«Матч звезд» в Кубке России: с Промесом и Пиняевым, челленджами на силу и точность, а еще – с жюри с Газзаевым и Сотниковой

Следующие матчи Кубка России запланированы на конец февраля, но сам турнир будет на слуху в декабре. И не только из-за драки игроков «Зенита» и «Спартака».

Есть другая причина – сегодня Матч звезд. Для Кубка, да и всего российского футбола, это новое событие.

Промес, Пиняев и Эдамс – участники, будет матч 5х5 и челленджи

Что известно на данный момент из официальных телеграм-каналов – Кубка России и директора РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилла Терешина:

• Состоится матч в формате 5х5 – «Путь РПЛ» против «Пути регионов». Длительность – два тайма по 15 минут. В случае ничьей исход решится с помощью ударов с шестиметровой отметки. Напомним, в «Пути РПЛ» играли команды Премьер-лиги, в «Пути регионов» – клубы из лиг рангом ниже.

• Точно поучаствуют Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и капитан 2Drots Эдамс – об этом пишут телеграм-канал Кубка и сайт РФС. Зарема Салихова прокомментировала участие Промеса в матче со свойственным эпатажем.

«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне «Спартака». Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует «Спартак», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

• Окончательный список выглядит так:

Команда Пути РПЛ: Ризван Ташаев, Владислав Карапузов, Лечи Садулаев (все – «Ахмат»), Даниил Худяков, Иван Игнатьев (оба –«Локомотив»), Егор Сорокин («Краснодар»), Александр Коваленко, Сергей Пиняев (оба – «Крылья Советов»), Алексей Миронов («Ростов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Квинси Промес, Павел Мелешин («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит»), Матвей Ивахнов («Факел»), Алексей Каштанов («Урал»), Тимур Сулейманов («Пари НН»). Главный тренер – Валерий Газзаев.

Команда Пути Регионов: Артем Ковешников («Торпедо» Владимир), Александр Маменко, Алексей Гасилин (оба – «Амкал»), Никита Бабич («Темп» Барнаул), Рустам Вазитдинов («Текстильщик» Иваново), Дмитрий Великородный, Павел Кудряшов (оба – «Звезда» Санкт-Петербург), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев, Дзамболат Тагиев (оба – «СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артем Поликарпов («Сахалинец»), Даниил Лопатин («Динамо» Брянск), Даниил Наговицин («Зенит» Ижевск). Главный тренер – Заур Тедеев.

• Известно, что от участия в матче отказался капитан «Амкала» Андрей Сибскана.

«Поначалу мне показалось, что будет очень круто сыграть Матч звезд Кубка России против статусных профессиональных футболистов. Но когда я узнал о подробностях проведения мероприятия, отказался от участия в нем. Какие-то челленджи, матч в формате «5 на 5» – мне это неинтересно, я ожидал другого.

Посоперничать с такими футболистами, как Промес, конечно, интересно. Но я знаю, как проводятся такие мероприятия и съемки, скорее всего, там никакого соперничества не будет. Это больше история про шоу, чтобы кому-то заработать деньги, поднять KPI или отчитаться перед спонсорами.

В таком мероприятии я готов участвовать за деньги, но предложение поступило на бесплатном основании. Может быть, я ошибаюсь, и все организуют круто, но как показывает мой большой опыт, такие мероприятия проходят по одному сценарию.

Челленджи на таких мероприятиях тоже обычно неинтересные. Челлендж я всегда могу снять сам или прийти на канал к какому-нибудь блогеру, который сделает его круче и интереснее, эмоциональнее», – объяснял причины отказа Сибскана.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико тоже не поучаствует в матче.

• Ожидается, что перед матчем будет футбольный фристайл. Пройдут челленджи на ловкость приема мяча, силу и точность ударов после выстрела им из пушки. При этом вратари и полевые игроки будут меняться ролями. Помимо очков будет оцениваться и артистизм исполнения.

• Для оценки артистизма приглашены «Жюри из 11 злобных зрителей». Что это значит, пока не сообщается.

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале уточнил, что в жюри будут Аделина Сотникова, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Валерий Газзаев и Илья Ковальчук.

• После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов.

Все мероприятия запланированы на субботу, 3 декабря. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало – в 15:25 по московскому времени.

«Матчи звезд» в российском футболе были, но давно: тренировал Газзаев, судил Грэм Полл, приз забыли на стадионе

Таких матча было два. Оба – в начале 2000-х.

• В 2003 году УЕФА выделил РФС 32 тысячи евро на матч, приуроченный к борьбе с расизмом из-за истории на игре дубля «Спартака», где фанаты ухали в адрес темнокожих игроков Фло и Огунсаньи, а затем кидали на поле банановую кожуру.

Так был организован матч российских игроков РПЛ против легионеров: первых тренировал Газзаев, вторых – тандем из Тарханова и Прокопенко. Получилась игра практически сборной России против известных на тот моментов иностранцев вроде Ярошика, Рахимича или Коромана.

Арбитра постоянно освистывали – это объяснимо: судил Грэм Полл, который за пару лет до этого назначил странный пенальти в игре Словения – Россия.

Сборная России выиграла 5:2, получила кубок от президента РФС Вячеслава Колоскова и оставила приз на стадионе.

• Еще один матч прошел перед Евро-2004, но интереса к нему было куда меньше (три тысячи человек против семи с половиной тысяч в прошлый раз). Сборную легионеров под руководством Невио Скалы собрали лишь частично – за них сыграли пять россиян, включая Акинфеева и Быстрова.

Россия с тренером Георгием Ярцевым победила 3:1, причем за команду легионеров забил Быстров. Уже на чемпионате Европы наши раньше всех лишились шансов на выход из группы.

«Матчи звезд» в хоккее и баскетболе проходят в России ежегодно: там тоже игра и шоу

• «Матч звезд КХЛ» состоит из самой игры с участием лучших хоккеистов обеих конференций, а также мастер-шоу, в котором игроки бросают на силу и точность, бегут круг на скорость, исполняют буллиты, участвуют в хоккейной эстафете.

Как правило, все это проходит в разных городах и даже странах: например, в 2010-м «Матч звезд КХЛ» был в Беларуси, через пару лет – в Латвии, еще через пару – в Словакии, а в 2018-м – в Казахстане. Ожидается, что в 2022-м он пройдет 10-11 декабря в Челябинске.

• «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ» также проходит каждый год с 2017-го. В играх соревнуются две команды – российские игроки против легионеров. Также есть конкурсы трехочковых бросков и слэм-данков. Пока эти мероприятия принимали только три города – Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

Футбольный «Матч звезд», как кажется, по наполнению пока заметно уступает: самих звезд мало, формат самой игры – усеченный, да еще и пройдет в день матчей ЧМ-2022. Но пересечься с ними не должен.

По времени 3 декабря пока планируется так: в 13:30 по московскому времени – начало «Матча звезд», в 15:25 – прямой эфир на «Матч ТВ», в 16:30 – жеребьевка Кубка России (согласно телепрограмме «Матч ТВ»). А уже в 18:00 пройдет первая игра 1/8 финала на ЧМ-2022.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Виталий Тимкив, Павел Лисицын, Виталий Белоусов; vk.com/sibskana