Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, началось со стычки Промес-Барриос

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» нашел, как ворваться в наши ленты, когда казалось, что там унылые нули.

По ходу игры стычек было больше, чем опасных и вообще содержательных моментов, но к добавленному времени все закипело уж слишком. И выросло в массовую драку.

Одновременно дрались человек по десять с каждой стороны, а те, кто изначально подлетал, чтобы разнимать, в итоге и сами подключались в месилово.

Вот как это было.

Похоже, все началось из-за Вильмара Барриоса. Он очень грубо нарушил на Шамаре Николсоне. Вот так ударил по ногами даже без намека на игру в мяч.

А Квинси Промес чуть позже подлетел, чтобы заступиться за партнера.

В агрессии между ними и Шамаром драка как раз завязалась.

Быстро подключились вообще все, кто был на поле, рядом с полем и на скамейках.

Самая яркая и жесткая линия – между Шамаром и Родригао. Они пересекались в стыках и на поле, тут защитник «Зенита» был одним из самых агрессивных. Предпочитал играть ногами (он на первом плане, правее судей, бутсой бьет пониже спины сопернику).

Самый жесткий удар дня как раз от Николсона прилетел в нос Родригао.

С любого ракурса смотрится сурово.

Судьям было с этим не справиться.

Особенно когда вспыхивало сразу в нескольких местах – с ногами Родригао опять же.

Постепенно в драку влились даже люди в костюмах и тренеры. Тут видно, что Сергей Семак рядом (то ли он держит, то ли его держат), а Гильермо Абаскаль вообще разрывается между схватками.

В итоге – шесть удалений:

🔴 Малком

🔴 Барриос

🔴 Родригао

🔴 Николсон

🔴 Соболев

🔴 Селихов

Барриос и Малком, когда ушли с поля, обсуждали все это с улыбкой – кажется, бразилец пародировал чью-то защиту от ударов. Или отрабатывал стойку.

Если бы не регламент Кубка России, наверняка матч бы и закончили после этой драки, но всем пришлось ждать ВАР-проверки, чтобы понять, кто удален и кто остается на серию пенальти.

В драке в общем-то без победителей, а серию пенальти выиграл «Зенит» – если это кого-то вообще теперь интересует.