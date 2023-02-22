ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Главные герои «Локомотива» Рангника. Где они сейчас?

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Томас Цорн Томас Цорн
Ральф Рангник Ральф Рангник
Ларс Корнетка
Алексис Бека-Бека Алексис Бека-Бека
Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
Тино Анджорин Тино Анджорин
Йозеф Циннбауэр Йозеф Циннбауэр
Марвин Комппер Марвин Комппер
Гирано Керк Гирано Керк
Константин Марадишвили Константин Марадишвили
Тин Едвай Тин Едвай
Максим Ненахов Максим Ненахов
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Футбол Футбол

За зиму «Локомотив» масштабно перестроился, к новому тренеру Михаилу Галактионову пришли, например, опытные Артем Дзюба с Игорем Смольниковым, Максим Глушенков и Сергей Пиняев помоложе. А следов предыдущей эпохи – стратегии Ральфа Рангника – уже почти не осталось.

Немецкий эксперимент провалился, постепенно исчезают все следы. А чем сейчас занимаются главные герои этого сюжета?

Ральф Рангник

Ради Рангника «Локомотив» уволил главного тренера Марко Николича с неустойкой в три миллиона евро, потому что он не подходил под стиль, клуб серьезно потратился на закупку под систему Ральфа, а команда сменила и игровую модель, и концепцию. А потом пришел «МЮ» – и план моментально разрушился.

Где сейчас: тренирует сборную Австрии. Пока одна победы, одна ничья и четыре поражения в Лиге наций – правда, соперники сильные: Хорватия, Дания и Франция. 

Ларс Корнетка

Приходил в «Локо» вместе с Рангником и с самого начала был его дублером: искал игроков, формировал селекционный и тренерский штабы, вел переговоры с игроками, когда Ральф был не в России и занимался другими проектам. Когда Рангник ушел, Ларс как раз занял его пост – стал директором по спорту и развитию. Но ненадолго, ушел уже в апреле.

Где сейчас: ассистент Рагника в сборной Австрии, снова вместе.

Томас Цорн

Из исполнителя, которого Рангник и Корнетка ценили за немецко-русские связи, превратился в главу спортивного блока – и провалился. Цорн должен был продолжать работу по стратегии, но результаты падали и падали, в итоге вполне закономерно, что Томаса в «Локомотиве» больше нет, с его уходом немецкий курс фактически и свернулся.

Где сейчас: пока без работы, время от времени высказывается для иностранных медиа.

Маркус Гиздоль

Короткий отрезок тренера в «Локомотиве» странно начался и завершился гораздо раньше плана по нефутбольным причинам. Гиздоль приходил проводником идей Рангника и современной немецкой системы, только начал работу в октябре, только провел полноценные зимние сборы – но подал в отставку в начале марта: посчитал, что по политическим причинам больше не может работать в России.

Где сейчас: пока без клуба, зимой звучали слухи о «Нюрнберге» из второй Бундеслиги.

Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр

Официально Комппер не был главным тренером из-за отсутствия лицензии Pro. Однако его ответственностью считают не только весенние результаты, но и совместный период с Циннбауэром – неслучайно именно Комппера уволили после поражений. «Локо» не провалил вторую часть сезона-2021/22 только из-за хорошей формы Вильзона Изидора.

Где сейчас: сидят без работы

Марк Мампасси

Мампасси родился в Донецке – еще перед трансфером ему сделали российский паспорт по упрощенной процедуре, чтобы не нагружать лимит на легионеров. В какой-то момент Марк оказался основным игроком «Локо», но запомнился в основном ошибками.

Где сейчас: ушел в аренду в турецкий «Антальяспор» с правом выкупа за три млн евро.

Тин Едвай

Опытный Едвай должен был солировать в защите, но не справился и часто ошибался. А в какой-то момент сам не понял, как вдруг стал капитаном. Хорват не дал столько качества, сколько от него ждали, смотря на опыт Бундеслиги, поэтому с ним без проблем расстались этой зимой.

Где сейчас: в платной аренде в «Аль-Айне» из ОАЭ.

Максим Ненахов

Защитника приобрели еще до официального назначения Рангника, но именно немец был инициатором его появления в Москве. Ненахову пока трудно, его фолы все еще запоминаются сильнее, чем польза в обороне и подключения в атаку.

Где сейчас: пытается закрепиться в основе «Локо».

Алексис Бека-Бека

Первый трансфер с прицелом на перепродажу – сам Рангник лично ездил его уговаривать француза и привез его в Россию за шесть млн евро. Бека-Бека провел 28 матчей. Не забивал, сделал четыре голевые. Его перепродажа в «Ниццу» за 12 млн – большая удача, потому что ее оформили уже в обстановке, когда иностранцы могли приостанавливать контракты.

Где сейчас: играет за «Ниццу» в Лиге 1 – но времени получает меньше Росса Баркли.

Наир Тикнизян

Сначала ставку на Тикнизяна воспринимали скорее прохладно: Наир часто привозил и чередовал хорошие матчи с откровенными провалами. В этом сезоне 23-летний россиянин хоть не разрывает, но стабильно полезен и часто выходит в основе.

Где сейчас: борется за место в старте «Локо» при новом тренере.

Кирилл Зинович

Беларуса явно привозили на перепродажу: «Локо» увидел в нем суперталант, но заиграть в основе у Зиновича не вышло. Кирилла помариновали во второй команде, а потом отпустили в Португалию.

Где сейчас: играет во второй команде «Витории Гимараэш».

Константин Марадишвили

Самый дорогой трансфер при Ральфе. Воспринимается в связке с Тикнизяном (потому что тоже из ЦСКА и тоже заплачено немало), но ситуации разные: позицию Наира несколько лет как закрывал только Мацей Рыбус, а у Марадишвили сразу была большая конкуренция в центре поля. Не факт, что он отработал вложенные семь миллионов евро.

Где сейчас: закончил 2022-й игроком старта «Локо».

Гирано Керк

Одна из самых амбициозных покупок Рангника. Всего год назад он утверждал: Керк так резко прибавит в цене, что «Локо» отобьет потраченные шесть млн евро буквально за пару лет. Гирано долго молчал, потом стал важным игроком основы, закончил с 8+5 за 51 матч.

Где сейчас: тихо переехал в «Антверпен» и уже успел забить там первый мяч.

Тино Анджорин

Один из главных символов провала. Тино приезжал в Россию как главный талант академии «Челси» и стал началом новой трансферной стратегии: 19-летний нигерийский англичанин пришел на год с опцией выкупа за 20 млн евро. Ставка не сыграла: сначала травма на тренировке, потом – нежелание возвращаться в «Локо» уже без Рагника. Аренду досрочно прервали.

Где сейчас: числится в аренде у «Хаддерсфилда» – но не играет с сентября.

Вильзон Изидор

Француза купили у «Монако» за 3,5 млн евро в начале 2022-го. Он неплохо интегрировался и за первые семь матчей забил семь мячей – но следом сдал и дальше за 22 игры добавил только четыре гола.

Где сейчас: чуть не ушел зимой в «Лион», но переход сорвался из-за травмы. До марта – восстанавливается.

Ян Кухта

Еще один трансфер зимы-2022: Кухта понравился болельщикам «Локо» и за весеннюю часть забил три гола в 10 матчах, но больше запомнился грубым столкновением с Родригао. Летом Кухта не вернулся в Москву «по семейным обстоятельствам» – его арендовала пражская «Спарта».

Где сейчас: забивает за «Спарту», 6+3 в 15 матчах. У чехов есть опция выкупа за 4 млн евро.

«Мне не нужна любовь болельщиков». Как Дзюба играет против «Спартака»

Фото: Gettyimages.ru/Christian Hofer; AFP/ROBERT JAEGER / APA; РИА Новости/Евгений Одиноков, Александр Вильф, Павел Бедняков; globallookpress.com/Panoramic; fclm.ru; VK/fclokomotiv; Instagram/tinjedvaj16tiki__71k_zinovichfaustinoanjorin; East News/CTK via AP Images

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Лубянский
Ответ bsanchezb
Ко по мне, неправильно считать период Рагника провалом в Локомотиве. Идея трансферной политики вполне прослеживалась и Локомотив, в принципе развивал игроков, что подтверждается продажей в ту пору ноунема Бека-Бека за 12 миллионов. А потом случилось что случилось, Рагник заинтересовался предложением МЮ, новое руководство особо не понимало суть стратегии, а здесь еще и внеплановый отъезд легионеров из-за начала войны, после которых в команде остались только пара непонятных немцев в тренерском штабе. Обстоятельства сложились нелучшим образом + вечное метание руководства Локомотива из одной крайности в другую привели команду к борьбе за то чтобы остаться в лиге.
Прочитай вью Чорлуки на чемпионате,хотя и без него понятно что это шарлатаны,чего добились они в карьере?Рангник ещё как-то на слуху, но уже ни от одного человека слышал что он вообще не участвовал в процессе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antony Klestoff
Отличная была стратегия. Состав был хороший до начала войны + планировались еще трансферы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EARLV
Не так уж всё провально. Сторонние фактопы сильно повлияли.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bsanchezb
Ко по мне, неправильно считать период Рагника провалом в Локомотиве. Идея трансферной политики вполне прослеживалась и Локомотив, в принципе развивал игроков, что подтверждается продажей в ту пору ноунема Бека-Бека за 12 миллионов. А потом случилось что случилось, Рагник заинтересовался предложением МЮ, новое руководство особо не понимало суть стратегии, а здесь еще и внеплановый отъезд легионеров из-за начала войны, после которых в команде остались только пара непонятных немцев в тренерском штабе. Обстоятельства сложились нелучшим образом + вечное метание руководства Локомотива из одной крайности в другую привели команду к борьбе за то чтобы остаться в лиге.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
Гиздоля не увольняли, он сбежал после начала СВО
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Болельщики пятого колеса, которые писались от счастья по приходу этих ноунеймов-мошенников. Где они сейчас?
+8
-12
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hollywood Hogan
Как где?
В тюрьме, за мошенничество в особо крупном...
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий