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«Соболев круче Холанда». Форвард «Спартака» в роскошной форме – забивает в семи матчах подряд!

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Теперь дубль «Крыльям».

Александр Соболев стал одним из главных героев матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» – нападающий оформил дубль и помог московскому клубу разгромить самарцев (5:2).

Первый гол Соболев забил на 50-й минуте – после передачи Пруцева впервые вывел «Спартак» вперед. Второй гол форварда пришел после подачи Антона Зиньковского – Соболев выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота.

Соболев отметился необычным празднованием. И после игры все объяснил: «Да, прочертил в воздухе ВАР‑монитор и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость».

• Александр в роскошной форме – забивает в семи матчах подряд. Серия стартовала в игре c «Зенитом» в начале сентября, и теперь Соболева не остановить: мяч «Ростову» в РПЛ (его удар головой спас «Спартак» от разгромм), «Факелу» в Кубке, победный «Локомотиву» в лиге, реализованный пенальти за сборную с Киргизией, гол «Зениту» в Кубке.

• В этот продуктивный отрезок Соболев забил 8 голов в 7 матчах, причем лишь один – с пенальти. 

Его уже сравнивают с Эрлингом Холандом, который поразил всех результативностью в АПЛ. На вопрос «Кто круче: Соболев или Холанд» Наиль Умяров после матча уверенно ответил, что Соболев. Александр оказался намного скромнее: «До Холанда мне, наверное, как до Китая пешком. Там же даже петицию создали, чтобы его дисквалифицировали из АПЛ. Да ну, нет, какой Холанд. Пока совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Никогда их не ставлю, просто стараюсь играть в свою игру».   

• В конце сентября Соболева признали лучшим игроком месяца в РПЛ. Важность Соболева для «Спартака» подчеркивают и его партнеры – например, Промес. 

«Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень», – говорил Квинси.

• «Спартак» выиграл 5 матчей подряд (общий счет – 14:3) и сократил отставание от «Зенита» до 5 очков.

Спартак – Крылья Советов 5:2 (1:1, 4:1)
Дата проведения
9 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Ежов, 1:1 – 45 Промес, 2:1 – 50 Соболев, 2:2 – 56 Рахманович, 3:2 – 61 Соболев, 4:2 – 73 Литвинов, 5:2 – 90 Промес.
СпартакСелихов, Джикия (Мевля, 80), Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Промес, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 81), Денисов, Соболев, Николсон (Зиньковский, 59).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Зотов, Рахманович (Шитов, 82), Ежов (Цыпченко, 72), Витюгов (Бабкин, 72), Пиняев (Чиркович, 67), Коваленко (Соколов, 82), Глушенков.
Предупреждение:
Зотов (44).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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