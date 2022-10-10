Терюшков ушел из «Химок» – говорит, из-за интриг и агентов. Хочет говорить о футболе еще ярче

Ушла эпоха – Роман Терюшков в телеграм-канале сообщил, что выходит из наблюдательного совета «Химок».

Босс «Химок» сразу назвал причину ухода – серые схемы внутри клуба

«Наблюдал я долго, как клуб терзают клешни околофутбольной тусовки, как происходят интриги по смене достойных тренеров путем постановок и мигом, шантажом, навязываются никакущие пляжные «специалисты» с отходными на максималках, как растаскивается каждая копейка воронами из этой самой тусовки.

Наш футбол, к сожалению, погряз в посредниках, их деятельность в конце 2016 года зачем-то даже зарегламентировали 329 законом. Законодательная новелла заключалась далеко не в части запрета их деятельности, а в части великой миссии, которая звучит следующим образом:

«Добросовестно осуществлять защиту прав и законных интересов спортсмена, тренера или профессионального спортивного клуба».

Родители приводят детей в секции, пекутся над своими чадами, тренер днем и ночью тренирует ребенка и делает из него профессионала, но потом приходит агент и уничтожает все труды, вложенные в спортсмена, зачастую предлагая золотые замки, приписывая игрока под себя, забирая значительную часть его гонорара, подписные и так далее.

У меня вопрос, а что родители не могут сами определять судьбу своих детей, клубы не имеют возможности следить за воспитанниками спортивных школ, селекционные отделы не могут вести диалоги друг с другом напрямую? Конечно, могут. И это сэкономит огромные деньги. Но кому-то это явно не нужно.

Все непрозрачные схемы футбола построены на футбольных агентах. Их деятельность не несёт никакого развития, а значит должна быть запрещена, либо жестко зарегулирована. Только тогда остановится коммерческий бизнес-проект и ему на смену придёт по-настоящему народный футбол.

«Химки» окрепли с приходом нового топ-менеджмента, я верю и в них, и в дружную команду футболистов и очень надеюсь на то, что парни выполняют достойно свою работу, без оглядки на различных агентов».

В финале Терюшков заявил, что дистанцируется от клуба, «чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе».

Говорили, что до Терюшкова должности, которую он занимал, не существовало

Роман Терюшков появился в «Химках» в феврале 2020-го – формально как министр спорта Подмосковья, но большинство важных решений проходило через него. Он оценивал трансферную кампанию подмосковного клуба, назначал главных тренеров и рассуждал о концепции «Химок»

В июле 2021-го его начали представлять как куратора «Химок», а в ноябре – как члена наблюдательного совета клуба.

Особенность в том, что до него такой должности не существовало. Об этом заявлял бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в сентябре:

«Попечительного и наблюдательного совета при мне не было. Чем занимается Терюшков? Спросите у него». Кроме того, Анохин назвал Терюшкова «медийным блогером из Госдумы».

Терюшков ответил спустя несколько дней: «Я к Сергею Вячеславовичу хорошо отношусь. Если он говорит, что нет… Наверное, когда ты руководишь учреждением, то неплохо бы знать его устав. Наблюдательный совет был муниципальным автономным учреждением, а сейчас, если говорить об автономном некоммерческом учреждении, то это попечительский совет. Устав — это основа всему. Когда ты руководишь, то его надо изучать достаточно кропотливо.

Наблюдательный совет был в муниципальном автономном учреждении, который существовал с момента основания футбольного клуба как муниципального предприятия. Это необходимая часть по закону. Наблюдательный совет обязан быть. В разное время туда входили разные люди».

Чем запомнился Терюшков в «Химках»: называл клуб конфеткой, устраивал цирк с Юраном и назначил шесть гендиров за два года

Одну из ярчайших цитат Терюшков выдал после поражения от «Ахмата» 1:3 в середине августа: «Сегодня на поле было 11 профессионалов, но не было команды. Гол, который был забит «Химками», был исполнен на индивидуальном мастерстве, но никак не на командных действиях. В этой ситуации тренер должен делать выводы относительно того, почему не было коллектива. Времени на выстраивание команды у Николая Николаевича [Писарева] нет, он получил конфетку в золотой обертке, поэтому если все дальше так пойдет, он должен сам делать выводы.

У меня позиция простая: я всегда был за то, чтобы Сергей Николаевич [Юран] продолжал работать с клубом, но не все мои желания совпадают с реальностью. Будем надеяться на то, чтобы в будущем Николай Николаевич донесет структуру игры, которую он хочет видеть. Уход Юрана – коллегиальное решение. Думаю, что все должно получиться, если нет, то выводы будут быстрыми»

С уходом Сергея Юрана тоже связана забавная история: еще в мае Терюшков говорил, что тренер в клубе «всерьез и надолго», а уже в августе уволил его и говорил, что долго сотрудничать с Юраном никто не собирался. Вот небольшая хронология тех событий:

23 мая 2022. Роман Терюшков: «Мне кажется, [Юран] – это тот тренер, который «Химкам» нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он прежде всего мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя.

— В то же время была история с его увольнением в 2020 году. Не получится ли чего-то подобного опять?

— Нет, не получится. Сейчас он в «Химках» всерьез и надолго.

9 августа 2022. «Химки» увольняют Сергея Юрана. Роман Терюшков: «Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии [с Юраном]. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться».

После увольнения Сергея Юрана команда посыпалась. 0 побед в 11 матчах и нахождение в зоне вылета – результаты не очень радуют. Вместе с этим продолжилась тренерская чехарда: спустя три матча клуб уволил Николая Писарева, который сменил Юрана на посту главного тренера «Химок» – три поражения из трех.

Вместо Писарева команду возглавил Спартак Гогниев – пока не смог выправить ситуацию. Подмосковная команда не может выиграть уже 11 матчей – на данный момент «Химки» идут 15-ми, ниже только «Торпедо».

20 сентября «Химки» назначили нового генерального директора (шестого за два года). Им стал Николай Оленев – экс-заместитель Терюшкова в Министерстве спорта Московской области. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, ранее в футбольных клубах Оленев не работал.

Теперь ушел и сам Роман Терюшков. Кажется, помнить о нем будут еще долго – и явно не из-за спортивных результатов, хотя и из-за них тоже.

Терюшков оставил «Химки» с долгами по зарплате

По информации «Матч ТВ», к 30 сентября в клубе три месяца не платили зарплату – долг превышает 300 млн рублей. Также футболисты команды не получили премиальные за сезон‑2021/22, в котором «Химки» по результатам переходных матчах смогли остаться в Российской премьер‑лиге. Руководство обещает рассчитаться до середины октября – возможно, за счет годичного контракта с букмекерской компанией.

Осталось несколько важных вопросов

1. Если Терюшков влиял на решения в «Химках», то откуда взялись серые схемы?

2. Кажется, в клубе несколько центров управления. Какой же второй?

3. Вытекает из второго. На кого Терюшков оставил клуб? Кто теперь будет принимать решения?

Возможно, ответы узнаем скоро.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов, Юрий Иващенко, Александр Вильф; VK/fckhimki_official