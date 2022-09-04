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«Я вырезал таблицу со «Спартаком» на последнем месте». История самой яркой цитаты Семака

Сергей Семак Сергей Семак
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Прошло больше 10 лет.

Сергей Семак – вообще не фанат жестких шуток над соперниками. Но однажды очень удивил.

В мае 2011-го Семак, игравший тогда за «Зенит», в интервью клубному радио рассказал про шалость: «Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте. Многие мои друзья сделали то же самое. Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться».

О чем речь? «Спартак» реально шел последним в сезоне-2011/12 – аж после пяти туров

Дело было в начале переходного сезона-2011/12. Для «Спартака», который тогда тренировал Валерий Карпин, новый чемпионат начался очень тяжело. Московский клуб стартовал матчем с «Ростовом» всего через два дня после сложнейшей гостевой победы над «Аяксом» (1:0) в 1/8 финала ЛЕ.

«Ростову» в гостях проиграли разгромно (0:4) – дублем отличился Роман Адамов, по голу забили Драган Блатняк и Тимофей Калачев. Тогда «Спартак» опустился на последнее место в первый раз в том сезоне. Вслед за этим последовали две победы подряд – сначала прихлопнули «Аякс» (3:0) в ответном матче ЛЕ, а затем в чемпионате скромно обыграли «Волгу» (1:0).

Казалось, что клуб нащупал игру, но худшее было впереди. В 3-м туре «Спартак» проиграл «Кубани» в Краснодаре (1:3), а один из голов забила нынешняя звезда медиафутбола Сергей Давыдов. Через пять дней москвичи поехали к «Порту» (четвертьфинал ЛЕ), где были просто размазаны, – 1:5 с хет-триком Радамеля Фалькао.

В 4-м туре «Спартак» дома не смог победить «Терек» (0:0) и опустился с 14-го на 15-е место. Ответка с «Порту» в четвертьфинале ЛЕ тоже провалена – 2:5, за португальцев кроме Фалькао забивали еще Халк и Хамес Родригес.

Критическая точка падения – матч 5-го тура с «Анжи» в Махачкале. Московский клуб опять проиграл (1:2) и во второй раз за сезон опустился на последнее место в РПЛ. Через два дня Карпин написал заявление об увольнении, но игроки поддержали тренера после победы над «Краснодаром» в матче Кубка России, поэтому руководство не отпустило Карпина.

Результаты «Спартака» после этого выровнялись, по итогу сезона-2011/12 клуб занял второе место – финишировали вслед за «Зенитом». Только тогда Карпин все-таки ушел с поста главного тренера, уступив должность Унаи Эмери.

А что Семак? Объяснялся – просто шутил

Семак рассказал про вырезанную таблицу, когда «Спартак» уже очнулся и поднялся на 6-е место, но к фразе все равно прицепились. 

Пришлось объясняться: «Любой здравомыслящий человек поймет, что это была шутка. И тем удивительнее читать в газете «Советский Спорт», которая путает чувство юмора с чувством ненависти, день за днем комментарии по этому поводу и нагнетание страстей. Прекрасно понимаю работу журналистов, которым нужно нагнетать, тем более в преддверии такого матча как «Зенит» – «Спартак», но нужно все-таки проводить грань между шутливыми комментариями и серьезными заявлениями».

Даже главный тренер «Зенита» Лучано Спалетти включился в защиту: «Какую бы инициативу не проявили мои игроки, я готов быть вместе с ними. Уверен, даже если Сергей так сделал, он поступил с большим уважением к сопернику».

Прошло 11 лет, а фраза про «Спартак» – вероятно, до сих пор самое яркое высказывание Семака. Сейчас представить что-то подобное от главного тренера «Зенита» просто невозможно.

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов ; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look , Zamir Usmanov/Russian Look; East News/AP Photo/Paulo Duarte

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