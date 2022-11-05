«Сочи» почему-то отрицает увольнение Гаранина. Проговорились футболисты, тренера не было на матче со «Спартаком»

«Сочи» сегодня дома сыграл вничью со «Спартаком» (на гол Промеса ответил Кирилл Заика), и у поля не было тренера Вадима Гаранина. Игрой хозяев руководил Александр Точилин.

Это странная история.

«Сочи» до сих пор официально не объявил об увольнении Гаранина – хотя даже игроки говорят, что тренера уже отсекли от команды

•‎ Слухи о его увольнении проникли в медиа еще после 0:7 от «Зенита» – тогда Иван Карпов утверждал, что сочинский клуб может уволить Гаранина до зимы.

•‎ За пару дней до инсайда Карпова заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров в своем телеграм-канале писал, что часть игроков «Сочи» недовольна работой Гаранина. На это болезненно отреагировал тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин: «Вам же нужны какие-то интриги, скандалы, да. Вы же спортивная пресса. Пишите о спорте, а не всякую #####. Даже отвечать не хочется на ваши провокационные вопросы».

•‎ В начале ноября «Чемпионат» опубликовал инсайд о том, что «Сочи» уволил Гаранина. Медиа подчеркивало, что специалист уже не участвовал в тренировках перед игрой со «Спартаком».

•‎ Однако новость об увольнении почти мгновенно опроверг владелец сочинской команды Борис Ротенберг. «Я никого не увольнял», – сказал Ротенберг.

•‎ Несмотря на опровержение Ротенберга, в медиа начали появляться имена кандидатов на пост главного тренера «Сочи». Среди них – главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и Марко Николич, которого уволили из «Локомотива» больше года назад.

•‎ В матче со «Спартаком» командой руководил Александр Точилин – помощник Гаранина. «Гаранину пока нездоровится», – так гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил отсутствие тренера на матче со «Спартаком».

•‎ Но, похоже, дело все же не в здоровье тренера. Защитник «Сочи» Кирилл Заика после игры со «Спартаком» сказал: «Нам просто сказали, что команду принимает Точилин». Хавбек сочинцев Тимофей Шипунов фактически подтвердил слова Заики: «После ухода Гаранина адаптировались быстро. Пару дней назад команде сказали, что он покидает клуб».

«Сочи» при Гаранине строил тотальный футбол со сменой позиций, но очень много пропускал в контратаках

Очевидно, что официальное объявление об уходе Гаранина из «Сочи» – дело времени, поэтому можно подводить итоги его работы. Автор Sports.ru Илья Васильев разбирал ее в конце октября.

«При Гаранине за «Сочи» по-прежнему интересно следить. Он продолжил наработки Федотова и делает игру более атакующей: несмотря на потерю Кассьерры, команда больше контролирует мяч и чаще бьет из штрафной, входит в топ-3 по голам после атакующих комбинаций, а Терехов стал суператакующим центральным защитником.

«Сочи» сохранил оборонительную конструкцию после потери Родригао и травм в начале сезона. Основная проблема – предотвращение быстрых атак соперников, из-за которых «Сочи» прямо страдает.

Трансферы «Сочи» пока недостаточно эффективны: Мусса Сиссако стартовал с привозов и удаления, Кирилл Кравцов проигрывает конкуренцию лидерам и сфолил на пенальти против «Ростова», а Лука Джорджевич, скорее всего, кризис-вариант из-за отсутствия доступных сильных нападающих», – такие вывод делал наш автор перед выездом матчем в Петербурге, где «Сочи» проглотил семь безответных мячей.

Видимо, руководство «Сочи» так и не смирилось с настолько сильным имиджевым и репутационным ударом.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press