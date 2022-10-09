«Соболев круче Холанда». Форвард «Спартака» в роскошной форме – забивает в семи матчах подряд!

Теперь дубль «Крыльям».

Александр Соболев стал одним из главных героев матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» – нападающий оформил дубль и помог московскому клубу разгромить самарцев (5:2).

Первый гол Соболев забил на 50-й минуте – после передачи Пруцева впервые вывел «Спартак» вперед. Второй гол форварда пришел после подачи Антона Зиньковского – Соболев выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота.

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Соболев отметился необычным празднованием. И после игры все объяснил: «Да, прочертил в воздухе ВАР‑монитор и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость».

• Александр в роскошной форме – забивает в семи матчах подряд. Серия стартовала в игре c «Зенитом» в начале сентября, и теперь Соболева не остановить: мяч «Ростову» в РПЛ (его удар головой спас «Спартак» от разгромм), «Факелу» в Кубке, победный «Локомотиву» в лиге, реализованный пенальти за сборную с Киргизией, гол «Зениту» в Кубке.

• В этот продуктивный отрезок Соболев забил 8 голов в 7 матчах, причем лишь один – с пенальти.

Его уже сравнивают с Эрлингом Холандом, который поразил всех результативностью в АПЛ. На вопрос «Кто круче: Соболев или Холанд» Наиль Умяров после матча уверенно ответил, что Соболев. Александр оказался намного скромнее: «До Холанда мне, наверное, как до Китая пешком. Там же даже петицию создали, чтобы его дисквалифицировали из АПЛ. Да ну, нет, какой Холанд. Пока совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Никогда их не ставлю, просто стараюсь играть в свою игру».

• В конце сентября Соболева признали лучшим игроком месяца в РПЛ. Важность Соболева для «Спартака» подчеркивают и его партнеры – например, Промес.

«Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень», – говорил Квинси.

• «Спартак» выиграл 5 матчей подряд (общий счет – 14:3) и сократил отставание от «Зенита» до 5 очков.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф