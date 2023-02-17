Ужасное качество, черные рамки и иранский комментатор – товарищеский матч «Зенита» вернул нас в 2007-й
«Сепахан» победил.
Играть с клубами из России иногда отказываются болгары и венгры, но у «Зенита» чуть другая проблема. Матч против иранского «Сепахана» состоялся – правда, с ужасной картинкой и посторонними комментариями.
Трансляцию из Ирана показывал «Матч ТВ», и смотрелась она очень тоскливо: не было звуков стадиона, в эфир иногда прорывался иранский комментатор. Еще отметим проблемы с качеством и великие черные рамки.
Периодически видели такие ракурсы.
И даже такие.
Напоминает чемпионат России-2007. Только без уютного чувства ностальгии.
О самой игре сказать почти нечего: «Зенит» неожиданно проиграл (0:2). Это фиксировал клубный телеграм-канал.
Почему игра проходила в Иране?
Клубы договорились об этом еще в ноябре. Изначально планировали сыграть 3 февраля, но потом встречу перенесли на 2 недели. Она прошла на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Печальную ТВ-картинку обеспечила иранская сторона.
«Зенит» и «Сепахан» подружились ради возможного турнира в Азии и стажировки иранских тренеров в Петербурге
Клубы договорились о сотрудничестве еще в апреле 2021-го. В рамках партнерской программы «Зенит» и «Сепахан» обмениваются опытом в области научно-технической подготовки, учебных курсов, развития молодежных и юношеских команд.
В феврале 2023-го сотрудничество продлили. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами.
«Чемпионат» уточнял конкретные пункты нового соглашения:
1. Продвижение академии тренерского мастерства при «Зените» на азиатском рынке;
2. Возможное создание нового юношеского турнира с сильнейшими командами Азии;
3. Прохождение стажировки тренеров «Сепахана» в Санкт-Петербурге;
4. Товарищеские матчи между женскими и основными командами;
5. Возможность проведения сбора одной из команд академии «Сепахана» в России.
«Мы хорошо знаем, что у нас получилось осуществить важные пункты двухлетнего сотрудничества, – говорит президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет. – Сегодня мы рады продлить соглашение на два года. Мы будем заниматься обменом тренеров, сотрудничать в областях юриспруденции и маркетинга. Наши тренеры и коллеги очень довольны сотрудничеством. Уверен, мы достигнем еще больших результатов».
Познакомимся с новым другом «Зенита»
«Сепахан» из Исфахана – пятикратный чемпион Ирана (это рекорд) и четырехкратный обладатель Кубка страны. Но в последние годы с титулами похуже: последний взяли еще в сезоне-2014/15. «Сепахан» мелькал и за пределами Ирана: в 2007-м дошли до финала Азиатской Лиги чемпионов, а потом сыграли на клубном чемпионате мира (уникальное событие для Ирана).
Сейчас команду тренирует Жозе Мораиш – он закончил с футболом уже в 26, зато успел поработать с Жозе Моуринью. Мораиш помогал Жозе в «Порту», «Интере» (да, у него 2 победы в европейской ЛЧ), «Реале» и «Челси».
Правда, потом тренер уехал из Европы: был в Саудовской Аравии (есть Суперкубок с «Аль-Шабабом») и Южной Корее (дважды выиграл лигу с «Чонбуком»). В 2021-м он возглавил «Аль-Хиляль», а теперь трудится в «Сепахане».
В составе иранской команды есть наш старый знакомый – экс-полузащитник «Локомотива» Ману Фернандеш. В этом сезоне у португальца 10 матчей и 1 гол.
«Сепахан» сейчас лидирует в чемпионате Ирана, опережая «Персеполис» и «Эстегляль» на 3 очка.
Играть с клубами из России отказываются болгары и венгры. Кто еще согласен и с кем на сборах играли год назад?
Фото: fc-zenit.ru
Сколько уже "смешных" и одновременно грустных историй с этими товарищескими играми сборной и клубов!! Для кого стараетесь ???
Всем и так все понятно . Каждый раз ,все новое и новое унижение ,епт.
В то время как в современном мире уже делают 3D трансляции ..одновременно могут показывать кадр с разных сторон ... тут такое великолепное качество ))
епт ,и правда . кажется если бы футбольные чиновники ничего бы не делали ..было бы намного лучше ,чем это все..
Смешно сотрудничать с коррупционерами из одного города в области юриспруденции...неужели иранцы решили повторить наш путь...
"«Зенит» неожиданно проиграл (0:2)"