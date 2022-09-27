Один из руководителей Боснии очень хочет матч с Россией. Он пророссийский политик – в июне приезжал на встречу с Путиным

Знакомьтесь, Милорад Додик.

7 сентября появились инсайды, что 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина, спустя два дня это подтвердили в боснийской федерации футбола. Решение вызвало шквал критики – в том числе от лидеров команды Миралема Пьянича и Эдина Джеко, которые заявили о нежелании играть с Россией.

Один из руководителей Боснии и Герцеговины очень хочет, чтобы матч состоялся

До сих пор непонятно, состоится ли игра. Также неясно, кто будет играть в составе боснийцев, если сборная все же приедет в Россию. Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик верит, что матч с Россией состоится.

Функции политического лидера в стране разделены между тремя людьми: один босниец, один хорват и один серб. Додик представляет сербов.

«Федерация футбола Боснии и Герцеговины, насколько я знаю, приняла это решение. Это важно для меня из-за России. Даже тогда я не буду болеть за Боснию, но я рад, что будет сыгран такой матч.

Я верю, что он состоится. На данный момент кажется, что так и будет. Посмотрим, для этого еще есть время. Но я не думаю, что эти люди готовы отступить. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов сборной, но можно будет собрать команду, чтобы матч состоялся», – сказал Додик в эфире передачи Oko на канале RTS.

Также Додика спросили, насколько уместным в данном контексте будет появление в составе сборной сербов.

«Сербы не должны играть за Боснию и Герцеговину. Но в данном случае, принимая во внимание контекст, в котором ни одна европейская сборная не хочет и не будет играть с Россией, которая была необоснованно исключена из всех соревнований – среди клубов и сборных – кажется правильным и справедливым решением с нашей стороны попытаться добиться этого», – заявил политик.

Чуть меньше недели назад Додик уже подчеркивал, что с нетерпением ждет игру.

«Данная игра является довольно специфичной. Честно признаюсь, не являюсь болельщиком сборной Боснии и Герцеговины. Но я благодарен футбольному совету Боснии и Герцеговины, что он позволил и создал условия для проведения подобного матча. Ожидаю, что игра состоится. При этом некоторые игроки из этой части страны могут просто не выйти на поле», – объяснял Милорад.

Додик – пророссийский политик. В июне он ездил в Петербург, чтобы встретиться с Путиным

Позиция Додика вряд ли удивит людей, знакомых с политической конъюнктурой Боснии и Герцеговины. Дело в том, что Додик – сторонник дружбы с Россией, в отличие от коллег по президиуму.

Летом он заявил, что Босния и Герцеговина не примет санкции против России: «Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций, поэтому они не будут введены». Додик против санкций в том числе потому, что Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения – договора о конституционном устройстве Боснии и Герцеговины после гражданской войны в 90-х.

По этой причине Додика рады видеть в России: в июне политик пообщался с Путиным в Петербурге, а сейчас Кремль готовится к его новому визиту.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для нас. Спасибо, что вы сделали возможным сохранить до нового года цену газа по предыдущим условиям. Мы думаем, что российским энергоносителям не может быть альтернативы, мы хотим продолжить с инвестициями. Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины и понимаем контекст, считаем, что просто-напросто Запад пытается влезть во все сегменты. Мы живем этой жизнью уже 20 с лишним лет», – говорил Додик президенту России в июне 2022-го.

«Путин – великий глобальный лидер, человек, который в различные исторические моменты способен и готов вести народ и государство отвечающим их интересам путями. Я считаю важным в этот момент встретиться с Путиным, обсудить с ним имеющуюся информацию», – сказал Додик в сентябре.

Главе Футбольного союза Боснии припоминают связь с политикой – он племянник Додика

Пока решение Боснии и Герцеговины обсуждали во всем мире, удивительно тихо сидел президент Боснийского футбольного союза Вико Зелькович. Он вообще не комментировал итоги голосования, в котором поучаствовал. Зато о нем сказали очень много.

«Думаю, это исключительно политическая игра, ее цель – не благо сборной или страны. Теперь всем – и болельщикам, и игрокам – стало ясно, кто возглавляет наш Футбольный союз, что его цель — нанести ущерб репутации сборной и страны, которая кропотливо строилась годами», – так считает легенда сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич.

Вратарь Асмир Бегович еще год назад жестко критиковал Зельковича: «Организацией управляют преступники – Вико [Зелькович], банда агентов. Наша сборная стала страницей eBay для набивания карманов преступников». После новостей о матче с Россией запасного вратаря «Эвертона» еще раз спросили, что он думает о Футбольном союзе своей страны. Мнение все то же: «Добавить особо нечего. Ничего не меняется».

«Это постыдный поступок президента Союза. Очевидно, он перепутал, в какой стране живет и под каким флагом играет наша сборная», – заявил защитник Эрвин Зуканович, завершивший карьеру в сборной Боснии и Герцеговины в 2020 году.

Одна из главных причин нелюбви к Зельковичу – его связь с Додиком.

Политические оппоненты активно обвиняют Милорада в приручении власти в Футбольном союзе. «Это решение доказывает глубокую политизацию Боснийского футбольного союза. Передача союза Додику «патриотами» из Сараево – результат четкой политической договоренности, обернутой в упаковку спорта», – считает лидер крупной боснийской политической партии социал-демократов Нермин Никшич.

Это вообще популярная точка зрения. В том числе внутри футбола.

«Вико Зелькович делает все по приказу Додика! Решением о матче с Россией они толкают страну в изоляцию. Прошу игроков сборной поднять голову и сказать: «Я не буду играть». Позорище», – написал бывший игрок боснийцев Анел Хаджич.

«Союз находится под прямым влиянием Додика и Човича (хорватский политик, лидер партии «Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины» – Sports.ru), в то время как ключевые представители боснийцев дезориентированы. Позорное решение о матче не было бы принято, если бы боснийцы были единодушны и проголосовали против», – заявил бывший член исполкома союза Хамдия Абдич Тигар.

Фото: globallookpress.com/Kremlin Pool; Facebook/Vico Zeljković