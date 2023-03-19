Близок технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарят «Торпедо» победу

«Пари НН» и «Торпедо» в 20-м туре Мир РПЛ сыграли вничью (1:1), но в протоколах может остаться техническое поражение нижегородцев.

Из-за полузащитника Ярослава Михайлова, который не мог выходить на поле.

У Михайлова – четыре карточки. Почему никто не заметил?

19-летний полузащитник нижегородцев Ярослав Михайлов вышел в стартовом составе, хотя должен был пропустить матч . Все из-за того, что он в этом сезоне играл в разных лигах.

Он начинал сезон в системе «Зенита», но играл в основном за «Зенит-2» из Второй лиги – там получил желтые в матчах против «Электрона» и красногорского «Зоркого». После игрока арендовал «Пари НН», в РПЛ он получил еще два предупреждения, второе – в матче 19-го тура против «Ростова», после него и должна быть дисквалификация.

Но Михайлов вышел на матч 20-го тура с первых минут.

И неважно, что это разные лиги: в статье 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23 говорится, что карточки переходят .

Что в регламенте?

Разъяснила РПЛ: оказалось, лига в электронной системе контролирует только карточки, полученные в своем турнире, а все остальные учитывает, только если об этом дополнительно информируют клубы .

Очевидно, «Пари НН» о желтых своего нового игрока за «Зенит-2» ничего не сообщил, заявочная система о них не знала, поэтому позволила заявить его на матч с «Торпедо».

Такое несовершенство внутренней системы РПЛ, судя по всему, приведет к техническому поражению .

Вот полный текст официального заявления лиги:

«Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во Второй лиге, где получил две желтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях .

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо-Москва» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС».

Теперь все просто: если «Торпедо» подаст протест, его наверняка удовлетворят. Оснований защищаться у «Пари НН» не видно.

А «Торпедо» будет подавать протест?

Да.

Об этом четко сказал главный тренер Андрей Талалаев после матча во флеш-интервью на «Матч Премьере». Вот его полные слова на этот счет:

«Нас не спасают ничьи, нам нужно выигрывать. Руководство находит дополнительные поощрения, чтобы ребята были мотивированы выигрывать матчи.

– Протест будете подавать?

– Безусловно. Мы не то что прижаты к стенке, мы в нее впечатаны. Нам за любой шанс нужно цепляться зубами – всем, чем возможно. Конечно будем ».

КДК наверняка рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании в середине недели.

Спасти «Пари НН» могла вторая команда. Но формально ее нет

Неочевидная тонкость: карточки оставались бы внутри Второй лиги (или Первой), если бы у «Пари НН» была там своя фарм-команда.

Главная команда Нижегородской области сотрудничает с дзержинским «Химиком», тоже областной командой – но все же это не фарм, по крайней мере с точки зрения официальной заявки.

Доказывает простой факт: «Химик» играл в Кубке России-2022/23, что запрещено вторым командам. Дзержинцы прошли там «ФШМ» в 1/256 финала и вылетели от «Мурома» во втором раунде.

В «Пари НН» заявили, что разбираются в ситуации: «Данное событие не должно было произойти, руководство клуба проведет внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе».

Там все же надеются на положительное решение КДК.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; ФК «Зенит»; ФК «Пари Нижний Новгород»