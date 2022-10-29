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Гогниев бил по стулу и орал, празднуя гол «Химок». При 0:6 от «Динамо» 🤯

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Такого точно не видели.

«Динамо» разгромило «Химки» с теннисным счетом – 6:1. Последнее слово осталось за «Химками»: на 93-й минуте Илья Садыгов реализовал пенальти и сделал 1:6 из 0:6. 

Из-за гола случилось самое яркое событие игры – реакция главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, удаленного со скамейки запасных в конце первого тайма. После пенальти он был самым счастливым человеком в мире. 

Просто посмотрите! Вот ссылка, если видео не открывается.

После игры Гогниев объяснил празднование в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.

– Почему такая реакция на единственный гол? 

– Потому что мы гол забили.

– И без разницы на счет? 

– Конечно! 

В эфире «Матч ТВ» прозвучало более развернутое объяснение: «Сегодня у нас молодые ребята вышли: Дулаев вышел и пенальти сделал, Казанцев вышел. Вот они радуют, потому что глаза горят, и на этом уровне не потерялись».

Напоминаем: Илья Садыгов, реализовавший пенальти, – сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. В августе ходили слухи, что Сергея Юрана уволили из «Химок», потому что он не выпустил Садыгова на поле в матче с «Ростовом», но руководство клуба не называло это официальной причиной увольнения.

При Гогниеве Илья играет довольно регулярно – выходил на поле в матче с «Оренбургом», «Краснодаром», ЦСКА, «Факелом», «Спартаком» и теперь с «Динамо».

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора

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