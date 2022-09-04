Баринов обещал закрыть – «Локо» получил 0:5.

Клаудиньо восстановился от травмы двуглавой мышцы бедра, полученной в начале августа, и вошел в заявку на матч со «Спартаком» атакующий хавбек войдет в заявку.

Возможно, сегодня «закрыть Клаудиньо» – главный мем лета в Мир РПЛ – получит продолжение.

Напомним историю возникновения мема. После первого тура в программу «Футбол России» Ильи Казакова пришел полузащитник «Спартака» Даниил Денисов. Казаков сопроводил ссылку на выпуск постом в телеграм-канале, в котором было написано: «Денисов пока главное открытие для меня из недавних дебютантов лиги. Закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона – это уже что-то».

После этого задачу закрыть Клаудиньо за месяц оценили порядка десяти игроков РПЛ.

Денисов правда закрыл Клаудиньо в Суперкубке? Нет, он особо и не играл против него

Тезис Казакова про то, что Денисов закрыл Клаудиньо, в своем телеграм-канале разбил автор Sports.ru Александр Дорский.

Главный нюанс: Денисов особо и не играл против Клаудиньо – Даниил в основном неудачно разрывался между Венделом и Дугласом Сантосом.

У игрока «Спартака» накопилось лишь четыре единоборства с Клаудиньо за матч. Три из них случились после того, как «Спартак» неудачно начинал позиционные атаки и терял мяч на своей половине. При этом в одном случае Клаудиньо напрямую обокрал Денисова.

Дорский указал и на другие недоработки Денисова в эпизодах, где Клаудиньо напрямую задействован не был (раз, два, три).

Баринов обещал закрыть Клаудиньо (в итоге «Локо» влетел 0:5), Соболев иронизировал, Чернов уважительно опасался

После Суперкубка возник тренд на вопросы по Клаудиньо.

• Журналист Сергей Егоров перед матчем «Локомотива» с «Зенитом» спрашивал об этом Дмитрия Баринова. «Я способен закрыть Клаудиньо. Если поставят персонально, закрою», – уверенно заявил Баринов.

«Локо» в итоге проиграл 0:5, а Клаудиньо забил один из голов. Баринова, который в конце матча поймал красную карточку, после игры спросили, не пожалел ли он о своих словах. «Да нет. По сути, что он сделал? Он не из-под меня забил, в чем я виноват? Перед матчем в Питере сказал, что могу закрыть Клаудиньо и, по большей степени, у меня это получалось. А то, что говорят – пусть лепят что хотят», – вердикт полузащитника.

•‎ Александр Соболев отвечал с иронией. «Баринов вчера закрыл (смеется). Это все шутки, «Зенит» – классная команда. У нас любой [способен закрыть Клаудиньо]. Почему нет? В Питере тяжело играть. Там все почему-то получают целую авоську – «Зенит» играет дома при своих болельщиках более раскрепощенно. «Локомотив» держался 45 минут, играли неплохо, были полумоменты. Забей «Локомотив» – игра была бы другой», – сказал Соболев.

•‎ Руслан Литвинов рассказал, как на мем реагирует сам Денисов: «Да вообще спокойно. Мне задавали этот вопрос, я у него спросил – он в курсе, читает, что пишут. Самое главное, что он не принимает в этом участие, не говорит что-то, что потом разлетается. Уже и не помню сам, закрыл ли Денисов Клаудиньо. Так давно было, что стараюсь отпустить, тем более, что результат отрицательный.

Вот сейчас будет матч, Даниил покажет, на что он способен».

•‎ Никита Чернов сказал, что со словами про Клаудиньо нужно быть аккуратнее: «Все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили. Поэтому аккуратнее надо со словами . У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать».

Наверняка у «Спартака» будут и более сложные задачи, учитывая, что Клаудиньо вполне может и не появиться в основе. Но нужно быть готовым, если все-таки появится на поле.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Алексей Даничев