Головин и Миранчук все-таки мимо матчей с Ираном и Ираком. Не играли за сборную с 2021-го

Александр Головин и Алексей Миранчук не сыграют за сборную России в предстоящих товарищеских матчах с Ираном и Ираком. Они уже больше года не появляются в главной команде страны.

В 2022-м Валерий Карпин не тревожил тех, кто до сих пор играет в Европе, но сейчас вызов анонсировался: «Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – появление в расширенном списке Миранчука и Головина.

Ранее не вызывали из-за логистических сложностей, сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника. По логистике Алексею и Александру в этот раз будет полегче, так как вторая игра пройдет в России. Важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

Однако снова что-то пошло не так.

Что случилось? Все просто – травмы

Нет, официально «Монако» и «Торино» никак не мешали.

• «Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», – сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье.

• «Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», – сообщали в пресс-службе «Торино».

Однако разрешение не понадобилось. Оба пролетели мимо из-за травм.

• У Миранчука – травма приводящей мышцы левого бедра. Спортдир Давиде Ваньяти говорит, что на восстановление Алексею потребуется не менее десяти дней. Значит, россиянин точно пропустит игру с Ираном. А вот будет ли готов Миранчук к матчу с Ираком пока неизвестно.

• Головин не попал в заявку «Монако» на матч против «Аяччо» из-за дискомфорта в мышце бедра. Это первая травма Александра в этом сезоне, сроки восстановления неизвестны.

• Головин и Алексей Миранчук не выходил за сборную с 14 ноября 2021-го, когда в квалификации ЧМ Россия уступила Хорватии.

А еще выбыли Джикия и Сафонов

Капитан «Спартака» в прошлом году играл и с Кыргызстаном, и с Узбекистаном, но против Ирана и Ирака мы его не увидим. Защитник выбыл на три недели из-за травмы бедра. В субботу его заменили из-за повреждения на 76-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

Инсайдер Иван Карпов добавляет, что кипер «Краснодара» точно мимо игры с Ираном из-за ковида, а вместо него вызовут Сослана Джанаева из «Сочи».

Когда матчи? С кем играем?

Сначала в Тегеране 23 марта Россия встретится с одной из сильнейших команд Азии – Ираном.

Уже 26 марта сборная проведет первый домашний матч с 11 ноября 2021 года – в Санкт-Петербург нагрянет Ирак.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de , Panoramic/Keystone Press Agency