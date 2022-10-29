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Россия сыграет с Таджикистаном в Душанбе. Похоже, это вместо матчей с Ираном и Боснией

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
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 Возможно, добавится Узбекистан.

Пока в ноябре многие сборные будут готовиться к чемпионату мира, сборная России сыграет товарищеский матч против Таджикистана – РФС объявил о договоренности.

Игра пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Говорили про игры против Ирана и Боснии. Что с ними?

Они вряд ли состоятся. Официально об отмене не сообщалось, но все к этому идет. Вот так заминку объясняет «Спорт-Экспресс»:

• У Ирана слишком плотное расписание перед чемпионатом мира – команду решили не напрягать перед турниром;

• Босния и Герцеговина затягивает с ответом. Заседание исполкома федерации футбола Боснии, на котором примут решение по поводу игры, пройдет только 31 октября (его перенесли с 10 октября).

Против товарищеского матча, запланированного на 19 ноября в Санкт-Петербурге, высказались ведущие игроки боснийцев – в том числе Миралем Пьянич.

Вероятно, на замену Боснии подберут другого соперника – главным кандидатом пока называют Узбекистан, об этом сообщил Metaratings. Вероятные дата и место – 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Что за сборная у Таджикистана? Тренер-хорват и легионеры из Бангладеша и «Краснодара»-2

В рейтинге сборных ФИФА Таджикистан занимает 108-е место. Для сравнения: Кыргызстан (пока единственный соперник России в 2022-м) – 95-й, Узбекистан – 77-й. 

С другой стороны, в отборе на чемпионат мира-2022 сборная Таджикистана выступила лучше кыргызов. Обе команды попали в одну группу: таджики заняли второе место – сразу за Японией.

Но из-за попадания в число трех худших команд на втором месте сразу же закончили отбор. Узбекистан, кстати, тоже стал вторым в своей группе и не продвинулся дальше.

На Кубках Азии будущий соперник России пока не играл. Но летом успешно прошел отбор: выиграл группу с Кыргызстаном, Мьянмой и Сингапуром. Так что в следующем году команда окажется на первом большом турнире в истории.

Автором успеха можно назвать тренера – 56-летнего хорватского немца Петара Шегрта. Он поиграл в не самых сильных клубах Германии, потом работал помощником у Клауса Топмеллера (экс-тренер «Байера»-2002).

Последние годы Шергт тренировал в Азии: сначала клубы из Индонезии, потом сборные Афганистана и Мальдив (выиграл с ней Кубок футбольной федерации Южной Азии). Таджикистан возглавил в январе 2022-го, сменив узбекского тренера Усмана Ташева. И, получается, удачно прошел первый же отбор.

В сентябре была еще одна победа – сборная Таджикистана выиграла King’s Cup в Тайланде. Обыграли Тринидад и Тобаго и Малайзию. Хотя некоторые лидеры команды пропускали товарищеский турнир.

В основном футболисты сборной Таджикистана играют в местном чемпионате или в лиге Узбекистана. Иногда заезжают в клубы Ирана или стран бывшего СНГ. Например, есть Шахрон Самиев (засветился в «Торпедо-БелАз» из Беларуси) и молодой Алиджони Айни из «Краснодара-2».

Но есть и более экзотические команды. Например, защитник Сиевуш Асроров играет в Бангладеше, а полузащитник Амирбек Джурабоев – в филиппинском «Юнайтед Сити».

Сборная сейчас на подъеме, матч в Душанбе не должен быть легким для России. Особенно после тяжелого выезда в Бишкек в сентябре. 

Фото: globallookpress.com/AFLO, IMAGO/Vesa Moilanen; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Christopher Furlong

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