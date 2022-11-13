Фомин впервые смазал пенальти в РПЛ – до этого забил 17 подряд 😢 Все претензии к Акинфееву

Потащил из угла.

Главная неожиданность дерби: Даниил Фомин не забил пенальти. Аплодисменты уходят Игорю Акинфееву.

Как все случилось: на 79-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Динамо», Обляков повалил Тюкавина и поймал вторую желтую карточку. Динамовцы заработали пенальти, а исполнять традиционно отправился Фомин. И...

Не забил.

Фомин мог обойти Пеева, но теперь вылетает из рейтинга самых точных пенальтистов. Акинфеев взял 17-й пенальти в РПЛ

Даниил пробил точно в угол, но Игорь Акинфеев потащил – он отразил уже 17 пенальти в РПЛ (рекорд лиги). Правда, на результат сэйв не повлиял: составы быстро уровнялись (удалился Гладышев), но ЦСКА так и не зацепил ничью.

Теперь подробнее про рекорд Фомина, который он установил в другом дерби – между «Динамо» и «Локо» (3:1). Тогда Даниил забил 17-й пенальти в РПЛ подряд и повторил достижение экс-игрока «Амкара» Георги Пеева. Но превзойти его у Фомина не получилось.

Теперь Даниил вообще вылетает из рейтинга. Увы.

Йоканович красиво поддержал игрока, упомянув Месси и Роналду: «Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нем скажется. Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня».

«Шварц сказал: «Сегодня тебе надо выпить». До этого у Фомина была драма в финале Кубка России-2021/22

У Даниила три нереализованных пенальти в карьере – два прошлых были за пределами РПЛ. Впервые Фомин не забил за «Краснодар-2» в матче с «Аланией» в сезоне-2014/15 – тогда он попал в штангу. А потом случилась история в финале Кубка России-2021/22 – Фомин не забил «Спартаку» на последних секундах, и «Динамо» проиграло 1:2.

После промаха в Кубке Даниил извинился и рассказал о разговоре со Шварцем: «Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались. А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так-то я весь в себе был после того финала...»

Остальные 28 попыток были успешны. «Пока не приходилось бить пенальти при счете 3:0 или 4:0, когда нужно просто поставить точку в матче. Всегда либо ничья, либо проигрываем. И я подхожу с мыслью, что нужно сделать свое дело качественно и забить гол, чтобы не подвести тренеров и партнеров.

Я стараюсь анализировать игру вратарей. Больше всего волновался, когда шел бить Александру Беленову, потому что мы долго тренировали с ним пенальти, когда я выступал за «Уфу», – рассказывал Фомин в апреле 2022-го.

Система дала небольшой сбой, но почему бы не начать серию заново?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович