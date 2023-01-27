Изидор уезжает в «Лион». В «Локо» выдал старт мечты, но быстро заскучал
Повторил рекорд РПЛ.
Похоже, Вильзон Изидор покидает «Локомотив». L’Équipe докладывает, что «Лион» выиграл борьбу за игрока – москвичи получат за француза 6 млн евро.
С Изидором общались президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, тренер Лоран Блан и главный скаут клуба Брюно Шейру. В ближайшее время Вильзон отправится во Францию, чтобы подписать контракт.
Кто еще претендовал на Изидора?
В начале января появились первые слухи об уходе 22-летнего форварда из «Локо». Журналист Иван Карпов сообщал, что им интересуются греческий ПАОК и несколько неназванных клубов из Португалии и Германии.
Через несколько дней «Чемпионат» добавил, что игрок отправился на сборы вместе с московским клубом, но перед этим не выходил на связь несколько дней. Кроме того, Вильзон отказался от перехода в ПАОК. Тогда в «Локо» заявили, что рассчитывают на футболиста, а предложений о его переходе не поступало.
Неделю спустя появились «Шальке» и «Лорьян», которые обсуждали с «Локомотивом» возможность аренды с правом выкупа. Затем пришел «Лион» с готовностью сразу выкупить Вильзона. Московский клуб ожидаемо предпочел полноценный трансфер.
Изидор выдал в «Локо» старт мечты, но быстро заскучал
Изидор провел в «Локомотиве» чуть больше года. В конце января 2022-го его купили у «Монако» за 3,5 млн евро – трансфер анонсировали хитом Люси Чеботиной.
В «Локо» Вильзон выдал старт мечты: забил семь голов и отдал один ассист в шести первых матчах весенней части РПЛ против «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака», «Ростова» и «Сочи». Француз повторил рекорд, установленный полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи, также забившим в первых шести матчах за новый клуб в чемпионате России.
В конце марта агент игрока Эммануэль Лакруа говорил, что Вильзон счастлив в «Локо», а уже в апреле заверял, что Изидор останется в России на следующий сезон. В конце апреля серьезность намерений подтвердил и сам Изидор: «Думаю только о «Локомотиве». Готов остаться в клубе на все 4 года контракта».
Но после впечатляющей серии результативность француза резко упала: в последних пяти турах сезона-2021/22 он не забил ни разу. Перед началом сезона-2022/23 Изидор всерьез говорил, что «Локо» может скинуть «Зенит» с пьедестала, но московский клуб штормит с самого начала.
Заскучал и Вильзон: уже в конце июля заговорил о том, что этот сезон – последний для него в «Локо». До зимнего перерыва Изидор забил четыре гола и отдал четыре ассиста во всех турнирах. В общей сложности француз сыграл за «Локо» 29 матчей, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев
Хотя во второй половине года 4+4 в РПЛ и кубке - это неплохо для "заскучавшего".
Жаль, что уходит. В норме ещё бы годик-полтора поиграл, и Локо продал бы его дороже, в районе 10.
Ну а сейчас его тут удерживать сложно, тем более, предложение в нынешних условиях неплохое.
Пал жертвой общего спада.
Там вся команда не знала, куда бежать, кого накрывать....
Мне запомнился гол Спартаку.
Играли хуже, но гол красавец.