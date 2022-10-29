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«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора

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15-й матч без побед.

«Химки» после 0:5 от «Спартака» надеялись оказать сопротивление «Динамо», но вместо этого нарвались на 1:6.

Все пошло не по плану с самого начала. Уже на 11-й минуте вратарь подмосковной команды Владимир Гудиев грубо ошибся, отдав мяч в ноги Нгамале. Камерунец такой шанс не упустил – 0:1.

Через несколько минут «Химки» получили первую желтую в игре – ею отметился не игрок, а главный тренер Спартак Гогниев, который слишком эмоционально поспорил с арбитром Яном Бобровским.

Страсти только разгонялись – на 35-й минуте, уже при счете 0:2 (удвоил Денис Макаров), тренер убрал с поля Глушакова. Денис отдал вышедшему вместо него Казанцеву капитанскую повязку и сразу же побежал в раздевалку, на что Гогниев прокричал игроку вслед:

«Домой, #####! Домой, #####!»

Впрочем, вскоре в раздевалку отправился сам тренер. После первого тайма Гогниев сказал что-то уходящему в подтрибунку арбитру, за что тут же получил от него красную карточку. Ах да, «Химки» к тому времени горели уже 0:3 – в пустые забил Федор Смолов.

На этом шоу не закончилось. В подтрибунке разъяренный Гогниев встретил комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, которому тут же прилетело от тренера. Претензия выглядела так:

– На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи.

– Никогда такого не было.

– Да ##### (блин), 100 процентов, ##### (нахрен), ##### (хрень) какую-то говорите, ### (блин)

Как выглядело предматчевое интервью?

Вот что так расстроило тренера «Химок».

– После матча со «Спартаком» на пресс-конференции вы сказали, что результат не показатель вашей работы. Что тогда показатель?

– Сейчас не хочу говорить о своей работе. Показатель всегда – поле и игра. Хочется больше поговорить о футболе. Сегодня предстоит очередная игра с хорошим соперником. Качество поля немножко плохое, но нам хочется контролировать игру, забивать как можно больше голов. Как это у нас получится – показывают футболисты.

– Почему из тройки Тихий – Камышев – Идову сегодня только Идову попал в заявку?

– Потому что так решил тренерский штаб.

– Кто прямо сейчас вратарь номер один в «Химках»?

– Если играет Гудиев, значит, Гудиев.

***

В двух последних матчах «Химки» проиграли с общим счетом 1:11. Единственный гол команда Гогниева забила на 93-й минуте с пенальти – его реализовал Илья Садыгов, сын одного из основных инвесторов «Химок». Это его первый гол в сезоне.

Катастрофичное падение «Химок» началось как раз после увольнения Сергея Юрана – уже 15 матчей без побед подряд (12 поражений и три ничьих).

Динамо – Химки 6:1 (3:0, 3:1)
Дата проведения
29 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Нгамале, 2:0 – 29 Макаров, 3:0 – 45 Смолов, 4:0 – 77 Тюкавин, 5:0 – 87 Гладышев, 6:0 – 89 Гладышев, 6:1 – 90, пенальти Садыгов.
ДинамоШунин, Даса, Фернандес (Маричаль, 49), Сазонов, Лаксальт (Гладышев, 71), Кутицкий, Фомин, Захарян (Скопинцев, 54), Нгамале (Тюкавин, 71), Макаров (Грулев, 71), Смолов.
ХимкиГудиев, Чежия, Никитин (Идову, 78), Волков, Главчич (Дулаев, 61), Глушаков (Казанцев, 35), Гулиев, Магомедов, Боженов (Долгов, 61), Мирзов, Руденко (Садыгов, 78).
Предупреждения:
Гогниев (17), Никитин (48), Казанцев (62), Сазонов (65).
Удаление:
Гогниев (45).

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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