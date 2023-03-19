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Близок технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарят «Торпедо» победу

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«Пари НН» и «Торпедо» в 20-м туре Мир РПЛ сыграли вничью (1:1), но в протоколах может остаться техническое поражение нижегородцев.

Из-за полузащитника Ярослава Михайлова, который не мог выходить на поле.

У Михайлова – четыре карточки. Почему никто не заметил?

19-летний полузащитник нижегородцев Ярослав Михайлов вышел в стартовом составе, хотя должен был пропустить матч. Все из-за того, что он в этом сезоне играл в разных лигах.

Он начинал сезон в системе «Зенита», но играл в основном за «Зенит-2» из Второй лиги – там получил желтые в матчах против «Электрона» и красногорского «Зоркого». После игрока арендовал «Пари НН», в РПЛ он получил еще два предупреждения, второе – в матче 19-го тура против «Ростова», после него и должна быть дисквалификация.

Но Михайлов вышел на матч 20-го тура с первых минут.

И неважно, что это разные лиги: в статье 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23 говорится, что карточки переходят.

Что в регламенте?

Разъяснила РПЛ: оказалось, лига в электронной системе контролирует только карточки, полученные в своем турнире, а все остальные учитывает, только если об этом дополнительно информируют клубы.

Очевидно, «Пари НН» о желтых своего нового игрока за «Зенит-2» ничего не сообщил, заявочная система о них не знала, поэтому позволила заявить его на матч с «Торпедо».

Такое несовершенство внутренней системы РПЛ, судя по всему, приведет к техническому поражению.

Вот полный текст официального заявления лиги:

«Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во Второй лиге, где получил две желтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо-Москва» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС».

Теперь все просто: если «Торпедо» подаст протест, его наверняка удовлетворят. Оснований защищаться у «Пари НН» не видно.

А «Торпедо» будет подавать протест?

Да.

Об этом четко сказал главный тренер Андрей Талалаев после матча во флеш-интервью на «Матч Премьере». Вот его полные слова на этот счет:

«Нас не спасают ничьи, нам нужно выигрывать. Руководство находит дополнительные поощрения, чтобы ребята были мотивированы выигрывать матчи. 

– Протест будете подавать?

 Безусловно. Мы не то что прижаты к стенке, мы в нее впечатаны. Нам за любой шанс нужно цепляться зубами – всем, чем возможно. Конечно будем».

КДК наверняка рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании в середине недели.

Спасти «Пари НН» могла вторая команда. Но формально ее нет

Неочевидная тонкость: карточки оставались бы внутри Второй лиги (или Первой), если бы у «Пари НН» была там своя фарм-команда.

Главная команда Нижегородской области сотрудничает с дзержинским «Химиком», тоже областной командой – но все же это не фарм, по крайней мере с точки зрения официальной заявки.

Доказывает простой факт: «Химик» играл в Кубке России-2022/23, что запрещено вторым командам. Дзержинцы прошли там «ФШМ» в 1/256 финала и вылетели от «Мурома» во втором раунде.

В «Пари НН» заявили, что разбираются в ситуации: «Данное событие не должно было произойти, руководство клуба проведет внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе».

Там все же надеются на положительное решение КДК.

Это второй инцидент за неделю: хотя Баринова в Кубке России пронесло из-за вылета

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; ФК «Зенит»ФК «Пари Нижний Новгород»

21 комментарий

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Dan Kennedy
Ну я Пари упрекнуть в такой ошибке не могу. Сама система нашего футбола дала сбой, а страдает клуб из НН. Если говорить о справедливом наказании по отношению к клубу - перенести дисквалификацию на следующий матч. Но увы, такое маловероятно.

Надо дорабатывать систему нашим лигам, чтобы все четно понятно было. И чтобы в Кубке таких проблем не было. Хотя в случае с Бариновым больше косяк именно Локомотива.
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Terry Coylor
Уровень профессионализма в рос. футболе уже зашкаливает. Сначала непонятки с карточками в кубке, теперь уже и в лиге. Похоже, многим просто положить на эту забаву. Симптоматичная история с обзорной программой и Слуцким, но без права показа матчей РПЛ на первом канале - в ту же копилку.
+2
0
+2
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0mertas626
Ответ fantast1c
Шикарные администраторы у команды. Ну и конечно, почему нет электронной системы заявок в РПЛ? В третье лиге нельзя добавить в заявку на игру или на замену дисквалифированного игрока, там такие случаи просто невозможны.
электронная система заявки есть.
0
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vodorosl
А буки в таком случае засчитывают поражение той команде, которой дали технарь?
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-1
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Алексей Шурпач
Почему не лига за этим следит? Клубы дают заранее составы на матч, судьи и прочие люди из лиги должны проверить всё и разрешить учатие в матче.
+7
0
+7
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fantast1c
Шикарные администраторы у команды. Ну и конечно, почему нет электронной системы заявок в РПЛ? В третье лиге нельзя добавить в заявку на игру или на замену дисквалифированного игрока, там такие случаи просто невозможны.
0
-1
-1
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tackle by Moore
После факапа Локо в кубке с Бариновым все только и делали, что наперебой писали какая в РПЛ классная автоматическая система заявки и повторение ситуации категорически невозможно. Этот миф прожил ровно три дня))
+4
0
+4
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ivan-off
Ответ Тринадцатый95
Ставил на победу Торпедо, случае присуждения технического поражения, что происходит с ставкой?
ничего, считается ничья
+4
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+4
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Тринадцатый95
Ставил на победу Торпедо, случае присуждения технического поражения, что происходит с ставкой?
0
-1
-1
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Max Zhomkov
кто то из штаба нижегородцев должен хорошенько получить по шапке. В высшей лиге такие ошибки непозволительны
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Санитар-волк
многовато технарей
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Андрей Балабаев
Не оправдывая прозевавших это сотрудников Нижнего Новгорода, что за бред вообще учитывать вместе карточки рпл и 2 лиги.
+16
0
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Redmurza
Ну что же, поздравляю Торпеду с великолепной победой! Жаль она не поможет ей избежать вылета в ФНЛ, а лучше - еще дальше
+5
-1
+4
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Рома Политов
Как хорошо, что 10 лет назад был кейс черышева, можно всегда в качестве оправдания использовать
+2
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Айрат Ситдиков
Ответ dima4@mail.ru
Раз пять перечитал заголовок пытаясь понять как связаны"технарь" - техничный игрок и карточки и победа.
технарь это техническое поражение же.
+19
0
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ARAMIS777
Это дно товарищи!
Совсем мышей не ловят те,кто подобным должен заниматься.
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dima4@mail.ru
Комментарий скрыт
+2
-14
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avcgloronalduMU
это колхоз
+3
0
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Вратарь Бага
три очка по любому спасут торпедо от вылета)
+2
-3
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Нурлан Насыров
Профессионалы!!!
+7
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+7
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sager76
А что это тут у нас лежит? Аааа, грааабли! Грех не наступить!
+29
0
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