Форвард московского «Динамо» Федор Смолов вместе с Павлом Мамаевым анонсировал в соцсетях открытие детской футбольной академии в Дубае.

На это отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью радио «Говорит Москва»:

«У меня только один вопрос – если они делают это за свои деньги, тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации. Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли – это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт – это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь ».

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022-го. Павел Мамаев не выходил на поле с прошлого февраля – последний матч как раз против «Динамо» Смолова, который и забил при нем на поле. В середине января 2023-го Мамаев так ответил «РБ Спорт» на вопрос о возобновлении карьеры: «У меня все прекрасно, всего доброго!» – похоже, что закончил.

Смолов с конца сентября провел 11 матчей в РПЛ и Кубке, уезжал в отпуск, а потом прибыл на сборы с «Динамо».

Где был Смолов за эти четыре месяца?

Федор, мы все о тебе знаем:

• «Динамо» ездило на кубковые матчи в Оренбург и Грозный. В Чечне проводило и игру чемпионата. А еще пересаживалось в Ставрополе с самолета на автобус, чтобы попасть в Ростов-на-Дону.

• В конце ноября «Динамо» сыграло последний матч 2022-го, кубковый, и клуб отпустил футболистов отдыхать. Судя по соцсетям, Смолов летал на остров Сен-Бартелеми в Карибском море (регулярно проводит там отпуск). А до этого встречался с Мамаевым в Дубае.

• Отпуск игроков «Динамо» закончился 10 января. Через два дня – полет на сборы в Абу-Даби. Как раз в годовщину возвращения Смолова в клуб. Там «Динамо» забило восемь голов клубу «Грин Херонс» (дубль у Смолова) и сыграло 3:3 с «Оренбургом».

Это правда: Смолов постоянно перемещается, а в Эмиратах вообще побывал за это время дважды. Только вот не очень похоже на желание скрыться от мобилизации.

Академия Смолова и Мамаева в Эмиратах – что это?

Пока деталей не так много. Сайт академии встречает такой картинкой:

В соцсетях за несколько дней набралось полторы тысячи подписчиков. Там есть только один пост – видео, где Смолов и Мамаев жонглируют мячом.

«Будь в команде лучших и успешных», – говорит Мамаев.

Андрей Червиченко в интервью «Чемпионату» высказал мнение: «Уверен, что Смолов и Мамаев в этой истории просто фронтующие лица. С их заработками и затратами открыть что-то в Дубае – разве что на последние потом в дырявых трусах ходить».

Он считает, что привлечь людей не из России и Казахстана будет проблематично. «Больше история, чтобы подтянуть туда российских детей и родителей и распотрошить на приятное пребывание в Дубае», – отметил Червиченко.

Вероятно, Федор Смолов и правда в первую очередь лицо проекта – все-таки действующий футболист. А вот предположить, что Павел Мамаев сам будет тренировать в дубайской академии, нетрудно.

Фото: ФК «Динамо»; РИА Новости/Алексей Майшев