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«Спартаку» забил бывший мини-футболист. Он играл за сборную Франции!

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Реда Рабеи
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Интересный новичок «Факела».

«Факел» чуть не увез из Москвы ничью со «Спартаком» (2:3). Парни из Воронежа проигрывали 0:2, но закамбэчили в конце первого тайма. Счет сравнял француз Реда Рабеи – с пенальти пробил Селихова.

Этот самый Рабеи – интересный персонаж. В «Факел» 28-летний полузащитник приехал в аренду из болгарского «Ботева», а до этого активно играл в мини-футбол.

Рабеи в мини-футболе: играл ради денег, но был лидером сборной

Да, «Спартаку» забил бывший игрок мини-футбольной сборной Франции. Реда Рабеи родился в городе Рубе неподалеку от Лилля. В 12 лет парень попал в академию «Лилля», но там не закрепился – и ушел с друзьями играть в футзал.

В 17 Рабеи играл и в мини-футбольной команде из родного Рубе, и числился в бельгийском «Мускроне». Ездить далеко не приходилось – Рубе и Мускрон буквально разделяет только граница между Францией и Бельгией. Была еще попытка пробиться в состав «Гренобля», но с большим футболом у Реды не ладилось – и он сосредоточился на миньке.

Прямо в Гренобле полузащитник попал в минифутбольный клуб «Пикассо».

«Почему я выбрал футзал? Да я не выбирал. Я делал это, чтобы заработать себе на жизнь», – признавался Рабеи.

Потом Реда снова вернулся на родину в «Рубе», стал лучшим бомбардиром клуба во втором дивизионе французского минифутбола и ушел на повышение в «Дуай Гаян» из Лилля, который как раз вышел в Высшую лигу.

В новой команде Рабеи тоже стал лучшим бомбардиром (забил 34 гола) и сразу затащил команду на второе место. В французском мини-футболе Реда считался одним из самых техничных атакующих игроков.

«Футзал дал мне технику и взрывную силу, мне стало легче обыгрывать соперников, – объяснял полузащитник «Факела». – А в большом футболе мне проще забить, потому что ворота больше. Знаю, что Бен-Йеддер тоже играл в футзал. Люблю этого игрока, он впечатляет движением. Хирургически эффективен перед воротами».

Парень долго играл за молодежные сборные, а в 2013 году его вызвали и в главную команду. За минифутбольную сборную Франции у Рабеи 24 матча и 18 голов. В районе 2015 года он был одним из лучших бомбардиров команды. 

Например, вот тут забил 2 и 3 мячи в ворота сборной Финляндии. Следите за №8 – это будущий футболист «Факела».

Некоторые его партнеры до сих пор играют за сборную, а вот Реда продолжал мечтать о большом футболе.

Рабеи в большом футболе: долго пробивался, играл за «Ювентус» и забил с центра поля

Рабеи не оставлял попытки пробиться. В 2014-м ездил на просмотр в «Нант», а одну из лучших минифутбольных команд Франции сменил на «Васкеаль» из пятого по силе дивизиона. Там-то Реда наконец проявил себя – и ему прилетели предложения от «Ренна» и «Амьена». В последнем он и оказался.

Закрепиться там помешали травмы – полузащитник не мог набрать форму и привыкнуть к скоростям большого футбола. Как результат – меньше 30 минут за основу и аренды в клубы низших лиг и даже в румынский «Ювентус» из Бухареста.

В 2019 году, когда контракт с «Амьеном» закончился, Реда перебрался в Данию, в клуб «Фремад-Амагер», принадлежащий Антону Зингаревичу – он еще владел английским «Редингом».

За полтора года во второй по силе датской лиге у Рабеи набралось 43 матча, 9 голов и 8 ассистов. Там же Реда пересекся с Олусегуном и забил лучший гол в карьере (по крайней мере, сам француз так считает). В одном из матчей попал в ворота с центра поля.

Два года назад Зингаревич перевел Реду на повышение в болгарский «Ботев». Там француз стал одним из ключевых игроков, взял бронзовые медали и даже поиграл в еврокубках – в квалификации Лиги конференций.

Этой зимой Рабеи отправили в «Факел» – с одной стороны, Реда переехал в более сильную лигу, но стал дальше от еврокубков. А болельщики в Пловдиве не очень довольны отъездом игрока. Впрочем, Зингаревич прямо сказал, что футбол для него – бизнес, поэтому принимает все выгодные предложения и активно торгует с клубами РПЛ.

***

Еще пара интересных фактов про Рабеи. Футболист женат: с невестой познакомился в 17 лет, после завершения карьеры мечтает пожить в Марокко и любит шоколадки Kinder Bueno.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

2 комментария

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Максим Шишканов
"Закамбэчили" парни из Воронежа...дальше читать не стал, чтобы не лопнуть от лауфинга, ибо все это анбеливбл джоук какой-то
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Mitya26
Если в маленькие забивал, значит, и в большие ворота забьет.
+3
0
+3
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