше.

Вот так выглядел мартовский матч с «Крыльями».

Это недавний «Зенит».

А вот 2Drots. Обратите внимание на боковые трибуны. Команда Медиалиги на стадионе ЦСКА собирает больше чемпиона России!

• Да-да, фанатская трибуна ЦСКА заполнилась впервые в сезоне (бойкот объявили в июне)! Атмосфера сразу стала футбольной! Включайте звук.

По ходу матча фанаты армейцев скандировали «Fan ID – убийца футбола», их кричалку поддержали болельщики 2Drots.

Ах да, ЦСКА проиграл – 1:2. С Даниэлом Карвальо!

Игра неожиданно началась с гола Слона из 2Drots на 10-й минуте. Момент ЦСКА не оживил – команда во втором тайме пропустила еще, а ответила лишь одним голом Федора Чалова.

Во втором тайме на поле вышел легендарный бразильский легионер Даниэл Карвальо – заменил Антона Заболотного. Звезда провела на поле 15 минут и отдала несколько передач пяткой. Не помогло.

Фото: vk.com/pfc_cska; instagram.com/verina_julia; sports.ru