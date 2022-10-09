«Соболев круче Холанда». Форвард «Спартака» в роскошной форме – забивает в семи матчах подряд!
Теперь дубль «Крыльям».
Александр Соболев стал одним из главных героев матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» – нападающий оформил дубль и помог московскому клубу разгромить самарцев (5:2).
Первый гол Соболев забил на 50-й минуте – после передачи Пруцева впервые вывел «Спартак» вперед. Второй гол форварда пришел после подачи Антона Зиньковского – Соболев выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота.
Соболев отметился необычным празднованием. И после игры все объяснил: «Да, прочертил в воздухе ВАР‑монитор и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость».
• Александр в роскошной форме – забивает в семи матчах подряд. Серия стартовала в игре c «Зенитом» в начале сентября, и теперь Соболева не остановить: мяч «Ростову» в РПЛ (его удар головой спас «Спартак» от разгромм), «Факелу» в Кубке, победный «Локомотиву» в лиге, реализованный пенальти за сборную с Киргизией, гол «Зениту» в Кубке.
• В этот продуктивный отрезок Соболев забил 8 голов в 7 матчах, причем лишь один – с пенальти.
Его уже сравнивают с Эрлингом Холандом, который поразил всех результативностью в АПЛ. На вопрос «Кто круче: Соболев или Холанд» Наиль Умяров после матча уверенно ответил, что Соболев. Александр оказался намного скромнее: «До Холанда мне, наверное, как до Китая пешком. Там же даже петицию создали, чтобы его дисквалифицировали из АПЛ. Да ну, нет, какой Холанд. Пока совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Никогда их не ставлю, просто стараюсь играть в свою игру».
• В конце сентября Соболева признали лучшим игроком месяца в РПЛ. Важность Соболева для «Спартака» подчеркивают и его партнеры – например, Промес.
«Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень», – говорил Квинси.
• «Спартак» выиграл 5 матчей подряд (общий счет – 14:3) и сократил отставание от «Зенита» до 5 очков.
- Дата проведения
- 9 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 0:1 – 6 Ежов, 1:1 – 45 Промес, 2:1 – 50 Соболев, 2:2 – 56 Рахманович, 3:2 – 61 Соболев, 4:2 – 73 Литвинов, 5:2 – 90 Промес.
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Спартак –
Селихов, Джикия (Мевля, 80), Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Промес, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 81), Денисов, Соболев, Николсон (Зиньковский, 59).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Зотов, Рахманович (Шитов, 82), Ежов (Цыпченко, 72), Витюгов (Бабкин, 72), Пиняев (Чиркович, 67), Коваленко (Соколов, 82), Глушенков.
- Предупреждение:
- Зотов (44).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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