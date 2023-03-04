На «Зените» отработает судья после 4-летнего бана в РПЛ. Галимов проходил полиграф – и до сих пор не понимает смысла

Отстранили после матча Первой лиги.

Судья Роман Галимов, которого в 2018-м отстранили от работы в РПЛ после проверки на полиграфе, возвращается в элитный российский футбол – будет работать на первом матче 18-го тура между «Зенитом» и «Пари НН».

Сейчас в интервью «Чемпионату» Галимов подробно рассказал о своих ощущениях от процедуры.

«Зашел в комнату – там аппаратура. Датчики надели, кажется, на руки и ноги, уже точно не помню. Такой опыт стараешься отбрасывать. Хотя мы нормально пообщались – порядка четырех-пяти часов. Я рассказал, как было, свое видение. Кто захотел, тот услышал. На дополнительные вопросы ответил.

Конечно [судьи], против [полиграфа]. Честно, я не совсем понимаю, какой в нем смысл. Будто мы все изначально в чем-то виновны. Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Если у кого-то есть какие-то истории, то они должны быть подтверждены. А огульно можно обвинить любого. Я так вижу. Многие ребята прошли полиграф и сейчас остаются в профессии», – говорит Галимов.

Почему Галимова отстранили от РПЛ?

В январе 2019-го Галимова перевели в ФНЛ – хотя к тому моменту он больше двух лет работал в РПЛ и отсудил там 34 матча. «СЭ» писал, что Галимов, скорее всего, понижен в ранге из-за матча Первой лиги между «Тамбовом» и «Армавиром» (0:1), после которого к нему были претензии по качеству судейства. В октябре того же года Романа отправили на полиграф.

Вот что рассказывает сам Галимов спустя четыре года:

«У меня была игра в РПЛ, а потом в Первой лиге встречались «Тамбов» и «Армавир». В том матче было принято несколько ошибочных решений. Руководитель, который был на тот момент (судейский корпус возглавлял Александр Егоров – прим. Sports.ru), посчитал, что мой уровень не соответствует чемпионату России. Сразу – после одного матча. Весной 2019-го я получил только одно назначение на матч Первой лиги и еще одно – в ФНЛ-2. Почему так – вопрос к тому руководителю».

Возможно, Галимова убрали из РПЛ по совокупности ошибок. В августе 2018-го Роман принял спорное решение в матче между «Енисеем» и ЦСКА – тогда Марио Фернандес рухнул в чужой штрафной после незначительного контакта, а Галимов поставил пенальти.

Босс судейского комитета Егоров тогда признал: «Мое личное мнение такое: пенальти назначен ошибочно. Галимов качественно провел игру, были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался, а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы».

Теперь Галимов возвращается в Мир РПЛ, игра «Зенит» – «Пари НН» для него первая после огромной паузы. Он получил нужные ВАР-сертификаты, чтобы работать главным. Пауза затянулась как раз из-за видеосистемы: сразу после отстранения, в 2019-м, Роман не попал в группу судей, которых обучали работе с новой технологией, поэтому в списке судей он оставался (тест на полиграфе признали успешным), но назначения на элитном уровне получать по правилам не мог.

В этом сезоне у Галимова семь игры Первой лиги, одна – во Второй и два матча Кубка России, в том числе были «Торпедо» с ЦСКА в Пути РПЛ в августе, там он дал по две желтые.

Сейчас в Петербурге – полноценное возвращение в Премьер-лигу.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Михаил Куравлев