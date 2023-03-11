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Кабан – новый маскот «Спартака» 🐗 Сменил гладиатора и рыжего кота

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Как вам талисман?

«Спартак» перед драматичным матчем с «Факелом» (3:2) представил нового маскота. Знакомьтесь, большой мохнатый кабан, одетый в красно-белую футболку.

Выглядит даже немного устрашающе.

Первым делом маскот вывел на поле Еву – ту самую юную болельщицу, которая милыми зарядами гнала команду вперед на сборах в ОАЭ.

Именно Ева нанесла этим вечером первый удар по мячу, а кабан все проконтролировал.

Что было раньше? Гладиатор и рыжий кот, которого отправили в отставку

Спартак – римский раб-гладиатор, который возглавил восстание. В выборе такого талисмана не было ничего удивительного.

Хоть и выглядел он странновато.

Правда, в последние годы гладиатора перестали видеть на стадионе. Раньше болельщик, который ходил в костюме гладиатора, делал это бесплатно.

Интересно, что в нулевые болельщиков развлекал рыжий кот. Почему так случилось – загадка. По одной из версий, гладиаторы наносили силуэт кота на щиты и знамена, так как это животное считалось в Древнем Риме символом свободы. Но в футбольном «Спартаке» кот надолго не прижился – после ряда неудачных сезонов его отправили в отставку.

Как кабан стал символом «Спартака»? Все родилось из-за обидного прозвища, но трансформировалось в талисман

Мы подробно рассказывали эту историю здесь, но кратко напомним. В конце 1920-х «Спартак» пять лет играл под названием «Пищевики», так как команду финансировал кооператив мясников и торговцев продуктами питания. Тогда в СССР еще не существовало активного фанатского движения, поэтому о таком спартаковском прошлом вспомнили только в 1970-х.

Вот как об этом в интервью «Советскому спорту» рассказывал председатель фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин: «Нас в 70‑е торгашами если кто и называл, то втихаря, потому что это было время полной красно-белой гегемонии, и за любое неаккуратное слово можно было по физиономии получить. Это на себе о-о-о-очень сильно испытали армейские болельщики. Но к концу 70‑х у них тоже бурно начало развиваться движение. Осмелели и даже начали давать отпор.

Вот тогда-то армейцы и придумали «мясо». Что обиднее найти в торговле, чем мясной отдел? В них в те времена мяса как раз не было или было очень паршивое. Вот и пошло «мясо». А в начале 1980‑х появилось «свиньи» – от свинины. Конечно, мясо бывает разное – говядина, баранина, но быки, бараны звучит не так обидно, как свиньи. Многие спартаковцы, и я в том числе, до сих пор воспринимают «мясо» как оскорбление. В юности морду бил за это, не стесняюсь признаться».

Фанат ЦСКА Александр Беликов подтверждает версию Гришина – называть «Спартак» «мясом» болельщики армейцев начали примерно в 1976-1977 годах:

«Они нас все время обзывали «конюшней», надо было что-то придумать в ответ. А потом мы посмотрели их историю – мясокомбинат, «Пищевик». Оттуда и пошло «мясо». Их знак было удобно перерисовывать: букву «С» округляли в виде сосиски или рисовали из нее поросячью рожицу, спереди добавляли «МЯ», внизу пририсовывали «О».

Сейчас «мясо» – фактически неофициальный бренд «Спартака», болельщики не стыдятся этого прозвища. А свинья стала одним из символов клуба.

Прозвище окончательно закрепилось за «Спартаком» после перфоманса Дмитрия Сычева в 2002 году: забив «Зениту», он показал майку с надписью «Кто мы? Мясо». В том же году появилась награда «Золотой кабан», которая ежегодно вручается лучшему игроку или тренеру «Спартака».

Владимир Гришин считает, что прозвище «мясо» – это не очень круто: «Мне кажется, это неправильно. Уже пишут на майках «Кто мы? Мясо!». Не хватало еще написать «Кто мы? Свиньи!». Хотя свинью спартаковцы переделали под кабана – он стал как талисман. Хороший ход: кабан – мощное, независимое животное».

Молодым болельщикам мясные ассоциации нравятся. Они приходят на стадион в свиных масках.

А морда кабана появляется на трибунах.

Хоккейный «Спартак» еще в 2016-м презентовал в роли маскотов трех веселых поросят.

Футбольный решил использовать более брутального персонажа.

Почему «Спартак» называют мясом? История клубного прозвища

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Фото: globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look; twitter.com/fcsm_official; vk.com/spartakhc; РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов, Юлия Честнова

45 комментариев

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алексей б
Не Сычёв, а Титов
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Scorpion
Свинья дикая, вот что такое кабан
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An Kr
Так вроде свиньи, а не кабаны. Это разные животные.
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Дмитрий Ковалевский
Вообще-то, в 2001 Егор Титов показал на поле футболку под формой, и там была надпись «Кто мы? Мясо!». Они с Парфеновым это придумали. При чем тут Сычев?
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ведроВыхухолей
Мне нравится.
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ДжангоБум
Разве не Титов первым показал майку "кто мы? Мясо"?
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Gnider
сразу ассоциации с кабан-кабанычем
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Zeitgeist Zeppelin
Воистину челмедведосвин из Саус Парка.
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Атакующий Юран
Кабан - всем кабанам кабан 👍
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Ivan Petrov
Конечно не голубой лев ,как у одного газового недоразумения,но тоже ничего
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And-Rover
Надо было оставить гладиатора, но костюм переделать.

А это стыдоба.
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Ivan Petrov
Ответ Андрей Лосев
Надо было трусы заремы, очень хорошо подойдёт!
Ну это всё равно лучше,чем трусы Миллера ,как у зенита
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НавотноСтоечко
Ответ pyatachyok
Если верить википедии, то тренер их так назвал вроде бы как за большую массу.
Ясно. Я так и подумал
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Виталий
Маскот понравился , молодцы)
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pyatachyok
Ответ НавотноСтоечко
Почему они носили такое название? Есть история?
Если верить википедии, то тренер их так назвал вроде бы как за большую массу.
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Mircantinovic
Гладиатор был конечно крайне неудачным. Кабан нравится больше, но уж слишком агрессивным он выглядит. Все-таки маскот это больше история для детей и подростков, его внешность не должна отталкивать, а тут вышло как-то неоднозначно.
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Ахимассс
Зениту уже тоже пора менять маскота. А то лев какой-то непонятный. Около метро Восстания тусуют их маскоты ,берите любого.
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НавотноСтоечко
Ответ pyatachyok
У Вашингтона, кстати, легендарная линия нападения (три супербоула) носила гордое звание свиней (The Hogs) — в ее честь нынешний маскот у них —свин в каске.
Почему они носили такое название? Есть история?
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Денис Кателин
почему-то вспомнилось: Винни-Пух свинья или кабан?)
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Илья Добрый
Ответ Ильдар Фарукшин
Мне кабан понравился 😊. А вам
Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, жмите на колокольчик)))
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Кабан Иванов
Рад за родственника
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Андрей Лосев
Надо было трусы заремы, очень хорошо подойдёт!
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GLW
Почему у него руки от Доктора Зольберга?
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Severfan
если честно, задумка правильная, а вот исполнение подкачало. типичный российский продукт - корявый, неотёсанный, недоделанный.. как памятник алёнке
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#nikon
Нарисовать морду кабана страшной легко. А суровой и одновременно симпатичной - сложно. Художнику маскота Спартака это не удалось.
+4
-1
+3
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