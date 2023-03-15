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«Все были восхищены этим решением». ЭСК ответила «Спартаку»: гол Соболева «Факелу» отменен правильно, пенальти был

Спартак Спартак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Павел Каманцев
судьи судьи
Владислав Безбородов Владислав Безбородов
Краснодар Краснодар
Артем Любимов
Кади Кади
ЭСК РФС
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Данил Пруцев Данил Пруцев
Футбол Футбол

Полностью поддержали арбитра.

Кажется, каждый тур Мир РПЛ-2022/23 сопровождается судейским скандалом: 19-й, например, вобрал в себя сразу несколько. Матч «Спартака» и «Факела» (3:2) – один из лидеров по спорным решениям.

Москвичи обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за отмененного гола Соболева на 40-й минуте и назначенного пенальти в конце тайма – и в обоих моментах ЭСК поддержала арбитра Владислава Безбородова.

Мнение ЭСК: Литвинов помогал Джикии, а Пруцев сделал «неестественное движение рукой» в сторону Квеквескири

Напоминаем первую ситуацию. На 40-й минуте Безбородов отменил гол «Спартака»: Промес навесил с левого фланга, Джикия головой сбросил на Соболева, а тот перевел мяч в ворота. Судья смотрел эпизод на предмет фола, хотя Георгий Черданцев говорил в эфире, что гол отменен из-за вне игры.

Речь и правда про фол: по мнению ЭСК, Руслан Литвинов нарушал правила в единоборстве с Василием Черовым. «Игрок не имел стремления бороться за мяч и не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что впоследствии привело к взятию ворот», – считает комиссия. 

В добавленное к первому тайму время «Факел» заработал пенальти: Данил Пруцев попал рукой в лицо Ираклию Квеквескири, который находился сзади. Сначала Безбородов нарушения не увидел, хотя был в идеальной позиции, но видеоассистент подозвал его к монитору, и главный судья изменил решение. Реда Рабей реализовал 11-метровый и сравнял счет (2:2).

ЭСК заявляет, что Безбородов справедливо поменял решение: «Пруцев сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника».

«Все были восхищены этим решением». Босс российских судей особенно рад, что заметили фол Литвинова

Глава судей РФС Павел Каманцев в интервью «Спорт-Экспрессу» еще подробнее разобрал отмененный гол «Спартака».

– У Литвинова не было желания бороться за мяч, он сразу же обнимал защитника для того, чтобы расчистить позицию для Джикии. План удался. Думаю, это была тренерская заготовка, хотя понятно, что «Спартак» никогда так не скажет. Ассистент эту позицию разгадал и сказал Владу.

Сегодня, когда это обсуждалось на ЭСК, эксперты поддержали его решение. В том числе и наши иностранные коллеги. Честно сказать, все были восхищены этим решением – настолько оно сложнообъяснимое!

– Что значит «сложнообъяснимое решение» Безбородова?

– Оно было настолько сложным для восприятия людей, что [вердикт] говорит о высоком уровне интеллекта судьи и ассистента. Они это увидели, смогли объяснить нам. Мы в это сразу тоже не поверили, но потом посмотрели с нескольких ракурсов...

С Владом мы переписывались до двух часов ночи, обсуждали – сегодня эксперты изучили его с разных ракурсов и поддержали решение арбитра. Хотя момент абсолютно нетривиальный для понимания.

Еще ЭСК поддержала решение Любимова по голу Кади: Мозес не был в пассивном офсайде, Шунину мешали свои

Еще одно интересное решение от ЭСК – из матча «Динамо» и «Краснодара» (1:3). Помним переломный (сделал 2:1) гол Кади: бразилец сместился в центр и зарядил с левой в дальний угол без шансов для Антона Шунина.

Показалось, что во время удара Боржеса форвард «Краснодара» Мозес Кобнан находился вне игры и закрывал обзор вратарю «Динамо». То есть влиял на голевой эпизод. Но бригада Артема Любимова не обратила на это внимания.

Комиссия поддержала Любимова: «Дэвид Мозес, находящийся за линией вне игры, по мнению всех членов комиссии, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как он не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот.

Комиссия считает, что линию обзора вратарю в момент удара соперником по воротам перекрывали партнеры вратаря Роберто Фернандес и Матиас Норманн, что и повлияло на возможность вратаря своевременно среагировать на этот удар».

***

Ждем новую серию: «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча Кубка России с «Уралом».

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com

46 комментариев

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Виктор
Ответ Ильдар Фарукшин
Динамо с победой заслуженной
Поддерживаю,хотя болею за народную команду,своим квазисудейством,многоходовочники добьются противоположного эффекта,над ними просто начинают смеяться.
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Посторонним В
Ответ Тимур Зимнуров
Походу мыло из судьи теперь не в моде.
Таким мылом теперь только испачкаешься))
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Виктор
Ответ Dmitry Belikov
ну, т.е. они даже не стесняются говорить, что сначала гол отменяют, а уже потом ищут труднообъяснимые причины этого решения......
Повышение пенсионного возраста проглотили,а теперь можно делать всё.
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Посторонним В
Ответ Алексей Тарлыков
Ну это смешно. Сегодня в ворота Зенита чистую точку не дали
Правда? Где можно посмотреть? На трубе что-то обзоры даже на следующий день не появляются((
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Docentr9
Мы начинаем ЭСК..Для чего? Для кого?
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deepinmyass
Ответ garp
эксперты восхитились
Болгарские?
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deepinmyass
Ответ Tigo_Volchara93
Кто нибудь объясните мне, да что так топят Спартак? Ну прям реально безоговорочно убивают, причем долгое время. Они отказались с судьями работать или как?
Кажется, это как-то связано с ВЦИОМ.
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Tigo_Volchara93
Кто нибудь объясните мне, да что так топят Спартак?
Ну прям реально безоговорочно убивают, причем долгое время.
Они отказались с судьями работать или как?
+3
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garp
эксперты восхитились
+1
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Алехин
Вердикт КДК по Мартинсу будет таким: рука защитника естественным движением попала в лицо-фола нет. Решение Карасева верное.
+2
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Dmitry Belikov
ну, т.е. они даже не стесняются говорить, что сначала гол отменяют, а уже потом ищут труднообъяснимые причины этого решения......
+6
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Денис Шихов
Ещё повод для восхищения будет сегодня после кубкого матча Зенит-Динамо, где в ворота питерцев не поставили 100% пенальти. Цирк продолжается...
+3
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+3
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Посторонним В
Ответ melmi
Это не ЭСК а КВН Придумаем и оправдаем все что угодно - дайте нам материал
Когда преступление становится нормой. Судейских ляпов уже столько, что им проще объявить очередной треш - "восхитительным решением", чем признать и бороться с этим. Среди фанатов, увы, всегда найдутся подпевалы. Фраза "его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч " - это знак абсолютного презрения к болельщикам. Что Литвинов ему не позволил? Там между ними и Соболевым 3 (ТРИ .ать вашу!) игрока Факела, которые гораздо ближе, а бороться за мяч скорее не дает Литвинову игрок Факела, ставя корпус перед ним и препятствуя возможному выходу на пас.. Обоюдная борьба в пределах правил. Позор ЭСК. Это полная беспомощность и капитуляция!!
+5
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Ильдар Фарукшин
Ответ FCSM Dagirov
Клоун тащил зинку как мог, но справедливость восторжествовала
Какалюке хана. Пендаль не дал. Зинька все равно не прошла. Теперь наказать можно
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lazarenkovurij469@gmail.com
Я представляю как заграничные судьи просто уссыкаются над своими коллегами из России.
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Merzus21
Ответ PilOt
Решением о неназначении пенальти по матчу с Уралом тоже будут восхищены :)
ну скажут, что там амплитуда не 20 градусов, а 19, и восхитятся интеллектом судьи)
+5
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FCSM Dagirov
Клоун тащил зинку как мог, но справедливость восторжествовала
+3
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Ильдар Фарукшин
Динамо с победой заслуженной
0
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Ильдар Фарукшин
Ни когда не думал что за Динамо или ЦСКА буду болеть. Но такой произвол. Ужас
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Евгений Заботин
Даже если и предположить, что решения ЭСК правильные, то объяснения этих решений более бредовые придумать нельзя было. Надо же до такого додуматься. Это капец просто
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Ильдар Фарукшин
ещё на пенальти чудить начнут
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Vhlam
Я восхищен искрометной фантазией ЭСК!
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Ильдар Фарукшин
Динамо точно на победу наиграли. Семак "гений"
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Vorhun
Зато как сейчас мешочков тащат…
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Ильдар Фарукшин
У Динамо удар по лицу. Не штраф 😊😊😊клоуны
+3
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