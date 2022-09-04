ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

«Закрыть Клаудиньо» – главный летний мем РПЛ. Вот его история

Александр Соболев Александр Соболев
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Локомотив Локомотив
Даниил Денисов Даниил Денисов
Никита Чернов Никита Чернов
Илья Казаков Илья Казаков
Клаудиньо Клаудиньо
Спартак Спартак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Баринов обещал закрыть – «Локо» получил 0:5.

Клаудиньо восстановился от травмы двуглавой мышцы бедра, полученной в начале августа, и вошел в заявку на матч со «Спартаком» атакующий хавбек войдет в заявку.

Возможно, сегодня «закрыть Клаудиньо» – главный мем лета в Мир РПЛ – получит продолжение.  

Напомним историю возникновения мема. После первого тура в программу «Футбол России» Ильи Казакова пришел полузащитник «Спартака» Даниил Денисов. Казаков сопроводил ссылку на выпуск постом в телеграм-канале, в котором было написано: «Денисов пока главное открытие для меня из недавних дебютантов лиги. Закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона – это уже что-то».

После этого задачу закрыть Клаудиньо за месяц оценили порядка десяти игроков РПЛ.

Денисов правда закрыл Клаудиньо в Суперкубке? Нет, он особо и не играл против него

Тезис Казакова про то, что Денисов закрыл Клаудиньо, в своем телеграм-канале разбил автор Sports.ru Александр Дорский. 

Главный нюанс: Денисов особо и не играл против Клаудиньо – Даниил в основном неудачно разрывался между Венделом и Дугласом Сантосом. 

У игрока «Спартака» накопилось лишь четыре единоборства с Клаудиньо за матч. Три из них случились после того, как «Спартак» неудачно начинал позиционные атаки и терял мяч на своей половине. При этом в одном случае Клаудиньо напрямую обокрал Денисова. 

Дорский указал и на другие недоработки Денисова в эпизодах, где Клаудиньо напрямую задействован не был (раз, два, три). 

Баринов обещал закрыть Клаудиньо (в итоге «Локо» влетел 0:5), Соболев иронизировал, Чернов уважительно опасался

После Суперкубка возник тренд на вопросы по Клаудиньо.

• Журналист Сергей Егоров перед матчем «Локомотива» с «Зенитом» спрашивал об этом Дмитрия Баринова. «Я способен закрыть Клаудиньо. Если поставят персонально, закрою», – уверенно заявил Баринов.

«Локо» в итоге проиграл 0:5, а Клаудиньо забил один из голов. Баринова, который в конце матча поймал красную карточку, после игры спросили, не пожалел ли он о своих словах. «Да нет. По сути, что он сделал? Он не из-под меня забил, в чем я виноват? Перед матчем в Питере сказал, что могу закрыть Клаудиньо и, по большей степени, у меня это получалось. А то, что говорят – пусть лепят что хотят», – вердикт полузащитника.

•‎ Александр Соболев отвечал с иронией. «Баринов вчера закрыл (смеется). Это все шутки, «Зенит» – классная команда. У нас любой [способен закрыть Клаудиньо]. Почему нет? В Питере тяжело играть. Там все почему-то получают целую авоську – «Зенит» играет дома при своих болельщиках более раскрепощенно. «Локомотив» держался 45 минут, играли неплохо, были полумоменты. Забей «Локомотив» – игра была бы другой», – сказал Соболев.

 •‎ Руслан Литвинов рассказал, как на мем реагирует сам Денисов: «Да вообще спокойно. Мне задавали этот вопрос, я у него спросил – он в курсе, читает, что пишут. Самое главное, что он не принимает в этом участие, не говорит что-то, что потом разлетается. Уже и не помню сам, закрыл ли Денисов Клаудиньо. Так давно было, что стараюсь отпустить, тем более, что результат отрицательный.

Вот сейчас будет матч, Даниил покажет, на что он способен».

 •‎ Никита Чернов сказал, что со словами про Клаудиньо нужно быть аккуратнее: «Все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили. Поэтому аккуратнее надо со словами. У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать».

Наверняка у «Спартака» будут и более сложные задачи, учитывая, что Клаудиньо вполне может и не появиться в основе. Но нужно быть готовым, если все-таки появится на поле.

«Спартак» против «Зенита» в эпоху Федуна – какая статистика? «Зенит» лидирует везде

Разбор «Зенита» без Клаудиньо: нападающие буксуют, самый важный игрок – Малком

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Алексей Даничев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные