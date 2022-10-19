Суд решил, что Facebook* должен Хохлову 65 млн рублей. Вам не показалось: 65 млн рублей

Развязка небанального спора.

Бывший тренер «Динамо» и игрок сборной России Дмитрий Хохлов выиграл суд против Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца», – сообщили в Солнцевском суде Москвы. Реакция соцсети пока неизвестна.

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В чем были претензии Хохлова к Facebook?

В сентябре 2021-го Хохлов удивил небанальной новостью: он пошел судиться с одной из самых известных соцсетей в мире.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально пользоваться. Много людей звонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю. Впервые это подметили в конце этой весны», – говорил Дмитрий.

Адвокат Хохлова Анна Варганова в интервью Sport24 рассказывала о деталях иска: «Подать в суд – инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Дмитрий – публичный, медийный человек, а блокируют любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу – в первую очередь мы хотим того, чтобы перестали блокировать фамилию. После заседания суд направит свое решение в Министерство юстиции США. Там очень сложная система уведомлений».

В феврале Хохлов после очередного заседания сказал, что упоминание его фамилии расценивается соцсетью как враждебное высказывание. «Вся ситуация неприятная, за свое имя я буду бороться. Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине и думают, что фамилия Хохлов – это враждебное высказывание против их народа».

«Слово «Хохлов» и его производные в России часто упоминаются. Хохловых в России, как Ивановых, Петровых и Сидоровых, очень много, – объяснял тогда юрист соцсети. – А почему истец считает, что употребление этого слова и его производных касается конкретно его? Это ошибочно. Фамилия в этом случае не характеризует персональные данные. В этой связи иск рассмотрению не подлежит».

Facebook блокирует за слово «хохол» с 2015-го. Попадало даже стихотворению Пушкина

В 2015-м под временное удаление попали ряд пользователей соцсети, в том числе журналист Максим Кононенко и блогер Антон Носик, которые цитировали стихотворение Пушкина «Моя родословная» – там есть слова «в князья не прыгал из хохлов».

В соцсети не комментировали блокировки. В 2016-м этим вопросом заинтересовался Роскомнадзор – и тогда представители компании прямо ответили, что заблокировали на неделю аккаунт писателя Эдуарда Багирова за выражение «несчастные хохлы».

«Слово «хохлы» в такой подаче подпадает под использование таких слов, как «ниггер» – и нарушает правила сообщества», – говорилось в ответе.

Роскомнадзор также прокомментировал причины своего интереса: «Мы в неофициальном порядке обратились. Интересна мотивация некоторых решений соцсети, связанных с применением правил в отношении российских пользователей. Рассчитываем на то, что применение правил будет одинаково работать в отношении оскорбительной лексики, унижающей национальное достоинство какого-либо народа. В том числе народов и национальностей, проживающих на территории РФ».

Еще в 2015-м временно заблокировали страницу замглавы Роскомнадзора Максима Ксензова – из-за выражения «хохлы иногда такие хохлы». Ксензов после этого удалился из соцсети.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко