Возродить «Томь» готов Миллер – через 2 месяца после смерти клуба. Какая там уже попытка?

Новые госденьги.

Похоже, потерявшую профессиональный статус «Томь» собираются оживить.

Намерение прозвучало от председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в разговоре с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

«Томск – город профессионалов. Конечно, футбольная команда должна вернуть профессиональный статус. Подумаем, как это сделать и в ближайшее время, думаю, что «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – заявил Миллер.

А это значит, что все серьезно.

«Томь» потеряла статус профи этим летом. Конечно, из-за проблем с деньгами

27 июня РФС отказал клубу в лицензии для игры в ФНЛ. Апелляцию от клуба тоже отклонили, так что команда тихо лишилась профессионального статуса.

В Первую лигу не попали из-за проблем с деньгами. У клуба задолженности по зарплатам и налогам.

«Томская «Томь» не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне», – объяснял решение и.о. генсека РФС Максим Митрофанов. – «Томь» заявила некий бюджет, но не смогла предоставить ни одного документа. Также у клуба есть задолженности перед футболистами и сотрудниками, что не позволило РФС выдать лицензии».

Хотели пробраться во Вторую лигу – но туда тоже не взяли из-за сроков подачи документов. «Томь» отправила в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 млн рублей, но сделала это слишком поздно.

Владимир Мазур, когда возглавил область, заявил, что важнее выплатить долги по зарплате, чтобы стадионы «Труд» и «Темп» не ушли с аукциона из-за банкротства «Томи» – и помог с этим.

Но самое главное, что область пообещала поддержать молодежку и центр подготовки футболистов. С этого момента ситуация почти не менялась – и вот подключился «Газпром».

Снова.

Обращения «Томи» к Путину – классика нашего футбола

История тянется с конца нулевых, когда сформировался и окреп бесспорный лозунг «Футбол не должен уходить из региона!» – и «Томь» взяла на себя роль федерального масштаба.

Примерно с 2008-го клуб ежегодно напоминает стране, что бывает, когда государственный денежный вентиль открывают ради спасения нового футбольного клуба. Спойлер – деньги постоянно улетают и сливаются, пока этот самый клуб стоит на месте.

Напоминаем ту самую хронику, где от смерти до выживания всегда буквально пара фраз.

• В 2009-м команду чуть не сняли с РПЛ прямо посреди сезона. Первые большие проблемы «Томи»: команду могли исключить после первого круга. В ситуацию вмешался министр спорта Мутко, а потом и премьер Владимир Путин – он поручил подчиненным «поработать» с компаниями, которые могут помочь. Тогда сформировался знаменитый пул спонсоров, куда вошли «Газпромнефть», «Роснефть», НК «Альянс», «Сибур», «Транснефть», Холдинг МРСК и «ИнтерРАО» – несложно понять, что все спонсоры работают в Сибири и специализируются на добыче, переработке и использовании природных ресурсов. Вместе они должны были дать примерно 315 млн рублей.

• Договоренность со спонсорами продержалась год. В 2010-м гендиректор Юрий Степанов искренне возмущался: «По непонятным причинам нам отказался помогать один из спонсоров». А губернатор Томской области Виктор Кресс в феврале 2011-го намекал, что пул помощников ведет к бардаку, нужен один-два, но надежные. Несмотря на шаткие гарантии, клуб заложил в бюджет 650 млн рублей спонсорской помощи на сезон – и на всякий случай сделал новый тревожный звонок Путину. В итоге «Томь» получила только 480 млн и вылетела в ФНЛ.

• В 2012-м зашли два гиганта: «Роснефть» и «Газпром». Тогда губернатором области стал Сергей Жвачкин, который почти что сразу обратился к Путину с очередной просьбой «поспособствовать». Это сработало: «Томь» переформатировали, а в учредители клуба вошли два гиганта: «Роснефть» и «Газпром». В сезон-2012/13 «Томь» вошла как участник ФНЛ с бюджетом 770 млн рублей. Вместе с заменой губернатора произошла и замена гендиректора – место Степанова занял Руслан Киселев.

• В клубе обещали зарабатывать сами – и сразу вылетели. Выйдя в РПЛ уверяли, что планируют бюджет 870 млн, но отдельно уточнили – 70 млн заработают уже самостоятельно: получат долю от ТВ-прав и выведут продажи атрибутики на новый уровень. Но что-то пошло не так – клуб финишировал 13-м и слетел в ФНЛ через стыковые матчи.

• В 2015-м «Роснефть» ушла, не дождавшись возвращения в РПЛ. Незадолго до вылета Сергей Жвачкин встретился с гендиректором «Газпромнефти» Александром Дюковым и заручился денежной поддержкой. Бюджет после вылета сократился незначительно – 750 млн рублей. Но вернуться в РПЛ оперативно не получилось, и в 2015-м Сергей Жвачкин с сожалением говорил о сокращении бюджета до 600 млн и необходимости «изыскания» новых партнеров. В феврале 2015-го «Роснефть» ушла из списка учредителей.

• «Газпром» продолжал вкладываться, но заплаты в клубе не платили – пока не пришла «Газпромнефть». В мае 2016-го «Томь» вернулась наверх. Жвачкин поздравил команду и обещал новые деньги от «Газпромнефти» – и клуб поверил. «Томь» арендовала Кирилла Комбарова и Виталия Дьякова, договорилась с Кириллом Ковальчуком и другими футболистами. Но дальше началась катастрофа.

Через полгода Комбаров признался, что ни разу в «Томи» не получил зарплату – команда пригрозила бойкотом, а многие разорвали контракты. У клуба на тот момент даже не было денег, чтобы оплатить легионеру Анте Пульичу операцию на крестообразных связках – легионер подал в суд. У клуба накопились гигантские долги не только перед игроками и персоналом, но и перед налоговой службой – всего больше 600 млн рублей. Весной на помощь пришла «Газпромнефть» и перечислила сначала 200 млн, а потом еще 380 млн рублей. После вылета из РПЛ в «Томи» наконец-то выдохнули.

• В «Томи» и дальше скандалили из-за денег, долги снова закрыла «Газпромнефть». В 2017-м сменился гендиректор – Татьяна Смирнова. И она регулярно отчитывалась о погашении долгов. А к зиме сообщила, что «Газпром» обещал перечислить в 2018-м 600 млн рублей. Из тех денег планировали рассчитаться вообще со всеми.

После нескольких месяцев тишины снова громыхнуло: к осени игроки отказались выходить на матч с «Сочи» из-за новых долгов, которые суммарно составили 300 млн рублей. Снова начались разрывы контрактов, жалобы и запреты на регистрацию новых игроков. В январе 2019-го «Томь» получила от «Газпромнефти» еще 400 млн рублей – этого хватило, чтобы год обошелся скандалов.

• «Газпром» дал еще 660 млн. В феврале 2020-го на счет клуба напрямую от «Газпрома» прилетели новые 660 млн рублей, в команду пришли пять футболистов из системы «Зенита». Комментарий гендиректора Смирновой был классическим: «Мы сначала расплатимся с долгами, которые были накоплены к данному моменту – и другая часть денег пойдет на текущую деятельность клуба до конца нынешнего сезона».

За 11 лет сотрудничества клуб получил более 5,2 млрд госденег – средства от компании из семейства «Газпрома», найденные с помощью регионального руководства, иначе характеризовать не получается.

Если сейчас финансирование подтвердят заранее, возможно, к новому возрождению подойдут осмысленнее?

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Александр Кряжев, Яков Андреев, Саид Царнаев; fctomtomsk.ru