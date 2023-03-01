Нападение на Уткина, давление от Галицкого, оскорбления от Широкова: агент Агузаров заговорил

В программу «Это футбол. Итоги» заглянул футбольный агент Алан Агузаров (самый звездный клиент – Станислав Черчесов). Ведущие – Тимур Гурцкая, Александр Дорский и Севастиан Терлецкий – обсудили с ним проблемы Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева, а также вспомнили про конфликт Агузарова с Василием Утиным.

Вот главное из его интервью.

Агузаров считает расследование Уткина заказухой, а нападение на Василия – смешным

Для начала напомним контекст. В марте 2019-го вспыхнул мощный скандал между «Краснодаром» и Иваном Игнатьевым, футболиста перевели во вторую команду из-за отказа подписывать новый контракт. Юного нападающего не устраивала зарплата – футболист порвал отношения с агенством Prosports Management (его представляет Герман Ткаченко) и по слухам нанял Алана Агузарова.

Говорили, что агент для старта даже подарил Ивану машину и 10 млн рублей. Но Алан это опроверг: «Никаких десяти миллионов и машины не было. Пусть те, кто пишет эту информацию, засунут ее куда-нибудь подальше».

Василий Уткин тогда намекнул, что Станислав Черчесов может влиять на решения футболистов с помощью агента: «Не могу утверждать, что Черчесов открыл свое агентство под чужим именем, но не думать об этом невозможно», – дерзкая формулировка Василия из 2019-го.

Спустя почти месяц на Уткина напали – неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью. «Молодой парень все снимал на телефон – для отчетности. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», – писал Василий в телеграме.

– Уткин – чистая заказуха, все что он говорит, – сказал Агузаров. – Приведите хоть один факт?

– Ваши игроки начинали вызываться в сборную [после начала сотрудничества с вами]. Например, Ташаев.

– Ташаева и Рауша отцепили от сборной перед ЧМ-2018. У Рауша были проблемы со спиной, но не настолько критичные, чтобы его отцепить. Саламыч – человек, который не будет вызывать кого-то из-за кого-то.

– Вы никого не использовали аргумент Черчесова в переговорах?

– Никогда. Если кто-то скажет обратное, приведи его ко мне, пускай в лицо мне это скажет.

– После расследования Уткина на него напали.

– Смешное нападение, да. Я был в Осетии, смотрел фильм, мама принесла вырезку из телеграма. Он почему-то решил обвинить в этом меня, еще кого-то. Зачем мне марать руки человеком, который мне неинтересен? Что за бред? Я такими вещами не занимаюсь. Естественно, никого бы об этом не просил.

– То есть вас подставили?

– Почему подставили? У Уткина что ли один недруг – Агузаров? Куча таких недругов.

«Вообще не вел переговоры с «Краснодаром». Агузаров говорит, что не выбивал контракты для Шапи и Игнатьева

Вместе с Игнатьевым под крыло Агузарова перешел и Магомед-Шапи Сулейманов. Некоторые объясняют стагнацию игроков как раз отношениями с новым агентом.

– После того, как Шапи начал работать со мной, было много удачных игр, в том числе в Лиге Европы, в Лиге Чемпионов, «Порту» два забил. Как ситуация начиналась: мы подписали контракты с Шапи и Игнатьевым, я естественно помогал им, снял квартиру обоим, давал деньги. Они жили вшестером в однокомнатной халупе. Мне хотелось, чтобы у них был комфорт: чтобы к ним приезжали родители.

Ситуация с продлением контрактов. Галицкий заводит их к себе в кабинет и говорит: «Переподписывайте контракты». Ребята говорят: «Нужно пообщаться с представителем».

Я с большим уважением к Сергею Николаевичу, но если его спросить о причинах негатива к Агузарову, он не сможет ничего ответить.

– Логика понятная. Вы подписали футболистов, начали выбивать им условия.

– Какие условия? Я вообще не вел переговоры с «Краснодаром». Они по факту сразу подписали новые контракты, с которыми даже не ознакомились ни я, ни мои юристы. Я даже не знал. Ребята вышли, расстроенные сказали: «Галицкий не дал им возможности даже набрать».

Что я выторговывал у «Краснодара»? Я вообще никогда в жизни не общался с Галицким, с [гендиректором клуба Владимиром] Хашигом было общение, но ничего не просил для ребят. Возможно, у них возникла параллель, потому что я подписал игрока Ткаченко, а Ткаченко – друг Хашига. Я не знаю.

«Широков – одна из самых конченых личностей в футболе». Мощный наезд на бывшего спортдира «Динамо»

В московском клубе играли два клиента Агузарова – Александр Ташаев и Константин Рауш. Но уходили они тоже шумно, был конфликт с тогдашним спортдиром «Динамо» Романом Широковым.

«Широков – одна из самых конченых личностей, которых я встречал в футболе. Я вел переговоры по продлению Ташаева, тогда еще был Рауш, тоже наш клиент, которого мы привезли в «Динамо». И в какой-то момент Широков попросил встретиться поговорить. Встретились, достаточно хорошо поговорили.

Потом созвонились. Я ему стал говорить о своих условиях, которые я хотел бы видеть для своих игроков. На что мне Широков говорит такую фразу: «Забери свое говно и катись из клуба» . Дословно, у меня даже голосовое сообщение было. И просто ушел со связи.

Я ему пишу: «Слышь ты, мудила, подними-ка трубку» . А он просто ушел со связи. Я пытался с ним связаться, но как вообще выстраивать отношения с человеком, который твоих футболистов называет говном?»

Игнатьев в «Локо»: соблюдает режим, зарплата – меньше 2 млн в месяц

«После перехода в «Рубин» у Игнатьева была трагичная ситуация: не стало матери. Это очень сильно его расклеило. Он без отца рос, воспитала мать. Плюс определенные моменты в клубе. Не хочу бросать камень в огород в огород Леонида Викторовича [Слуцкого], но контакт у них так и не произошел.

Да, он нарушал режим. В один момент мы с ним просто сели и решили: либо ты заканчиваешь с футболом, либо берешься за голову. Это было перед расторжением контракта с «Рубином». После перехода в «Локомотив» это совсем другой Игнатьев, лучшая версия за все время, что я его знаю. Соблюдает режим, вообще не пьет.

В «Рубине он получал четыре миллиона рублей. И в месяц, когда мы ушли, она должна была возрасти до шести. В «Локомотиве» даже двух миллионов не получает. Он сказал, что деньги не имеют сегодня определяющего значения.

Мы с Димой Ульяновым (спортивный директор «Локо» – Sports.ru) в хороших отношениях. По Игнатьеву приходило пару предложений, в том числе от «Хапоэля», где сейчас играет Сулейманов. И Ульянов сказал, что мы на данный момент не готовы отпускать Игнатьева. У него сейчас контракт до лета, мы можем подписывать его с любой командой.

Я сейчас не делаю акцент на «Локомотиве», мы ведем переговоры с другими клубами. Я Ульянову честно об этом сказал: «Я заранее тебя предупрежу, если мы подпишем предварительный контракт».

Как Герман Ткаченко увел Бакаева?

– Вы подробно рассказывали про то, как сорвался трансфер Бакаева в «Динамо». Зарема потом опровергала – говорит, что не могли просить 10 млн.

– Я разговаривал лично с [Дмитрием] Поповым (бывший спортдир «Спартака» – Sports.ru).

– Они просили 10, но за четыре часа до закрытия трансферного окна цена была 7,5 одним платежом.

– Суммы были максимально неадекватными, учитывая срок контракта (год и 3 месяца) и его шаткие позиции в клубе. Было понятно, что «Спартак» не сможет с ним договориться, потому что Бакаев хотел те же суммы, что получают Зобнин, Джикия (около двух млн с копейками).

– Почему после этого он перестал с вами работать?

– Потому что наш хорошо знакомый друг, видимо, через своих спартаковских футболистов аккуратненько его обработал.

– Герман Ткаченко натравил его против вас?

– Не натравил на меня. У Германа видимо на меня зуб после той ситуации с Игнатьевым. Мы с ним часто переплетаемся. И по Хотулеву (20-летний защитник «Оренбурга» – Sports.ru): они изначально позвонили мне и хотели заключить контракт. И пока я добирался до Москвы, Герман успел подписать его. У Германа особое желание выиграть конкуренцию за футболиста.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович