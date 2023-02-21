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Захарян отказал «Галатасараю» – «по личным причинам». Хочет в Европу, но не в Турцию

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Футбол Футбол

Новый трансферный эпизод в сериале про Арсена Захаряна – вариант с турецким «Галатасараем». Большой истории не получилось.

Захарян правда мог уехать в «Галатасарай»?

Сюжет развивался стремительно.

14 февраля об интересе турецкого клуба к Захаряну сообщило турецкое издание Fotomac. «Чемпионат» дополнил: «Галатасарай» и «Динамо» связывались по поводу перехода, но игрок отказался от переговоров.

Через неделю инсайдер Николо Скира опубликовал инсайд о том, что «Галатасарай» близок к подписанию Захаряна за 13 млн евро на контракт до 2027-го с зарплатой 1,9 млн.

Тут уже сам Арсен передал через «Чемпионат»: «Не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам».

«Галатасарай» сейчас лидирует в турецкой лиге – опережает на девять очков «Фенербахче» при лишнем матче. У команды мощная серия из 15 побед подряд во всех турнирах – клубный рекорд. В команде хватает ярких имен: Фернандо Муслера, Хуан Мата, Лукас Торрейра, Дрис Мертенс, Мауро Икарди.

В Турции трансферное окно открыто до 5 марта – логично, что слухи до сих пор возникают. Правда, чемпионат там на паузе из-за разрушительного землетрясения. Возобновят турнир не раньше 25 февраля.

Что у Захаряна с контрактом? А с желанием уезжать вообще?

Вы точно помните сагу в августе-сентябре: Арсен был очень близок к «Челси», контракт согласовали, условия трансфера всех устраивали – но английский клуб просто не смог заплатить российскому.

По данным «СЭ», зимой Захаряна хотели приобрести минимум четыре клуба из Европы – «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Все были готовы платить нужные 15 млн евро, но предлагали разные схемы расчетов. Важная деталь: такая сумма отступных действует для Испании и Португалии (и, очевидно, других топ-лиг). Летом 2023-го опция будет дороже – 25 млн для сильнейших лиг Европы.

Контракт с «Динамо» у Захаряна до лета 2024-го.

Арсен хочет в Европу, он не раз подтверждал и это, и интерес к себе.

• В сентябре 2021-го Захарян рассказал, что не поехал в «Брюгге»: «Хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось».

• Через три месяца сказал в интервью Sport24, что хотел бы попробовать себя в Ла Лиге.

• В мае 2022-го для «РБ Спорт» развивал мысль о желании играть в Европе: «Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым».

• Про «Челси» он вспоминал в «Коммент.Шоу»: «Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть. Был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду».

Пока у Захаряна впереди вторая часть сезона в «Динамо», старт – с трех подряд игр против «Крыльев» (две кубковые, еще одна – в РПЛ). Его команда в шести очках от первой тройки, на четвертом месте.

Захарян вряд ли доволен всего двумя голами за лето-осень в РПЛ, пять ассистов выглядят получше – но тоже не идеал. Увидим Арсена на поле в официальном матче в четверг в Самаре.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Михаил Воскресенский, Алексей Филиппов

15 комментариев

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Ярик01
Ответ GumArt
Редкий армянин поедет в Турцию на "работу", учитывая 1915 год.
От турецких сборов в клубах тоже отказываются? )
Где там Динамо предсезонку проводит.
Крайне редко армяне футболисты уровня чемпионата Турции.
А так Арас Озбилиз, тот и родился в Стамбуле, как и десятки тысяч других армян.
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Влад Панарин
Анекдот какой-то)
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GMeazza
Контракт истекает через год, а сумма отступных этим летом повышается.
С таким подходом уйдет бесплатно через год
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Василий Иванов
Ответ GumArt
Редкий армянин поедет в Турцию на "работу", учитывая 1915 год.
Я вас умоляю, работают и ведут бизнес спокойно армяне в Турции. Ну и в Стамбуле армянская диаспора немаленькая. Тут вопрос зачем ему сарай!? Ему бы в команду типа Лейпцига.
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LLiriKK
По-моему, если интерес от перечисленных в статье клубов действительно был (есть?), то самым разумным вариантом был бы переход в «Порту», с последующим «доведением до ума» и перепродажей в какой-нибудь совсем уж ТОПовый коллектив. Португальцы в этом собаку съели.
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МИХАЛЫЧ
Ответ igls54
Личные причины - это геноцид армян турками, наверное. Прадедушка, небось, рассказал
надо рассказывать?,, без рассказов видно какие отношения , что до сих пор на оф уровни друг к другу не ногой. Но причины в другом , это понты и самомнение от сладких речей агентов и псевдоэкспертов...будет дома в тепличных условиях с таким подходом сидеть .Челси он явно не нужен и топ клубам тоже...он же ничего не показывает в этом сезоне
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rnt
Ответ Михаил Максаков
Тут дело не в армянотурецких отношениях, вопрос скорее в том, что менять Динамо на Сарай нет никакого смысла.
Сарай это дворец на тюркских языках, так что, по твоей логике, лучше уж сарай
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Бронислав Каминский
Ответ Михаил Максаков
Тут дело не в армянотурецких отношениях, вопрос скорее в том, что менять Динамо на Сарай нет никакого смысла.
Сарай осенью в ЛЧ будет играть,а Динамо в групповом этапе кубка России.Точно смысла нет?
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+1
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karlsson27
Все решит вторая половина сезона: покажет нормально себя и предолений будет достаточно для нормального выбора
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Михаил Максаков
Тут дело не в армянотурецких отношениях, вопрос скорее в том, что менять Динамо на Сарай нет никакого смысла.
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Фёдор Кузнецов
Зачем ехать в Турцию сейчас? Там проведение чемпионата под вопросом
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Михаил Максаков
Ответ Patriarkh Kirill
С Челси думаю вопрос уже закрыт.
В Челси уже есть одна жовто-блакытная суперзвезда, больше им никого не надо.
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igls54
Личные причины - это геноцид армян турками, наверное. Прадедушка, небось, рассказал
+7
-4
+3
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Patriarkh Kirill
С Челси думаю вопрос уже закрыт.
+4
-2
+2
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GumArt
Редкий армянин поедет в Турцию на "работу", учитывая 1915 год.
+16
-3
+13
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