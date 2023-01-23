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Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

Светлана Журова Светлана Журова
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Форвард московского «Динамо» Федор Смолов вместе с Павлом Мамаевым анонсировал в соцсетях открытие детской футбольной академии в Дубае.

На это отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью радио «Говорит Москва»:

«У меня только один вопрос – если они делают это за свои деньги, тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации. Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли – это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт – это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь».

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022-го. Павел Мамаев не выходил на поле с прошлого февраля – последний матч как раз против «Динамо» Смолова, который и забил при нем на поле. В середине января 2023-го Мамаев так ответил «РБ Спорт» на вопрос о возобновлении карьеры: «У меня все прекрасно, всего доброго!» – похоже, что закончил.

Смолов с конца сентября провел 11 матчей в РПЛ и Кубке, уезжал в отпуск, а потом прибыл на сборы с «Динамо».

Где был Смолов за эти четыре месяца?

Федор, мы все о тебе знаем:

• «Динамо» ездило на кубковые матчи в Оренбург и Грозный. В Чечне проводило и игру чемпионата. А еще пересаживалось в Ставрополе с самолета на автобус, чтобы попасть в Ростов-на-Дону.

• В конце ноября «Динамо» сыграло последний матч 2022-го, кубковый, и клуб отпустил футболистов отдыхать. Судя по соцсетям, Смолов летал на остров Сен-Бартелеми в Карибском море (регулярно проводит там отпуск). А до этого встречался с Мамаевым в Дубае.

• Отпуск игроков «Динамо» закончился 10 января. Через два дня – полет на сборы в Абу-Даби. Как раз в годовщину возвращения Смолова в клуб. Там «Динамо» забило восемь голов клубу «Грин Херонс» (дубль у Смолова) и сыграло 3:3 с «Оренбургом».

Это правда: Смолов постоянно перемещается, а в Эмиратах вообще побывал за это время дважды. Только вот не очень похоже на желание скрыться от мобилизации.

Академия Смолова и Мамаева в Эмиратах – что это?

Пока деталей не так много. Сайт академии встречает такой картинкой:

В соцсетях за несколько дней набралось полторы тысячи подписчиков. Там есть только один пост – видео, где Смолов и Мамаев жонглируют мячом.

«Будь в команде лучших и успешных», – говорит Мамаев.

Андрей Червиченко в интервью «Чемпионату» высказал мнение: «Уверен, что Смолов и Мамаев в этой истории просто фронтующие лица. С их заработками и затратами открыть что-то в Дубае – разве что на последние потом в дырявых трусах ходить».

Он считает, что привлечь людей не из России и Казахстана будет проблематично. «Больше история, чтобы подтянуть туда российских детей и родителей и распотрошить на приятное пребывание в Дубае», – отметил Червиченко.

Вероятно, Федор Смолов и правда в первую очередь лицо проекта – все-таки действующий футболист. А вот предположить, что Павел Мамаев сам будет тренировать в дубайской академии, нетрудно.

Играть с клубами из России отказываются болгары и венгры. Кто еще согласен и с кем на сборах играли год назад?

Фото: ФК «Динамо»; РИА Новости/Алексей Майшев

50 комментариев

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Руслан Нотарев
Бабки отмывают же🤣 кто не доганл еще?
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Evgeny Valyaev
Как тратить свои деньги, где жить, где работать - дело Мамаева и Смолова. Советы депутатки тут точно не нужны.
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_El7_
Оброзование купили в 80-90 ! А мозги забыли купить,за то языки длинней мостов ! Как ПТУШНИКИ руководят страной ! Так пускай сама откроет здесь что хочет ! Они бы открыли здесь,она и ей подобные украли бы деньги
+1
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Санитар-волк
Журова - образец своего амплуа "спортсмен в ду*е как полезный дурачок", плюс она и с амбициями ещё ))
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psv300
Полнейший непрофессионализм, зато лихо людей на войну отправляет в комментариях.
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Джиза
1. Журова, как и все российские депутаты, не имеет ни малейшего понятия о том, что говорит.
2. При всем отсутствии у меня симпатии к Смолову и Мамаеву, для меня очевидно - во что они вкладывают свои деньги каксается только их самих.
3. Представить, что в эту школу будет записываться кто-то, кроме детей российских богачей, невозможно. Там есть академии Ювентуса и Ливерпуля, например. Каким извращенцем надо быть, чтобы в таких условиях выбрать школу Кокоры?
+3
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Denis Spiridenock
Просто интересно, а как обстоят дела с мобилизацией у родственников мужского пола самой Журовой, у них тоже бронь?
+3
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Валерия Данилова
Ответ Joker17
Пользуясь случаем, хотелось бы спросить Светлану как поживает её 19-летний сын Ярослав? Где он? Как он? Просто интересно
Ну как где учится)))как у Мишустина,как у Пескова,учение свет господа)))
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Don_Pumpkin
Хоспаде, эти депутутки не позорились бы открыванием рта, сидели бы молча в своих удобных мягких креслах.
+1
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Антонио Мартынов
Ответ Joker17
Пользуясь случаем, хотелось бы спросить Светлану как поживает её 19-летний сын Ярослав? Где он? Как он? Просто интересно
5 баллов!👏👏👏
+3
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УбивеЦ
Ответ Никита Александрович
Может мы чего-то не знаем…?
Это тогда получается, что она подставила президента?)
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Badfucker
Ответ УбивеЦ
Она вообще в курсе, что сейчас нет мобилизации?)
Как бы тебе так сказать. Она есть, и указа об ее окончании все так же нет
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Joker17
Пользуясь случаем, хотелось бы спросить Светлану как поживает её 19-летний сын Ярослав? Где он? Как он? Просто интересно
+27
0
+27
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roni11
В Дубае сейчас столько Русских, что можно смело делать там академию для детей...будут дети Жаровой заниматься...которым плевать на Крым и Сочи
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cleverman_1
Глупые люди.....
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Паломей Корзинкин
А Журова от чего скрывается в Госдуме? От избирателей?
+5
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Lev Kondratchik
Ответ Даня Чебыкин
разочарую. она есть.
Он знает, поэтому он поставил ")" в конце своей фразы, чтобы показать, что не всерьёз
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srgh
Ответ ВандэрФёльдэр
Так мобилайзер же вроде как завершен, Светка? От чего ему скрываться?
Дед ведь не подписал приказ об завершении. Вот даже и депутатки ждут когда начнётся...
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Ювенский Туринтус
Ответ ингибитор.
Комментарий удален
Не, ошибаешься. Дело в том, что это не маргиналы, а о облеченные регалиями представители народа, весомые властные фигуры. По их образу и подобию можно легко составить представление о всей вертикали, включая самих гб-шников. И уж конечно, ни о каком "умиротворении" тут речи не идет. Скорее даже наоборот. Так что штучки у гб-шников очень рискованные)
+1
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ВандэрФёльдэр
Так мобилайзер же вроде как завершен, Светка? От чего ему скрываться?
+9
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Kit244098
В этой академии нужно обязательно еще открыть курсы стриптиза. Душевного, политического и натурального. И позвать работать туда и Светку и Машку Захарову. Тогда точно не прогорят. Зы. Могу предложить им списанный шест. Недорого))
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Станнис Баратеон
Мамаева после судимости только в ЧВК возьмут, какая ему мобилизация
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starelec
Ответ Мирзоанис Якубов
Российские депутаты - образец безопасного секса
Точнее реклама))
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Ответ Artushka
У наших депутатов мозгов нет, теперь после каждого высказывания материал на главную ставить что-ли?
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Bleffinho
Журова ярко напоминает о никчёмности наших чиновников. В том числе из-за таких чиновников люди сейчас гибнут в военном конфликте
+20
-1
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