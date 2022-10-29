«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора

15-й матч без побед.

«Химки» после 0:5 от «Спартака» надеялись оказать сопротивление «Динамо», но вместо этого нарвались на 1:6.

Все пошло не по плану с самого начала. Уже на 11-й минуте вратарь подмосковной команды Владимир Гудиев грубо ошибся, отдав мяч в ноги Нгамале. Камерунец такой шанс не упустил – 0:1.

Через несколько минут «Химки» получили первую желтую в игре – ею отметился не игрок, а главный тренер Спартак Гогниев, который слишком эмоционально поспорил с арбитром Яном Бобровским.

Страсти только разгонялись – на 35-й минуте, уже при счете 0:2 (удвоил Денис Макаров), тренер убрал с поля Глушакова. Денис отдал вышедшему вместо него Казанцеву капитанскую повязку и сразу же побежал в раздевалку, на что Гогниев прокричал игроку вслед:

«Домой, #####! Домой, #####!»

Впрочем, вскоре в раздевалку отправился сам тренер. После первого тайма Гогниев сказал что-то уходящему в подтрибунку арбитру, за что тут же получил от него красную карточку. Ах да, «Химки» к тому времени горели уже 0:3 – в пустые забил Федор Смолов.

На этом шоу не закончилось. В подтрибунке разъяренный Гогниев встретил комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, которому тут же прилетело от тренера. Претензия выглядела так:

– На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи.

– Никогда такого не было.

– Да ##### (блин), 100 процентов, ##### (нахрен), ##### (хрень) какую-то говорите, ### (блин)

Как выглядело предматчевое интервью?

Вот что так расстроило тренера «Химок».

– После матча со «Спартаком» на пресс-конференции вы сказали, что результат не показатель вашей работы. Что тогда показатель?

– Сейчас не хочу говорить о своей работе. Показатель всегда – поле и игра. Хочется больше поговорить о футболе. Сегодня предстоит очередная игра с хорошим соперником. Качество поля немножко плохое, но нам хочется контролировать игру, забивать как можно больше голов. Как это у нас получится – показывают футболисты.

– Почему из тройки Тихий – Камышев – Идову сегодня только Идову попал в заявку?

– Потому что так решил тренерский штаб.

– Кто прямо сейчас вратарь номер один в «Химках»?

– Если играет Гудиев, значит, Гудиев.

***

В двух последних матчах «Химки» проиграли с общим счетом 1:11. Единственный гол команда Гогниева забила на 93-й минуте с пенальти – его реализовал Илья Садыгов, сын одного из основных инвесторов «Химок». Это его первый гол в сезоне.

Катастрофичное падение «Химок» началось как раз после увольнения Сергея Юрана – уже 15 матчей без побед подряд (12 поражений и три ничьих).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков