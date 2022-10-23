Эти 5:0 «Спартака» – самая крупная победа за полтора года. Впечатлили даже молодые дебютанты

«Спартак» и «Химки» сыграли в открытый футбол, но забивала только команда Гильермо Абаскаля – хотя он сам пропускал матч из-за дисквалификации после дерби с ЦСКА.

Голевой карнавал начался уже на второй минуте: спартаковцы перехватили мяч в центре поля, довели до удара Зобнина, а на добивание первым пришел Михаил Игнатов.

Затем за дело взялся Шамар Николсон:

• на 18-й минуте его один на один с вратарем вывел защитник «Химок» Алексей Никитин.

Грубая ошибка.

• дубль ямаец оформил на 63-й минуте, когда красиво замкнул навес Соболева.

4:0 могли случиться уже через три минуты, но ВАР спорно не засчитал гол Антона Зиньковского. По всей видимости, судьи увидели офсайд у Николсона, хотя похоже, что он стартовал со своей половины поля. Вероятно, в расчет взяли то, что ямаец телом и головой находился уже за линией. Напомним, что с этого сезона РПЛ провайдер ВАР не чертит офсайдные линии.

Впрочем, молодая спартаковская команда не сильно расстроилась и после 80-й минуты добила «Химки» еще двумя мячами. Четвертый гол организовали 18-летние Даниил Зорин и Павел Мелешин, а догромил Павел Маслов, для которого это первый гол в РПЛ.

Отдельно отметим молодежь. Нападающий Мелешин до этого провел только по три матча в РПЛ и Кубке. Уже впечатлил кубковыми голами – забивал «Крыльям» (1:0) и «Факелу» (3:0) – и вот теперь дебютный гол в Премьер-лиге.

Отец форварда Алексей Мелешин отреагировал и связал гол с помощью партнера: «Когда рядом будет Зорин – будет больше забивать. Забил с его передачи? Да, они друг друга очень хорошо чувствуют на поле».

Зорин дебютировал за «Спартак» только на этой неделе – в кубковом матче с «Факелом». Абаскаль тогда очень тепло отозвался об атакующем полузащитнике:

«Для меня это было моментом счастья. Сегодня, когда говорил ему о том, что он будет в стартовом составе, у меня были мурашки по коже, я увидел улыбку ребенка, искреннюю, у него буквально были слезы на глазах. Рад, что моя профессия дает возможность испытать такие эмоции. Он не первый день тренируется с нами, на поле проявил характер, хорошо двигался без мяча и с ним».

Игрок матча – вратарь «Спартака» Селихов. «Химки» старались, но падение после ухода Юрана продолжается

Спартаковцы в полном порядке.

• Красно-белые выиграли семь из восьми последних матчей с общим счетом 21:4. Единственная ничья была в прошлом туре – с ЦСКА (2:2). Спартаковцы укрепились на втором месте, потому что ЦСКА и «Ростов» потеряли очки. Отстают от «Зенита» на четыре очка, но у петербуржцев еще игра в запасе – в понедельник с «Сочи».

• 5:0 – крупнейшая победа «Спартака» в РПЛ с марта 2021-го. Тогда обыграли «Краснодар» – 6:1.

• А у «Химок» все плохо. Катастрофичное падение после увольнения Юрана продолжается – уже 14 матчей без побед (11 поражений и три ничьих).

Сегодняшние 0:5 несколько выбиваются из общей статистики матча, которая не настолько односторонняя: 13:22 по ударам (6:10 в створ), 57% на 43% по владению, 10:1 по угловым (да, в пользу«Химок»!).

Леонид Федун после матча похвалил именно вратаря «Спартака»: «5:0! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так – команда играла с удовольствием. Очень красивый футбол».

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович, заменявший Гильермо Абаскаля, объяснил такую свободу у ворот:

«Как всем известно, футбол часто бывает полон парадоксов. Сегодня мы забили быстрый гол. И после этого бывает, что неосознанно отдаешь инициативу сопернику. Да, мы отдали мяч «Химкам», но сделали это немного больше, чем необходимо. Однако во втором тайме и по ходу встречи смогли направить игру в нужное русло».

Фото: spartak.com/Александр Ступников