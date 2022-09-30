«Спартак» не громил «Зенит» 16 лет: тогда сверкал Быстров, Квинси понимал по-русски, а Петржела готовился к увольнению

Перед матчем проблемы были у всех.

Победа «Спартака» над «Зенитом» в Кубке (3:0) – историческая во всех смыслах. Красно-белые победили принципиального соперника впервые с 2017-го, но это еще не все – вы вряд ли с ходу вспомните дату предыдущей крупной победы «Спартака» над «Зенитом». Напоминаем: 30 апреля 2006-го, тогда Владимир Быстров блистал, а Петржела уже смирился с уходом.

Команды подходили к матчу с проблемами: «Зенит» не радовал результатом, а «Спартак» со скандалом убрал Аленичева

Тогда петербуржцы впервые пробились в евровесну, а в РПЛ буксовали: после 6 туров шли только на 6-м месте (9 очков). Про увольнение Властимила Петржелы говорили все – тренер иногда зависал в казино и все меньше думал о футболе.

За три недели до матча «Зенит» еще и вылетел из Кубка УЕФА: в Испании с «Севильей» получили 1:4, поэтому ничья 1:1 в Петербурге не спасла. Петржела после первого матча больше говорил про судейские неурядицы: оспаривал пенальти и удаление ключевого защитника Эрика Хагена. А ближе к «Спартаку» Властимил уже вовсю жаловался на отсутствие трансферов.

Ведь в «Зените» были кадровые проблемы. Одному из лидеров «Зенита» Владиславу Радимову пришлось сыграть на уколах: «Во-первых, потому, что, по мнению врача и собственным ощущениям, мое участие в игре не усугубит травму, а во-вторых, для меня матчи со «Спартаком» давно превратились в дерби», – вспоминал игрок.

В Москве тоже было неспокойно: в апреле 2006-го Аленичева вывели из состава за разжигание конфликта с главным тренером команды Александром Старковым. В интервью «Спорт-Экспрессу» игрок обвинил его в «неспартаковском» футболе и назвал тупиком для клуба.

Правда, латвийского специалиста тоже быстро убрали, назначив Владимира Федотова – но и его тогда всерьез не рассматривали. При такой путанице команды подошли к центральной игре 7-го тура – и красно-белые неожиданно разорвали соперника 4:1.

«Одно большое расстройство». «Зенит» сыграл слишком плохо

А ведь на первых минутах петербуржцы даже вышли вперед – но курьезный автогол Сергея Ковальчука только раззадорил гостей. Через полчаса «Спартак» отыгрался усилиями Романа Павлюченко: реализовал пенальти, который заработал Владимир Быстров. Воспитанник петербуржцы радовался особенно бурно – явно откликался недавний конфликт с Петржелой.

Потом спартаковцы вышли вперед: с контратаки воткнул Михайло Пьянович – с передачи все того же Быстрова. На 73-й минуте серб стал автором дубля – воспользовался очередным провалом зенитовской обороны. А последний мяч на счету вышедшего на замену Никиты Баженова. Так ярко «Спартак» провел первый матч без Александра Старкова.

Москвичи напрочь закрыли Аршавина и Кержакова, а Петржела после игры заявил, что Андрей уже не старается. «В таких условиях мне очень сложно работать, поэтому, я думаю, что меня скоро выгонят из клуба», – сказал тогда тренер. И правда: совсем скоро Петржелу уволили.

«Я помню ту игру – это была катастрофа. Все передалось от меня команде. Когда тренер неспокоен, то и команда такая же. Это естественно. Я всегда был спокойным, игроки знали, что я в них верю. Но перед тем матчем уже ничего не работало. Было одно большое расстройство», – делился Властимил уже в 2020-м.

«Спартак» тогда поверил в магическое преображение

Тот матч – начало нового спартаковского круга.

– Выходит, смена тренера принесла результаты? – спросили после матча у сербского нападающего Михайло Пьяновича.

– Вообще-то об этом нам говорить нельзя. Но скажу так: на первом же собрании первыми же словами нового тренера были: «Ребята, играйте в футбол». Вот и все!

– Когда «Спартак» пропустил на первых же минутах, вспомнили об этих словах?

– Честно говоря, только что обсуждали этот вопрос в раздевалке. И пришли к выводу: мы с первой до последней минут матча показали всем, что в Питер приехали играть в футбол. И даже если бы с такой игрой уступили – ничего страшного не произошло бы. Хотя, конечно, хотелось добиться еще и результата.

Кстати, тогда в создании голов тоже участвовал Квинси – Овусу-Абейе. Он поучаствовал в создании третьего и четвертого гола: сначала помог Баженову доставить мяч с левого фланга на правый, где открывался Пьянович, а потом поучаствовал в трехходовке с Баженовым и Ковальчуком.

– Ведь ребята поняли, что я от них хотел, – восхищался тогда Федотов. – Такое ощущение, что даже Квинси стал понимать по-русски.

В 2022-м было что-то похожее!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев