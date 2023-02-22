Главные герои «Локомотива» Рангника. Где они сейчас?

За зиму «Локомотив» масштабно перестроился, к новому тренеру Михаилу Галактионову пришли, например, опытные Артем Дзюба с Игорем Смольниковым, Максим Глушенков и Сергей Пиняев помоложе. А следов предыдущей эпохи – стратегии Ральфа Рангника – уже почти не осталось.

Немецкий эксперимент провалился, постепенно исчезают все следы. А чем сейчас занимаются главные герои этого сюжета?

Ральф Рангник

Ради Рангника «Локомотив» уволил главного тренера Марко Николича с неустойкой в три миллиона евро, потому что он не подходил под стиль, клуб серьезно потратился на закупку под систему Ральфа, а команда сменила и игровую модель, и концепцию. А потом пришел «МЮ» – и план моментально разрушился.

Где сейчас: тренирует сборную Австрии. Пока одна победы, одна ничья и четыре поражения в Лиге наций – правда, соперники сильные: Хорватия, Дания и Франция.

Ларс Корнетка

Приходил в «Локо» вместе с Рангником и с самого начала был его дублером: искал игроков, формировал селекционный и тренерский штабы, вел переговоры с игроками, когда Ральф был не в России и занимался другими проектам. Когда Рангник ушел, Ларс как раз занял его пост – стал директором по спорту и развитию. Но ненадолго, ушел уже в апреле.

Где сейчас: ассистент Рагника в сборной Австрии, снова вместе.

Томас Цорн

Из исполнителя, которого Рангник и Корнетка ценили за немецко-русские связи, превратился в главу спортивного блока – и провалился. Цорн должен был продолжать работу по стратегии, но результаты падали и падали, в итоге вполне закономерно, что Томаса в «Локомотиве» больше нет, с его уходом немецкий курс фактически и свернулся.

Где сейчас: пока без работы, время от времени высказывается для иностранных медиа.

Маркус Гиздоль

Короткий отрезок тренера в «Локомотиве» странно начался и завершился гораздо раньше плана по нефутбольным причинам. Гиздоль приходил проводником идей Рангника и современной немецкой системы, только начал работу в октябре, только провел полноценные зимние сборы – но подал в отставку в начале марта: посчитал, что по политическим причинам больше не может работать в России.

Где сейчас: пока без клуба, зимой звучали слухи о «Нюрнберге» из второй Бундеслиги.

Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр

Официально Комппер не был главным тренером из-за отсутствия лицензии Pro. Однако его ответственностью считают не только весенние результаты, но и совместный период с Циннбауэром – неслучайно именно Комппера уволили после поражений. «Локо» не провалил вторую часть сезона-2021/22 только из-за хорошей формы Вильзона Изидора.

Где сейчас: сидят без работы

Марк Мампасси

Мампасси родился в Донецке – еще перед трансфером ему сделали российский паспорт по упрощенной процедуре, чтобы не нагружать лимит на легионеров. В какой-то момент Марк оказался основным игроком «Локо», но запомнился в основном ошибками.

Где сейчас: ушел в аренду в турецкий «Антальяспор» с правом выкупа за три млн евро.

Тин Едвай

Опытный Едвай должен был солировать в защите, но не справился и часто ошибался. А в какой-то момент сам не понял, как вдруг стал капитаном. Хорват не дал столько качества, сколько от него ждали, смотря на опыт Бундеслиги, поэтому с ним без проблем расстались этой зимой.

Где сейчас: в платной аренде в «Аль-Айне» из ОАЭ.

Максим Ненахов

Защитника приобрели еще до официального назначения Рангника, но именно немец был инициатором его появления в Москве. Ненахову пока трудно, его фолы все еще запоминаются сильнее, чем польза в обороне и подключения в атаку.

Где сейчас: пытается закрепиться в основе «Локо».

Алексис Бека-Бека

Первый трансфер с прицелом на перепродажу – сам Рангник лично ездил его уговаривать француза и привез его в Россию за шесть млн евро. Бека-Бека провел 28 матчей. Не забивал, сделал четыре голевые. Его перепродажа в «Ниццу» за 12 млн – большая удача, потому что ее оформили уже в обстановке, когда иностранцы могли приостанавливать контракты.

Где сейчас: играет за «Ниццу» в Лиге 1 – но времени получает меньше Росса Баркли.

Наир Тикнизян

Сначала ставку на Тикнизяна воспринимали скорее прохладно: Наир часто привозил и чередовал хорошие матчи с откровенными провалами. В этом сезоне 23-летний россиянин хоть не разрывает, но стабильно полезен и часто выходит в основе.

Где сейчас: борется за место в старте «Локо» при новом тренере.

Кирилл Зинович

Беларуса явно привозили на перепродажу: «Локо» увидел в нем суперталант, но заиграть в основе у Зиновича не вышло. Кирилла помариновали во второй команде, а потом отпустили в Португалию.

Где сейчас: играет во второй команде «Витории Гимараэш».

Константин Марадишвили

Самый дорогой трансфер при Ральфе. Воспринимается в связке с Тикнизяном (потому что тоже из ЦСКА и тоже заплачено немало), но ситуации разные: позицию Наира несколько лет как закрывал только Мацей Рыбус, а у Марадишвили сразу была большая конкуренция в центре поля. Не факт, что он отработал вложенные семь миллионов евро.

Где сейчас: закончил 2022-й игроком старта «Локо».

Гирано Керк

Одна из самых амбициозных покупок Рангника. Всего год назад он утверждал: Керк так резко прибавит в цене, что «Локо» отобьет потраченные шесть млн евро буквально за пару лет. Гирано долго молчал, потом стал важным игроком основы, закончил с 8+5 за 51 матч.

Где сейчас: тихо переехал в «Антверпен» и уже успел забить там первый мяч.

Тино Анджорин

Один из главных символов провала. Тино приезжал в Россию как главный талант академии «Челси» и стал началом новой трансферной стратегии: 19-летний нигерийский англичанин пришел на год с опцией выкупа за 20 млн евро. Ставка не сыграла: сначала травма на тренировке, потом – нежелание возвращаться в «Локо» уже без Рагника. Аренду досрочно прервали.

Где сейчас: числится в аренде у «Хаддерсфилда» – но не играет с сентября.

Вильзон Изидор

Француза купили у «Монако» за 3,5 млн евро в начале 2022-го. Он неплохо интегрировался и за первые семь матчей забил семь мячей – но следом сдал и дальше за 22 игры добавил только четыре гола.

Где сейчас: чуть не ушел зимой в «Лион», но переход сорвался из-за травмы. До марта – восстанавливается.

Ян Кухта

Еще один трансфер зимы-2022: Кухта понравился болельщикам «Локо» и за весеннюю часть забил три гола в 10 матчах, но больше запомнился грубым столкновением с Родригао. Летом Кухта не вернулся в Москву «по семейным обстоятельствам» – его арендовала пражская «Спарта».

Где сейчас: забивает за «Спарту», 6+3 в 15 матчах. У чехов есть опция выкупа за 4 млн евро.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Hofer; AFP/ROBERT JAEGER / APA; РИА Новости/Евгений Одиноков, Александр Вильф, Павел Бедняков; globallookpress.com/Panoramic; fclm.ru; VK/fclokomotiv; Instagram/tinjedvaj16, tiki__71, k_zinovich, faustinoanjorin; East News/CTK via AP Images