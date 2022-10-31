Матча с Боснией в ноябре уже точно не будет. Ожидаемо, правда?

Почти два месяца споров.

Официально: сборная России не сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября . Об этом сообщили после сегодняшнего заседания боснийского футбольного союза.

Изначально планировали определиться еще 10 октября, но заседание перенесли. Теперь решение принято: матч, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, отменили.

Причем, сам союз выбрал весьма мягкую формулировку: официально игра «отложена и проведение матча возможно в одну из будущих дат».

Когда вообще заговорили об этом матче?

7 сентября «Спорт-Экспресс» выдал инсайд о возможной встрече сборных России и Боснии и Герцеговины. Спустя два дня боснийцы подтвердили информацию: предложение России принято, все состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА сразу подчеркнул, что несмотря на отстранение российских команд от еврокубков, неофициальных игр сборных это не касается. Причина – товарищеские игры не входят в компетенцию и ответственность организации. В связи с этим УЕФА лишь выразил надежду, что все вопросы, касающиеся безопасности, будут решены и обеспечены.

10 сентября в медиа появилась информация, что за матч с Россией Футбольная ассоциация Боснии получит 200 тысяч евро . Кроме того, российская сторона взяла на себя все расходы – за проезд и проживания.

Однако футболисты и функционеры взбунтовались . Вот самые яркие высказывания:

• Миралем Пьянич: «Я слышал о решении Федерации [провести товарищеский матч в России]. Ее руководство в курсе моей позиции. Мне звонили и спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал, что думал, а потом был удивлен иным решением. Плохое решение! У меня нет слов».

• Эдин Джеко: «Я против матча с Россией! Я всегда выступал только за мир. Футбольный союз знает мое мнение. К сожалению, не я принимаю решения о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция, которая не включает в себя участие в этой игре».

• Ибрахим Шехич: «Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно».

• Азмир Хусич, член исполкома Футбольного союза страны: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Нам не следует портить отношения с другими федерациями из-за матча с Россией или как минимум с передовым западным миром».

• Ирфан Дурич, вице-президент Футбольного союза страны: «Матч с Россией не лучший выбор для Боснии и Герцеговины, мы не должны играть».

• Беньямина Карич, мэр Сараево: «Отказ от игры с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренеров и игроков. Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Футбольным союзом, которое до этого было качественным».

10 сентября фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать возможный матч с Россией. Высказалась BHFanaticos, крупнейшая в стране организация спортивных болельщиков.

В Боснии проведение матча с Россией связали с политикой. Так мы узнали про Милорада Додика

Решение провести матч с Россией называли политическим. Так, журналист Бакир Тиро выразил мнение, что это «предвыборный трюк некоторых политических партий в Боснии и Герцеговине, которые очень близки, то есть даже связаны кумовством с самой верхушкой ассоциации и его президентом».

Тиро добавил: «Это очень хорошо кем-то продумано и приготовлено, чтобы расколоть и Федерацию, и сборную по самому популярному виду спорта, важному для народа Боснии и Герцеговины. Если дойдет до раскола, это будет атакой на Боснию и Герцеговину как государство».

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Сербии Неманя Пейчинович на фоне отказа ведущих футболистов Боснии от участия в матче предложил вместо этого сыграть с Сербией: «Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.

Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы».

Правда, и в Боснии и Герцеговине находились люди, продолжавшие настаивать на проведении матча .

Вико Зелькович, глава Футбольного союза Боснии и Герцеговины: «Есть разные мнения, и это нормально, но я также считаю, что от некоторых медиа и людей исходит слишком много негатива. Думаю, у каждого есть право на мнение, но это не означает, что чье-то мнение должно обязывать другого человека думать точно так же. Это исключительно товарищеская игра».

Милорад Додик, член президиума и лидер боснийских сербов: «Я считаю, что это прекрасное событие, потому что спорт только укрепляет дружбу. И, конечно, если у меня будет возможность, я буду следить за матчем, прежде всего, из-за того, что играет Российская Федерация».

Про Додика мы рассказывали в отдельном тексте – он считается пророссийским политиком. В июне он ездил в Петербург, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

«Возможно, игроки бойкотируют матч, но можно собрать новую команду». Боснийский политик очень хочет матч с Россией

Как в Боснии приняли решение сыграть с Россией?

Мы затрагивали эту тему здесь. Освежаем в памяти:

Получив предложение от России, Футбольный союз Боснии и Герцеговины обратился в УЕФА. Там сообщили, что не против – товарищеские матчи не входят в компетенцию УЕФА.

Следом комитет по чрезвычайным ситуациям Футбольного союза Боснии и Герцеговины провел голосование – 5 из 6 членов комитета (глава союза Вико Зелькович, Иван Беус, Милош Бркич, Драган Сольдо и Фуад Чольпа) проголосовали за. Для принятия решения требовалось не менее пяти голосов. Против выступил только вице-президент союза Ирфан Дурич.

«Я не согласился с повесткой заседания и сказал, что не хочу ее обсуждать. Если бы я мог предотвратить это, поверьте мне, я бы предотвратил. Я просил не проводить заседание, созвать исполком и передать вопрос ему. Если бы дело дошло до исполкома, мы бы не обсуждали эту тему, жизнью ручаюсь», – заявил Дурич через пару дней после голосования.

На самом деле Дурич легко мог заблокировать голосование: согласно уставу, решение комитета становится действительным только при участии всех членов. То есть вице-президент мог уйти с заседания либо вообще на него не приходить. Это подтверждает член исполкома союза Азмир Хусич: «Я сказал Дуричу, что нужно было уклониться от этого решения. Единственный способ сделать это – не участвовать в заседании. Не имеет значения, кто был за, а кто – против, главное – чтобы заседания не было».

Боснийская газета Faktor инсайдила, что Дурич вообще-то был не против матча с Россией, но решил воздержаться от голосования.

На решение чиновников наверняка повлияла солидная компенсация от России – 200 тысяч евро плюс оплата перелета и проживания, по данным газеты Dnevni avaz.

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Валерий Карпин подозревал, что все сорвется, еще за несколько дней до заседания Футбольного союза Боснии и Герцеговины: «[Будет ли проведен] матч с Боснией? Наверное, не будет».

Но сбудется ли вторая часть официальной формулировки: «Проведение матча возможно в одну из будущих дат»?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Filip Filipovic; globallookpress.com/Maurizio Borsari, Dmitry Golubovich