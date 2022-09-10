Ле Таллек в «Торпедо», Норманн в «Динамо», африканцы в «Краснодаре» – клубы РПЛ закупились в последний момент

Главные сделки перед закрытием окна.

Летом российские клубы скромничали на трансферном рынке (и причины очевидны), но после закрытия окна в главных европейских лигах в РПЛ активно направились легионеры.

Рассказываем, кого наши клубы подписали за финальную неделю до 8 сентября.

«Динамо» обновилось, закрыв проблемные позиции

«Динамо» постепенно отходит от наработок Сандро Шварца в сторону стиля Славиши Йокановича. До последней недели перед закрытием окна клуб подписал только парагвайского защитника Роберто Фернандеса из «Гуарани» – замену ушедшим Евгеньеву и Бальбуэне. Да, еще купили 17-летнего сербского защитника Милана Майстровича из «Войводины», но он приедет в Россию только зимой. Была и аренда полузащитника «Маккаби Нетаньи» Эдена Карцева, которую, правда, прервали спустя 11 дней.

А вот кем москвичи усилились под занавес трансферного окна.

Николас Маричаль – из «Насьоналя» за 4,2 млн евро

Центральный защитник молодежной сборной Уругвая приехал в «Динамо» 30 августа и уже дебютировал в РПЛ. 21-летним футболистом интересовались «Жирона», «Мальорка», «Эспаньол», итальянские и бельгийские клубы – звучит многообещающе.

Эли Даса – из «Витесса» бесплатно

В июле 29-летний правый защитник и капитан сборной Израиля стал свободным агентом, а 7 сентября подписал контракт с «Динамо» по схеме 2+1. В «Витессе» Даса пересекался с Леонидом Слуцким, но, что еще важнее, играл под руководством Славиши Йокановича в «Маккаби Тель-Авив».

Николас Нгамале – из «Янг Бойс» за 2 млн евро

28-летний камерунский вингер хорошо провел прошлый сезон – даже забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Но летом швейцарский клуб пролетел мимо Лиги конференций, остался без еврокубков и теперь вынужден продавать. Нгамале стал одним из активов, которым восполнили финансовые потери.

Матиас Норманн – из «Ростова» в аренду

Норвежский полузащитник все лето искал новый клуб в Европе. Ближе всего был вариант с «Лечче», но и он сорвался из-за проблем с регистрацией футболиста. В итоге Матиас вернулся в РПЛ, но переехал в Москву (что возмутило всю Норвегию).

«Торпедо» после назначение Геркуса сменило вектор и закупилось легионерами

После провального старта в РПЛ «Торпедо» пережило встряску. В середине августа клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк. Исполняющим обязанности президента стал Илья Геркус.

После этого сменился курс. Если летом «Торпедо» ориентировалось на российских футболистов (Кутепов, Смольников, Бабурин, Караев, Турищев из «Ростова», Рейхман из «Краснодара»), то за неделю в сентябре подписали много легионеров со всего света – они и будут спасать московский клуб от вылета.

Дамьен Ле Таллек – из АЕК бесплатно

Французский опорник с российским паспортом, в середине 2010-х заезжавший в «Мордовию» Юрия Семина, возвращается в РПЛ. Прошлым летом интерес к 32-летнему полузащитнику приписывали «Локо» и «Динамо».

Игор Савич – из «Зриньски Мостар» за 500 тысяч евро

В прошлом сезоне 21-летний опорник был незаменимым игроком центра поля чемпиона Боснии и Герцеговины. Благодаря выдающемуся росту (194 см) Савич может сыграть в центре защиты и много забивает головой.

Марк Коста – из «Ульсан Хенде» бесплатно

Венгерский нападающий в марте решился на переезд в Южную Корею, но задержался там всего на полгода – в июле «Ульсан» расторг с Костой контракт из-за проблема с лимитом на легионеров. Марк – 25-летний нападающий, который до этого неплохо поиграл в чемпионате Венгрии (156 матчей, 42 гола).

Боян Роганович и Стефан Шапич – из «Чукаричков» за 300 тысяч евро каждый

«Чукарички» – третья команда Сербии и поставщик талантливых балканских футболистов для Премьер-лиги. Оттуда уже приехали Мирослав Богосовац («Ахмат») и Милан Раконьяц («Локомотив»). Теперь «Чукарички» отправили в «Торпедо» Шапича, 202-сантиметрового 25-летнего защитника и капитана, и Рогановича – 21-летнего черногорского левого защитника.

Марио Чурич – из «Сибеника» за 400 тысяч евро

23-летний хорват – универсальный игрок центра поля. В «Сибенике» – не самом сильном клубе чемпионата Хорватии – Чурич играл и опорника, и атакующего полузащитника, и даже надевал капитанскую повязку.

Михаил Каймаков – из «Славена Белупо» в аренду

Воспитанник «Шерифа» за 4 года поиграл за словенские «Олимпию» и «Копер», хорватские «Осиек» и «Славен», а теперь поехал в Премьер-лигу. Каймаков – 24-летний атакующий полузащитник, в июне забил первый гол за сборную Молдовы (Андорре).

«Урал» пересобрал команду. Об этом просил Гончаренко

Гончаренко буквально в первом же интервью в качестве тренера «Урала» говорил о необходимости укрепления состава: «Мы уже наметили план, что нам делать. Надо посмотреть, кого мы можем пригласить, чтобы усилить команду». Григорий Иванов сказал, что в селекцию вмешиваться не будет, но клуб постарается выполнить пожелания тренера.

И «Урал» действительно постарался: шесть сентябрьских подписаний превратили это окно в рекордное по тратам для екатеринбургского клуба. Сайт transfermarkt говорит, что за новичков выложили 1,38 млн евро – и это без учета трат на нападающего Ранджеловича.

Остон Урунов – из «Спартака», бесплатно

2 сентября Остон разорвал контракт со «Спартаком», так что «Урал» подписал 21-летнего узбекского полузащитника бесплатно.

Егор Филипенко – из «Шахтер Солигорск», бесплатно

Болельщики «Спартака» наверняка помнят этого белорусского защитника – он играл за красно-белых еще в нулевые. После этого Филипенко поездил по миру: полгода поиграл за «Малагу», оттуда уехал в Израиль, а последние четыре года 34-летний футболист провел на родине и стал чемпионом с «Шахтером». Филипенко работал с Гончаренко в «БАТЭ» – вместе они обыгрывали «Баварию» (и Егор даже забивал мюнхенцам).

Ибраима Сиссе – из «Серезьена», бесплатно

Сиссе – 28-летний гвинейский опорник. Несмотря на то, что Ибрагима играет за сборную Гвинеи, он родился в Бельгии и прошел бельгийскую школу футбола. У Сиссе даже есть опыт игры в АПЛ за «Фулхэм» – он выходил на поле в трех матчах (против «МЮ», «Арсенала» и «Тоттенхэма»).

В прошлом сезоне Сиссе был основным игроком аутсайдера бельгийской лиги. Команда выжила, а у Ибраимы закончился контракт. На этой неделе он чуть не подписался с турецким «Гезтепе», но не прошел медосмотр. И оказался в «Урале».

Рай Влут – из «Астаны» за 250 тысяч евро

Влут – чемпион Европы U17. В 2012-м сборная Голландии с Влутом, Вильеной, Хендриксом и Натаном Аке обыграла в финале Германию с Вернером, Горетцкой, Брандтом и Зюле. Рай так и не стал звездой на родине, поэтому поездил по миру: поиграл в Швейцарии, Италии, Бельгии и, наконец, казахстанской «Астане». Оттуда 27-летний Влут и попал в «Урал».

Сильвие Бегич – из «Рубина» за 500 тысяч евро

Любопытная история: Бегич в марте приостановил контракт с «Рубином» и уехал из России – Леонид Слуцкий объяснял, что там личная история, отец 29-летнего защитника потерял ногу во время балканских войн и не отпускал игрока назад в Россию. Но вот в сентябре Сильвие вернулся, но уже не в Казань, а в Екатеринбург.

Кстати, Бегич стал четвертым самым дорогим трансфером «Урала» – больше екатеринбуржцы платили только за Марко Араторе (650 тыс), Романа Емельянова (600 тыс) и Оттмана Эль-Кабира (600 тыс).

Лазар Ранджелович – из «Олимпиакоса», сумма неизвестна

Вероятно, 25-летний сербский вингер стал самым дорогим новичком «Урала» в истории. Ранджелович несколько лет играл за «Олимпиакос» и даже выводил клуб в Лигу чемпионов – именно он в 2019-м вышел на замену и положил два гола «Краснодару».

В прошлом году Ранджелович играл в аренде за «Леганес» – в Сегунде у Лазара 5+3. Почему такой игрок не понадобился «Олимпиакосу»? У клуба сейчас слишком много игроков и большая конкуренция в атаке.

«Краснодар» забрал пару футболистов у новичка чемпионата Португалии

«Краснодар» идет на третьем месте в РПЛ, но проблем у команды все равно хватает – на сэйвах Сафонова и голах Сперцяна тяжело вытянуть весь сезон. Поэтому за новичками скауты поехали в Португалию. Раньше оттуда привозили Крицюка, Измайлова, Налдо, Исаэля и Кайо, а теперь нашли полузащитников из Анголы и Кабо-Верде.

Кевин Ленини – из «Шавеша» за 1 млн евро

Кабо-вердийский опорник пробился в основу только по ходу прошлого сезона, но в августе уже был незаменимым. Прямо перед уходом почти двухметровый Ленини выдал два ассиста в двух матчах. В России 25-летний футболист сразу стал звездой комментариев на Sports.ru.

Жоау Баши – из «Шавеша» за 1,5 млн евро

Вингер из Анголы выдал мощнейшую весну – 5+5 за десять матчей с марта – и помог «Шавешу» шагнуть в вышку. Этот сезон 24-летний Баши тоже начал неплохо – забил победный «Маритиму» и оформил ассист в ворота «Спортинга» (обыграли фаворита 2:0 в гостях). Баши может играть на обоих флангах, но предпочитает все-таки правый.

Еще трансферы: вернулись Мевля и Янсане, «Локомотив» подписал вингера «Ред Булла»

Теперь об интересных новичках других команд РПЛ.

Миха Мевля – из «Аланьяспора» в «Спартак», бесплатно

Словенский защитник в России поиграл за «Ростов» Бердыева, «Зенит» и «Сочи». Год назад Мевля уехал в Турцию, но там прочно присел на лавку. Михе это не нравилось, поэтому 32-летний защитник подписался со «Спартаком» по схеме 1+1. Александр Дорский называет это трансфером от безысходности.

Виллиан Роша – из «Портимоненсе» в ЦСКА за 2 млн евро

Бразильский защитник и воспитанник «Фламенго» уже 5 лет играет в Европе, а в «Портимоненсе» Роша был главным игроком обороны. За ним не впервые приходят из России: в 2020-м Виллиан мог уйти в «Зенит», но португальцы заломили цену в 20 млн. Сейчас «Портимоненсе» пошел на уступки и отпустил 27-летнего игрока всего за 2 млн.

Мусса Сиссако – из «Стандарда» в «Сочи», бесплатно

21-летний центральный защитник прошел академию «ПСЖ» и с 2020-го играет в Бельгии за льежский «Стандард». На Сиссако был спрос – в Англии писали об интересе «Сандерленда» и «Бернли» (а там тренер Венсан Компани, разбирающийся в бельгийском рынке и защитниках). «Стандард» не хотел продавать игрока, поэтому Мусса сам заплатил за разрыв контракта и оказался в «Сочи».

Аналитики «Сочи» в восторге от трансфера (техничный, быстрый, молодой). Надеемся, в РПЛ он покажет все это, а не повторит привозы из матчей за сборную Мали.

Иван Кузьмичев – из «Урала» в «Локомотив» за 1,2 млн евро

Защитник молодежной сборной России ворвался в основу «Урала» в прошлом году. Но после сомнительного старта этого сезона Кузьмичев оставался на скамейке. Предложение «Локомотива» оказалось очень кстати, потому что на деньги от перехода Ивана Григорий Иванов оплатил перестройку под Гончаренко.

Педриньо Перейра – из «Ред Булл Брагантино» в «Локомотив» за 3,5 млн евро

Кажется, план Рангника все еще жив – по крайней мере, бразильца взяли из системы РБ. 22-летний игрок в этом сезоне играл в аренде в «Атлетико Минейро» (8 место чемпионата Бразилии) и был лучшим бомбардиром команды с 8 голами в 34 матчах во всех турнирах. Педриньо может сыграть и слева, и справа, и даже центральным нападающим.

Амар Рахманович – из «Коньяспора» в «Крылья Советов» за 700 тысяч евро

В прошлом сезоне Рахманович вместе с «Коньяспором» стал бронзовым призером чемпионата Турции. На счету 28-летнего полузащитника сборной Боснии 7 голов в 34 матчах. Вот только турецкая команда пролетела мимо Лиги Конференций (проиграла лихтенштейнскому «Вадуцу»), а Рахманович отправился в новое приключение в Россию.

Момо Янсане – из «Шерифа» в «Пари НН» в аренду

Гвинейский нападающий уже играл в «Нижнем Новгороде» в 2021 году – и оформил 6 голов за полгода в ФНЛ. После этого Янсане уехал в «Шериф», забил донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и «Марибору» в квалификации ЛЧ этим летом. И все-таки Янсане не был основным – и с удовольствием вернулся в «Пари НН».

Фото: fcdm.ru; vk.com/torpedomoscowfc; fc-ural.ru; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; East News/ Joao Rico/DPPI; vk.com/fckrasnodar; pfc-cska.com