Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Еще раз: Иван Игнатьев забил 3 гола!

Это не учебная тревога.

Угадайте, кто тащит проблемный «Локомотив»? Правильный ответ – Иван Игнатьев. Футболист, до этого забивший один гол за 738 дней. Если считать без учета пенальти – Иван отличился однажды за 1027 дней.

Нападающий оформил хет-трик в ворота «Оренбурга» уже к 19-й минуте. Это первые голы Ивана за «Локо».

На 8-й убежал к воротам и забил в дальний.

На 11-й Игнатьев замкнул прострел Тикнизяна.

И на 19-й Иван поймал пас от Худякова (да, вратарь «Локо» вынес через все поле), убежал и пальнул в третий раз!

Игнатьев очень мало забивал. С ноября 2019-го он был единственным форвардом РПЛ без хотя бы двух голов с игры при 2000+ минутах

Это реально удивительное событие. За 20 минут Игнатьев забил в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча. Единственный гол на грустном отрезке – в ворота «Арсенала» за «Крылья Советов» в марте 2022-го. Тогда этот мяч принес команде ничью.

Вот хроника проблем Игнатьева:

• Ушел из «Краснодара» в «Рубин» в середине сезона-2019/20 за 7 миллионов евро. У Игнатьева были серьезные проблемы с дисциплиной, форвард еще и просил значительное увеличение зарплаты по новому контракту. «Краснодар» решил избавиться от Ивана.

Хотя сначала сверкал: 2 гола в 4 матчах РПЛ-2017/18, 7+4 по гол+пас в РПЛ-2018/19. Даже когда начались проблемы, Игнатьев отметился 4 голами в 13 матчах РПЛ-2019/20.

• В «Рубине» все было гораздо хуже. Во второй половине сезона-2019/20 он забил лишь однажды в 11 матчах, в РПЛ-2020/21 – 2+2 за 17 игр.

• После 9 сухих матчей в сезоне-2021/22 «Рубин» закинул Игнатьева в аренду «Крыльям», где он забил последний гол до великолепного ренессанса в «Локо».

Александр Дорский в своем телеграм-канале приводил занимательную статистику: с 3 ноября 2019 года, когда Игнатьев забил последний гол за «Краснодар» против «Ростова», форвард лишь однажды забил с игры, а не с пенальти. Все еще тот самый гол за «Крылья», в «Рубине» отличался только с пенальти.

В РПЛ больше не было ни одного нападающего, отыгравшего с ноября 2019-го более 2000 минут и при этом забившего с игры менее двух мячей . С середины ноября 2019-го больше Игнатьева в РПЛ забил 41 защитник.

Игнатьев оформил первый хет-трик в профессиональном футболе, зато коллекционировал их в юношеских и молодежных командах

Во взрослом футболе у Игнатьева это первый хет-трик – не было даже дублей. Зато в молодежном футболе Иван часто куражился.

В МФЛ за «Краснодар-II» нападающий оформил два хет-трика в ворота «Спартака» и «Рубина» и два покера «Томи» и «Тосно». Самый свежий хет-трик – против «Рубина» в мае 2018-го. В том матче, кстати, забил и Даниил Уткин – как раз с передачи Игнатьева.

И ведь форвард сверкал не только на внутренней арене – в юношеской ЛЧ оформлял пента-трик против «Кайрата» и покер с «Гонведом» (оба в 2017-м).

Теперь есть яркий перфоманс и во взрослом футболе.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид