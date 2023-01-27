Изидор уезжает в «Лион». В «Локо» выдал старт мечты, но быстро заскучал

Повторил рекорд РПЛ.

Похоже, Вильзон Изидор покидает «Локомотив». L’Équipe докладывает, что «Лион» выиграл борьбу за игрока – москвичи получат за француза 6 млн евро.

С Изидором общались президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, тренер Лоран Блан и главный скаут клуба Брюно Шейру. В ближайшее время Вильзон отправится во Францию, чтобы подписать контракт.

Кто еще претендовал на Изидора?

В начале января появились первые слухи об уходе 22-летнего форварда из «Локо». Журналист Иван Карпов сообщал, что им интересуются греческий ПАОК и несколько неназванных клубов из Португалии и Германии.

Через несколько дней «Чемпионат» добавил, что игрок отправился на сборы вместе с московским клубом, но перед этим не выходил на связь несколько дней. Кроме того, Вильзон отказался от перехода в ПАОК. Тогда в «Локо» заявили, что рассчитывают на футболиста, а предложений о его переходе не поступало.

Неделю спустя появились «Шальке» и «Лорьян», которые обсуждали с «Локомотивом» возможность аренды с правом выкупа. Затем пришел «Лион» с готовностью сразу выкупить Вильзона. Московский клуб ожидаемо предпочел полноценный трансфер.

Изидор выдал в «Локо» старт мечты, но быстро заскучал

Изидор провел в «Локомотиве» чуть больше года. В конце января 2022-го его купили у «Монако» за 3,5 млн евро – трансфер анонсировали хитом Люси Чеботиной.

В «Локо» Вильзон выдал старт мечты: забил семь голов и отдал один ассист в шести первых матчах весенней части РПЛ против «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака», «Ростова» и «Сочи». Француз повторил рекорд, установленный полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи, также забившим в первых шести матчах за новый клуб в чемпионате России.

В конце марта агент игрока Эммануэль Лакруа говорил, что Вильзон счастлив в «Локо», а уже в апреле заверял, что Изидор останется в России на следующий сезон. В конце апреля серьезность намерений подтвердил и сам Изидор: «Думаю только о «Локомотиве». Готов остаться в клубе на все 4 года контракта».

Но после впечатляющей серии результативность француза резко упала: в последних пяти турах сезона-2021/22 он не забил ни разу. Перед началом сезона-2022/23 Изидор всерьез говорил, что «Локо» может скинуть «Зенит» с пьедестала, но московский клуб штормит с самого начала.

Заскучал и Вильзон: уже в конце июля заговорил о том, что этот сезон – последний для него в «Локо». До зимнего перерыва Изидор забил четыре гола и отдал четыре ассиста во всех турнирах. В общей сложности француз сыграл за «Локо» 29 матчей, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

Как оцените перфоманс Изидора в РПЛ?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев