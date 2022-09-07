Сборная России возвращается. Календарь: Киргизия, Иран и возможный секретный соперник

Уже есть и расширенный состав.

В конце сентября европейский футбол ждет пауза на сборные. Российская сборная отстранена от официальных матчей, но поучаствует в товарищеских играх.

С кем сыграем?

24 сентября сборная России поедет в Бишкек, где сыграет с Киргизией. Также РФС достиг достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном.

«По секрету, рассчитываем, что у нас будет еще один матч в ноябре», – заявление от РФС. По информации журналиста «СЭ» Максима Алланазарова, сборная России в ноябре вероятно сыграет против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер Валерий Карпин доволен: «Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы. Сыграть с Киргизией в нынешних условиях – это успех. Это нужно.

Как играют наши соперники?

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году. В последних трех матчах Киргизия выиграла у Сингапура (2:1), Мьянмы (2:0) и сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). В квалификации к ЧМ-2022 Киргизия не дошла до решающей стадии – заняла третье место во втором раунде квалификации, где ее соперниками по группе были Япония (вышла в следующую стадию), Таджикистан, Монголия и Мьянма.

Последние официальные игры сборная Ирана проводила еще в конце марта – тогда проиграли Южной Корее (0:2) и победили Ливан (2:0), оба матча проходили в рамках квалификации к ЧМ-2022. Иран прошел на ЧМ напрямую – в группе с Южной Кореей, ОАЭ, Ираком, Сирией и Ливаном занял первое место.

В групповом этапе финального турнира иранцы сыграют с Англией, США и Уэльсом. В рейтинге ФИФА сборная занимает 23-ю строчку.

С кем еще могли сыграть?

В начале августа телеграм-канал «Мутко против» и Metaratings сообщали, что Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) и РФС рассматривали проведение товарищеского матча между сборными в ноябре. Информацию со ссылкой на свои источники в ФАУ подтверждал и «СЭ», но до конструктива не дошло.

Россия ведь может играть товарняки?

Да. Вот полный список санкций, которые наложили на наш футбол:

• Россия пролетает мимо еврокубков-2022/23. Клубы не смогут участвовать в ЛЧ, ЛЕ, ЛК, женской ЛЧ и юношеской Лиге УЕФА.

• Мимо Лиги наций-2022/23. Должны были стартовать летом в Лиге B, но теперь Россия автоматически займет последнее место в группе (там Исландия, Израиль, Албания) и вылетит в дивизион С.

• Женскую сборную исключили с Евро-2022. Финальный турнир прошел в июле в Англии.

• Россию исключили из квалификаций. И молодежку, и женскую команду.

• УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро-2028/32.

Товарняков в списке нет. У России приостановлено членство, исключения из ФИФА не было, так что пока проблемы только с участием в официальных турнирах.

Известно, кто будет играть?

Да, тренерский штаб уже огласил расширенный состав на матч с Киргизией – в него вошли 35 футболистов, в окончательном списке будет 23 полевых и 3 вратаря. Футболисты только из РПЛ – Александра Головина из «Монако», например, нет.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат»), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев; East News/Dmitriy Golubovich / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; Gettyimages.ru/Koji Watanabe