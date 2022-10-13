Терюшков объяснил, на сколько приглашали Юрана. Теперь все ясно

Долгий контракт не заключили из-за интриг в СМИ.

Депутат Госдумы Роман Терюшков, недавно покинувший «Химки», дал новое интервью «РИА Новости». Там он в очередной раз затронул тему с Сергеем Юраном:

- Например, при Сергее Николаевиче [Юране] было сложно представить, что кто-то назначает состав, потому что харизма тренера не давала это сделать. Это глупость какая-то. Думаю, при Спартаке Гогниеве такая же ситуация. Это всякие слухи и сплетни, которые всегда имеют место, когда есть человек с известной фамилией. У нас не только «Химки» имеют в своем составе игроков, которые связаны с помогающими клубу людьми. В этом нет ничего страшного.

- А как вы относитесь к слухам, что Юран был замешан в договорных матчах?

- Это все слухи, вы правильно говорите. Говорить о Юране и договорных матчах нереально (смеется). Это все некая игра, ведь Юран не просто так ушел. Когда я его приглашал на краткосрочный контракт, мы договаривались, что он очень долго будет в клубе . Но заключить долгосрочный контракт не получилось по ряду причин, в том числе из-за интриг, которые начали раздувать в СМИ. По моему мнению, они не имеют под собой никакой почвы, и мы получили то, что перспективный тренер ушел, а клуб сейчас скатился. На его место пришли псевдоспециалисты, которые каким-то образом появились в клубе. Я уже сказал, что все решения принимает директор, вот, видимо, поэтому и на этой должности сменился человек.

Напомните, что было с Юраном?

Мы недавно вспоминали эту историю. В мае Роман Терюшков уверял, что клуб настроен сотрудничать с Сергеем Юраном вдолгую, а спустя два с половиной месяца опроверг сам себя и сказал, что речь шла о краткосрочном сотрудничестве. Вот хронология тех событий:

23 мая 2022. Роман Терюшков: «Мне кажется, [Юран] – это тот тренер, который «Химкам» нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он прежде всего мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя.

— В то же время была история с его увольнением в 2020 году. Не получится ли чего-то подобного опять?

— Нет, не получится. Сейчас он в «Химках» всерьез и надолго.

9 августа 2022. «Химки» увольняют Сергея Юрана. Роман Терюшков: «Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии [с Юраном]. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться».

Сколько Юран проработал в «Химках»?

Он дважды приходил в подмосковный клуб. Первый период продлился с января по август 2020-го. Последним клубом Юрана на тот момент был «Зоркий» из Красногорска.

Сергей Юран вывел «Химки» из ФНЛ в РПЛ и вышел с командой в финал Кубка России, где проиграл «Зениту» (0:1). Однако руководство, видимо, не устроили такие результаты и 1 августа тренера уволили.

В июле 2022-го Юран в разговоре с «Чемпионатом» сказал, что так и не понял, за что его тогда уволили: «Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили».

Спустя два года после первого захода в «Химки» ситуация практически повторилась: 23 февраля 2022-го подмосковный клуб объявил о назначении Сергея Юрана, а 9 августа – об увольнении.

В этот раз говорили о возможной сдаче игр «Ростову» и о нежелании выпускать на поле Илью Садыгова – сына владельца «Химок» Туфана Садыгова. По поводу Садыгова тренер говорил следующее: «У меня играет тот, кто лучше выглядел на тренировках в недельном цикле перед матчем». На информацию про «Ростов» Юран отреагировал эмоциональнее: «Странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да?

Все, что написано, – это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать Юрана с такой ситуацией… Если бы мне кто-то предложил сдать игру, у человека могла бы и голова отлететь! Все знают, что я в такие игры не играю».

Как выступают «Химки» после увольнения Юрана?

Пока все грустно. Команда посыпалась: 0 побед в 11 матчах и зона вылета. Продолжилась и тренерская чехарда: спустя три игры клуб уволил Николая Писарева, который сменил Юрана на посту главного тренера «Химок» – три поражения из трех.

После Писарева команду возглавил Спартак Гогниев – пока не смог выправить ситуацию. Подмосковный клуб идет 15-м – ниже только «Торпедо».

Следующий матч «Химки» проведут 15 октября дома против воронежского «Факела».

Фото: premierliga.ru; fckuban.ruvk.com/fckhimki_official; из личного архива Романа Терюшкова