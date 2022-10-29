«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора
15-й матч без побед.
«Химки» после 0:5 от «Спартака» надеялись оказать сопротивление «Динамо», но вместо этого нарвались на 1:6.
Все пошло не по плану с самого начала. Уже на 11-й минуте вратарь подмосковной команды Владимир Гудиев грубо ошибся, отдав мяч в ноги Нгамале. Камерунец такой шанс не упустил – 0:1.
Через несколько минут «Химки» получили первую желтую в игре – ею отметился не игрок, а главный тренер Спартак Гогниев, который слишком эмоционально поспорил с арбитром Яном Бобровским.
Страсти только разгонялись – на 35-й минуте, уже при счете 0:2 (удвоил Денис Макаров), тренер убрал с поля Глушакова. Денис отдал вышедшему вместо него Казанцеву капитанскую повязку и сразу же побежал в раздевалку, на что Гогниев прокричал игроку вслед:
«Домой, #####! Домой, #####!»
Впрочем, вскоре в раздевалку отправился сам тренер. После первого тайма Гогниев сказал что-то уходящему в подтрибунку арбитру, за что тут же получил от него красную карточку. Ах да, «Химки» к тому времени горели уже 0:3 – в пустые забил Федор Смолов.
На этом шоу не закончилось. В подтрибунке разъяренный Гогниев встретил комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, которому тут же прилетело от тренера. Претензия выглядела так:
– На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи.
– Никогда такого не было.
– Да ##### (блин), 100 процентов, ##### (нахрен), ##### (хрень) какую-то говорите, ### (блин)
Как выглядело предматчевое интервью?
Вот что так расстроило тренера «Химок».
– После матча со «Спартаком» на пресс-конференции вы сказали, что результат не показатель вашей работы. Что тогда показатель?
– Сейчас не хочу говорить о своей работе. Показатель всегда – поле и игра. Хочется больше поговорить о футболе. Сегодня предстоит очередная игра с хорошим соперником. Качество поля немножко плохое, но нам хочется контролировать игру, забивать как можно больше голов. Как это у нас получится – показывают футболисты.
– Почему из тройки Тихий – Камышев – Идову сегодня только Идову попал в заявку?
– Потому что так решил тренерский штаб.
– Кто прямо сейчас вратарь номер один в «Химках»?
– Если играет Гудиев, значит, Гудиев.
***
В двух последних матчах «Химки» проиграли с общим счетом 1:11. Единственный гол команда Гогниева забила на 93-й минуте с пенальти – его реализовал Илья Садыгов, сын одного из основных инвесторов «Химок». Это его первый гол в сезоне.
Катастрофичное падение «Химок» началось как раз после увольнения Сергея Юрана – уже 15 матчей без побед подряд (12 поражений и три ничьих).
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 11 Нгамале, 2:0 – 29 Макаров, 3:0 – 45 Смолов, 4:0 – 77 Тюкавин, 5:0 – 87 Гладышев, 6:0 – 89 Гладышев, 6:1 – 90, пенальти Садыгов.
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Динамо –
Шунин, Даса, Фернандес (Маричаль, 49), Сазонов, Лаксальт (Гладышев, 71), Кутицкий, Фомин, Захарян (Скопинцев, 54), Нгамале (Тюкавин, 71), Макаров (Грулев, 71), Смолов.
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Химки –
Гудиев, Чежия, Никитин (Идову, 78), Волков, Главчич (Дулаев, 61), Глушаков (Казанцев, 35), Гулиев, Магомедов, Боженов (Долгов, 61), Мирзов, Руденко (Садыгов, 78).
- Удаление:
- Гогниев (45).
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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