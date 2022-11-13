У Сычевого второй хет-трик за сезон! Прибил «Краснодар», забил в стиле Златана и съел на поле пиццу

Готов к дебюту в сборной.

Владимир Сычевой в этом сезоне – главная сенсация чемпионата России. Нападающий «Оренбурга» не останавливается – перед большой паузой на ЧМ-2022 под раздачу попал «Краснодар» (5:1).

Сычевой забил уже на второй минуте. Получил пас от Марина, раскидал защитников в штрафной и пробил в дальний.

Перед перерывом Сычевой замкнул подачу Марина с углового. Даже Сафонов не потянул удар головой в угол.

Во втором тайме Владимир подкараулил скидку во вратарской и затолкал мяч в ворота в стиле Златана (удар пяткой спиной к воротам – хоть и не очень акцентированный).

Еще по голу на счету Лукаса Вера и Джимми Марина – костариканец вообще провел мощнейший матч, сделав по сути три голевых паса (засчитали только два). «Краснодар» ответил только мячом Ионова.

Благодаря хет-трику, Сычевой догнал Квинси Промеса в списке бомбардиров (по 14 голов). Неплохо для новичка лиги, да?

Это уже второй хет-трик Сычевого в Премьер-лиге – меньше чем за половину сезона. Например, у Романа Павлюченко, Халка, Александра Кокорина тоже по два хет-трика в РПЛ.

После финального свистка Сычевой прямо на поле получил целую пиццу – раньше он жаловался, что из-за вручения приза лучшему игроку матча не успевает на пиццу в раздевалку. И теперь «Оренбург» кормит главного бомбардира и передачами, и пиццей.

В ближайшее время Сычевой сыграет и за сборную России. Как думаете, Валерий Карпин уже заготовил пиццу?

Фото: ФК «Оренбург»