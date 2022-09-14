«Зенит» проиграл впервые в сезоне. Клаудиньо в Самаре «закрыл» себя сам: кинулся на соперника и схватил красную

А Голенков из «Ростова» – кубковый монстр.

В Кубке России мини-сенсация: «Крылья Советов» обыграли «Зенит» (2:0) – и это первое поражение петербуржцев в сезоне.

Они вышли вторым составом: с Иваном Куарезмой в воротах, Алипом и Круговым в обороне и так далее. А еще в основу вернулся Клаудиньо – бразилец набирает форму после травмы и впервые с июля появился в старте.

«Крылья» резво атаковали, но долго не могли реализовать моменты. Помогло удаление: на 74-й минуте Клаудиньо получил первую желтую за стычку с Дмитрием Цыпченко, а уже на 76-й минуте поймал второе предупреждение – причем в странном эпизоде, он зачем-то после потери мяча кинулся со спины на Глена Бейла.

Формально самарцы – первая команда в сезоне, которая смогла закрыть Клаудиньо, хотя тут он все сделал сам. Это уже мем, и «Крылья» классно обыграли это до матча. (Если у вас ниже не отобразилось самарское видео из ВК – вот оно).

Бразилец саркастически похлопал арбитру Евгению Кукуляку, но вряд ли должен жаловаться на судейство – удаление выглядит вполне заслуженным.

Дмитрий Цыпченко забил через пять минут после удаления, Максим Глушенков добавил в компенсированное время.

«Семак за последние 10 минут первого тайма нас чуть отчитал, – признался Дмитрий Чистяков. – Наверное, у «Крыльев» было больше желания. Мы уже были в меньшинстве и главная задача была – не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец».

• У «Зенита» первое поражение в этом сезоне. Команда Сергея Семака оступилась в 12-м матче – до этого у сине-бело-голубых было девять побед и две ничьих во всех турнирах с общим счетом 33:3.

• «Зенит» второй раз в сезоне не забил в матче. Причем оба раза играли на выезде: первый был в 4-м туре Мир РПЛ против «Ахмата» – но там сыграли 0:0.

«Сожаления нет. У нас не 11 человек в команде, а 20. Все должны получать практику и доказать, что готовы играть. Учитывая календарь и число игр, появление других игроков было бы неправильным», – резюме от Семака.

Главное из других матчей: ЦСКА дожал «Урал», у «Торпедо» первая победа, Голенков жжет в «Ростове»

Ключевые события дня в турнире:

• ЦСКА справился с «Уралом» Виктора Гончаренко – 2:1. Все решил гол Милана Гайича на 93-й. Хотя на 86-й екатеринбуржцы сравняли, и было больше похоже на их спасение. Армейцы продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей.

• «Ростов» уверенно выиграл у «Оренбурга» – 3:1. В Кубке России прекрасен Егор Голенков: тут у него дубль и голевая, а суммарно за два матча в турнире уже 4+1! Есть и оттенок грусти: похоже, тяжелую травму получил кубковый вратарь Никита Медведев: он неудачно сыграл на выходе и повредил ногу. С поля его уносили, а со стадиона увозили на коляске.

Тренер вратарей Виталий Кафанов предположил, что Медведев вылетел надолго, но все же предложил дождаться обследований в четверг. Ростовчане, кстати, не проигрывают уже 11 матчей подряд: семь побед и четыре ничьих.

• Поздравляем «Торпедо» – победили второй состав «Сочи», это их первая победа в сезоне (3:1). Впервые с марта забил 39-летний Игорь Лебеденко.

• После отвратительного старта сезона выиграл и «Локомотив» – правда, только в серии пенальти у «Краснодара», хотя забили первыми. Это первая победа Йозефа Циннбауэра как единоличного главного тренера. В турнире дебютировал новичок Педриньо. Ах, извините, Педро Габриэл.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; t.me/fcrostovnews