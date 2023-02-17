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Россия-2023
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Ужасное качество, черные рамки и иранский комментатор – товарищеский матч «Зенита» вернул нас в 2007-й

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«Сепахан» победил.

Играть с клубами из России иногда отказываются болгары и венгры, но у «Зенита» чуть другая проблема. Матч против иранского «Сепахана» состоялся – правда, с ужасной картинкой и посторонними комментариями.

Трансляцию из Ирана показывал «Матч ТВ», и смотрелась она очень тоскливо: не было звуков стадиона, в эфир иногда прорывался иранский комментатор. Еще отметим проблемы с качеством и великие черные рамки.

Периодически видели такие ракурсы.

И даже такие.

Напоминает чемпионат России-2007. Только без уютного чувства ностальгии.

О самой игре сказать почти нечего: «Зенит» неожиданно проиграл (0:2). Это фиксировал клубный телеграм-канал.

Почему игра проходила в Иране?

Клубы договорились об этом еще в ноябре. Изначально планировали сыграть 3 февраля, но потом встречу перенесли на 2 недели. Она прошла на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Печальную ТВ-картинку обеспечила иранская сторона.

«Зенит» и «Сепахан» подружились ради возможного турнира в Азии и стажировки иранских тренеров в Петербурге

Клубы договорились о сотрудничестве еще в апреле 2021-го. В рамках партнерской программы «Зенит» и «Сепахан» обмениваются опытом в области научно-технической подготовки, учебных курсов, развития молодежных и юношеских команд.

В феврале 2023-го сотрудничество продлили. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами.

«Чемпионат» уточнял конкретные пункты нового соглашения:

1. Продвижение академии тренерского мастерства при «Зените» на азиатском рынке;

2. Возможное создание нового юношеского турнира с сильнейшими командами Азии;

3. Прохождение стажировки тренеров «Сепахана» в Санкт-Петербурге;

4. Товарищеские матчи между женскими и основными командами;

5. Возможность проведения сбора одной из команд академии «Сепахана» в России.

«Мы хорошо знаем, что у нас получилось осуществить важные пункты двухлетнего сотрудничества, – говорит президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет. – Сегодня мы рады продлить соглашение на два года. Мы будем заниматься обменом тренеров, сотрудничать в областях юриспруденции и маркетинга. Наши тренеры и коллеги очень довольны сотрудничеством. Уверен, мы достигнем еще больших результатов».

Познакомимся с новым другом «Зенита»

«Сепахан» из Исфахана – пятикратный чемпион Ирана (это рекорд) и четырехкратный обладатель Кубка страны. Но в последние годы с титулами похуже: последний взяли еще в сезоне-2014/15. «Сепахан» мелькал и за пределами Ирана: в 2007-м дошли до финала Азиатской Лиги чемпионов, а потом сыграли на клубном чемпионате мира (уникальное событие для Ирана).

Сейчас команду тренирует Жозе Мораиш – он закончил с футболом уже в 26, зато успел поработать с Жозе Моуринью. Мораиш помогал Жозе в «Порту», «Интере» (да, у него 2 победы в европейской ЛЧ), «Реале» и «Челси».

Правда, потом тренер уехал из Европы: был в Саудовской Аравии (есть Суперкубок с «Аль-Шабабом») и Южной Корее (дважды выиграл лигу с «Чонбуком»). В 2021-м он возглавил «Аль-Хиляль», а теперь трудится в «Сепахане».

В составе иранской команды есть наш старый знакомый – экс-полузащитник «Локомотива» Ману Фернандеш. В этом сезоне у португальца 10 матчей и 1 гол.

«Сепахан» сейчас лидирует в чемпионате Ирана, опережая «Персеполис» и «Эстегляль» на 3 очка.

Играть с клубами из России отказываются болгары и венгры. Кто еще согласен и с кем на сборах играли год назад?

Фото: fc-zenit.ru

32 комментария

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Любитель побеждать
У Медведева рожа конечно как будто у него рожа и алкоголизм
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Coil
Не статья, а сплошной наброс. Хоть бы состав Зенита назвали.
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anastasia Krugova
Хоть убейте , но я не понимаю..Зачем делать эту видимость ,мол все норм ...
Сколько уже "смешных" и одновременно грустных историй с этими товарищескими играми сборной и клубов!! Для кого стараетесь ???
Всем и так все понятно . Каждый раз ,все новое и новое унижение ,епт.
В то время как в современном мире уже делают 3D трансляции ..одновременно могут показывать кадр с разных сторон ... тут такое великолепное качество ))

епт ,и правда . кажется если бы футбольные чиновники ничего бы не делали ..было бы намного лучше ,чем это все..
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vel
То к чему стремится, и движется на полной скорости, современная Россия.
+3
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Sobachkin
Печальное будущее, а в загнивающей Европе, которая трещит по швам - картинка в 4K, а где-то и 8K....
+3
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ẞADIM TM
Ответ podkop09
Это наше будущее. Как говорил Лебедев ничего страшного, самолеты летают, машины ездят ну и зашибись. Даже не все женщины в Иране наказание понесли за отсутствие платка, так что прогрессивное общество
все люди абязаны насит платок
0
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Ковид 07.10.52
Да ...в 2007 год, в 2008 сменился президент последний раз...сейчас 2023....в следующем году выборы...бессменного....
+1
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Ковид 07.10.52
Мы будем заниматься обменом тренеров, сотрудничать в областях юриспруденции и маркетинга...
Смешно сотрудничать с коррупционерами из одного города в области юриспруденции...неужели иранцы решили повторить наш путь...
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garp
Ответ Марат Люсьеныч
специальный товарищеский матч провалился полностью
полностью!
+4
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LeicesterCity
Ответ Просто Я
это спойлер к тому, что ждет жителей рф в будущем)
Тебе то откуда знать?))
+4
-4
0
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LeicesterCity
Ответ olegu
Из статьи не понял одну фразу: "«Зенит» неожиданно проиграл (0:2)"
Читать внимательнее надо))Освежи в памяти буквы, чтоб понимать незнакомые слова))
+2
-6
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Ювенский Туринтус
Чёрная рамка придала неожиданный символизм происходящему
+8
-1
+7
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Андрей Рядькин
Ответ podkop09
Это наше будущее. Как говорил Лебедев ничего страшного, самолеты летают, машины ездят ну и зашибись. Даже не все женщины в Иране наказание понесли за отсутствие платка, так что прогрессивное общество
там женщина - друг человека
+16
0
+16
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justbored
Нет, ну, конечно, на межсезонные товарняки обычно задействуются лучшие телевизионные силы.
+3
-3
0
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Pb-SE
Сколько дронов поставят, не уточнили?
+16
-2
+14
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Тюменский медвежонок
Не знаю насколько правда, но комментатор сказал что на стадион пришло 40 тыс. болельщиков посмотреть на эту игру О_О
+5
-2
+3
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Кот Егрис
Всё круто для большей части страны. 1. Порадовали ностальгией 2. Питерские толстосумы проиграли на радость остальной России.
+6
-6
0
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Дядя Гор
Да нормально все было. Даже как то ностальгично.
+3
-2
+1
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Ballboy
Ответ Deryten
Вообще-то корейский клуб победит 97:0
ну да, для сев. корейской публики, а для российской счет будет 0:97
+14
-2
+12
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Deryten
Ответ Ballboy
Следующий матч предлагаю провести с чемпионом Северной Кореи, трансляции не будет и Зенит победит при любом исходе!
Вообще-то корейский клуб победит 97:0
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GLW
Ответ zhan.west@icloud.com
Верните мой 2007
Комментарий скрыт
+5
-21
-16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Просто Я
это спойлер к тому, что ждет жителей рф в будущем)
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy
Следующий матч предлагаю провести с чемпионом Северной Кореи, трансляции не будет и Зенит победит при любом исходе!
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olegu
Из статьи не понял одну фразу:
"«Зенит» неожиданно проиграл (0:2)"
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio19882007
колхоз)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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