Новый трансферный эпизод в сериале про Арсена Захаряна – вариант с турецким «Галатасараем». Большой истории не получилось.

Захарян правда мог уехать в «Галатасарай»?

Сюжет развивался стремительно.

14 февраля об интересе турецкого клуба к Захаряну сообщило турецкое издание Fotomac. «Чемпионат» дополнил: «Галатасарай» и «Динамо» связывались по поводу перехода, но игрок отказался от переговоров.

Через неделю инсайдер Николо Скира опубликовал инсайд о том, что «Галатасарай» близок к подписанию Захаряна за 13 млн евро на контракт до 2027-го с зарплатой 1,9 млн.

Тут уже сам Арсен передал через «Чемпионат»: «Не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам» .

«Галатасарай» сейчас лидирует в турецкой лиге – опережает на девять очков «Фенербахче» при лишнем матче. У команды мощная серия из 15 побед подряд во всех турнирах – клубный рекорд. В команде хватает ярких имен: Фернандо Муслера, Хуан Мата, Лукас Торрейра, Дрис Мертенс, Мауро Икарди.

В Турции трансферное окно открыто до 5 марта – логично, что слухи до сих пор возникают. Правда, чемпионат там на паузе из-за разрушительного землетрясения. Возобновят турнир не раньше 25 февраля.

Что у Захаряна с контрактом? А с желанием уезжать вообще?

Вы точно помните сагу в августе-сентябре: Арсен был очень близок к «Челси», контракт согласовали, условия трансфера всех устраивали – но английский клуб просто не смог заплатить российскому.

По данным «СЭ», зимой Захаряна хотели приобрести минимум четыре клуба из Европы – «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Все были готовы платить нужные 15 млн евро, но предлагали разные схемы расчетов. Важная деталь: такая сумма отступных действует для Испании и Португалии (и, очевидно, других топ-лиг). Летом 2023-го опция будет дороже – 25 млн для сильнейших лиг Европы.

Контракт с «Динамо» у Захаряна до лета 2024-го.

Арсен хочет в Европу, он не раз подтверждал и это, и интерес к себе.

• В сентябре 2021-го Захарян рассказал, что не поехал в «Брюгге»: «Хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось».

• Через три месяца сказал в интервью Sport24, что хотел бы попробовать себя в Ла Лиге.

• В мае 2022-го для «РБ Спорт» развивал мысль о желании играть в Европе: «Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым».

• Про «Челси» он вспоминал в «Коммент.Шоу»: «Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть. Был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду».

Пока у Захаряна впереди вторая часть сезона в «Динамо», старт – с трех подряд игр против «Крыльев» (две кубковые, еще одна – в РПЛ). Его команда в шести очках от первой тройки, на четвертом месте.

Захарян вряд ли доволен всего двумя голами за лето-осень в РПЛ, пять ассистов выглядят получше – но тоже не идеал. Увидим Арсена на поле в официальном матче в четверг в Самаре.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Михаил Воскресенский, Алексей Филиппов