«Сепахан» победил.

Играть с клубами из России иногда отказываются болгары и венгры, но у «Зенита» чуть другая проблема. Матч против иранского «Сепахана» состоялся – правда, с ужасной картинкой и посторонними комментариями.

Трансляцию из Ирана показывал «Матч ТВ», и смотрелась она очень тоскливо: не было звуков стадиона, в эфир иногда прорывался иранский комментатор. Еще отметим проблемы с качеством и великие черные рамки.

Периодически видели такие ракурсы.

И даже такие.

Напоминает чемпионат России-2007. Только без уютного чувства ностальгии.

О самой игре сказать почти нечего: «Зенит» неожиданно проиграл (0:2). Это фиксировал клубный телеграм-канал.

Почему игра проходила в Иране?

Клубы договорились об этом еще в ноябре. Изначально планировали сыграть 3 февраля, но потом встречу перенесли на 2 недели. Она прошла на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Печальную ТВ-картинку обеспечила иранская сторона.

«Зенит» и «Сепахан» подружились ради возможного турнира в Азии и стажировки иранских тренеров в Петербурге

Клубы договорились о сотрудничестве еще в апреле 2021-го. В рамках партнерской программы «Зенит» и «Сепахан» обмениваются опытом в области научно-технической подготовки, учебных курсов, развития молодежных и юношеских команд.

В феврале 2023-го сотрудничество продлили. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами.

«Чемпионат» уточнял конкретные пункты нового соглашения:

1. Продвижение академии тренерского мастерства при «Зените» на азиатском рынке;

2. Возможное создание нового юношеского турнира с сильнейшими командами Азии;

3. Прохождение стажировки тренеров «Сепахана» в Санкт-Петербурге;

4. Товарищеские матчи между женскими и основными командами;

5. Возможность проведения сбора одной из команд академии «Сепахана» в России.

«Мы хорошо знаем, что у нас получилось осуществить важные пункты двухлетнего сотрудничества, – говорит президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет. – Сегодня мы рады продлить соглашение на два года. Мы будем заниматься обменом тренеров, сотрудничать в областях юриспруденции и маркетинга. Наши тренеры и коллеги очень довольны сотрудничеством. Уверен, мы достигнем еще больших результатов».

Познакомимся с новым другом «Зенита»

«Сепахан» из Исфахана – пятикратный чемпион Ирана (это рекорд) и четырехкратный обладатель Кубка страны. Но в последние годы с титулами похуже: последний взяли еще в сезоне-2014/15. «Сепахан» мелькал и за пределами Ирана: в 2007-м дошли до финала Азиатской Лиги чемпионов, а потом сыграли на клубном чемпионате мира (уникальное событие для Ирана).

Сейчас команду тренирует Жозе Мораиш – он закончил с футболом уже в 26, зато успел поработать с Жозе Моуринью. Мораиш помогал Жозе в «Порту», «Интере» (да, у него 2 победы в европейской ЛЧ), «Реале» и «Челси».

Правда, потом тренер уехал из Европы: был в Саудовской Аравии (есть Суперкубок с «Аль-Шабабом») и Южной Корее (дважды выиграл лигу с «Чонбуком»). В 2021-м он возглавил «Аль-Хиляль», а теперь трудится в «Сепахане».

В составе иранской команды есть наш старый знакомый – экс-полузащитник «Локомотива» Ману Фернандеш. В этом сезоне у португальца 10 матчей и 1 гол.

«Сепахан» сейчас лидирует в чемпионате Ирана, опережая «Персеполис» и «Эстегляль» на 3 очка.

Фото: fc-zenit.ru