Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Еще раз: Иван Игнатьев забил 3 гола!

Это не учебная тревога.
Угадайте, кто тащит проблемный «Локомотив»? Правильный ответ – Иван Игнатьев. Футболист, до этого забивший один гол за 738 дней. Если считать без учета пенальти – Иван отличился однажды за 1027 дней.
Нападающий оформил хет-трик в ворота «Оренбурга» уже к 19-й минуте. Это первые голы Ивана за «Локо».
На 8-й убежал к воротам и забил в дальний.
На 11-й Игнатьев замкнул прострел Тикнизяна.
И на 19-й Иван поймал пас от Худякова (да, вратарь «Локо» вынес через все поле), убежал и пальнул в третий раз!
Игнатьев очень мало забивал. С ноября 2019-го он был единственным форвардом РПЛ без хотя бы двух голов с игры при 2000+ минутах
Это реально удивительное событие. За 20 минут Игнатьев забил в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча. Единственный гол на грустном отрезке – в ворота «Арсенала» за «Крылья Советов» в марте 2022-го. Тогда этот мяч принес команде ничью.
Вот хроника проблем Игнатьева:
• Ушел из «Краснодара» в «Рубин» в середине сезона-2019/20 за 7 миллионов евро. У Игнатьева были серьезные проблемы с дисциплиной, форвард еще и просил значительное увеличение зарплаты по новому контракту. «Краснодар» решил избавиться от Ивана.
Хотя сначала сверкал: 2 гола в 4 матчах РПЛ-2017/18, 7+4 по гол+пас в РПЛ-2018/19. Даже когда начались проблемы, Игнатьев отметился 4 голами в 13 матчах РПЛ-2019/20.
• В «Рубине» все было гораздо хуже. Во второй половине сезона-2019/20 он забил лишь однажды в 11 матчах, в РПЛ-2020/21 – 2+2 за 17 игр.
• После 9 сухих матчей в сезоне-2021/22 «Рубин» закинул Игнатьева в аренду «Крыльям», где он забил последний гол до великолепного ренессанса в «Локо».
Александр Дорский в своем телеграм-канале приводил занимательную статистику: с 3 ноября 2019 года, когда Игнатьев забил последний гол за «Краснодар» против «Ростова», форвард лишь однажды забил с игры, а не с пенальти. Все еще тот самый гол за «Крылья», в «Рубине» отличался только с пенальти.
В РПЛ больше не было ни одного нападающего, отыгравшего с ноября 2019-го более 2000 минут и при этом забившего с игры менее двух мячей. С середины ноября 2019-го больше Игнатьева в РПЛ забил 41 защитник.
Игнатьев оформил первый хет-трик в профессиональном футболе, зато коллекционировал их в юношеских и молодежных командах
Во взрослом футболе у Игнатьева это первый хет-трик – не было даже дублей. Зато в молодежном футболе Иван часто куражился.
В МФЛ за «Краснодар-II» нападающий оформил два хет-трика в ворота «Спартака» и «Рубина» и два покера «Томи» и «Тосно». Самый свежий хет-трик – против «Рубина» в мае 2018-го. В том матче, кстати, забил и Даниил Уткин – как раз с передачи Игнатьева.
И ведь форвард сверкал не только на внутренней арене – в юношеской ЛЧ оформлял пента-трик против «Кайрата» и покер с «Гонведом» (оба в 2017-м).
Теперь есть яркий перфоманс и во взрослом футболе.
- Дата проведения
- 28 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 8 Игнатьев, 2:0 – 11 Игнатьев, 2:1 – 13 Сычевой, 3:1 – 19 Игнатьев, 4:1 – 52 Керк, 5:1 – 90, пенальти Миранчук.
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Локомотив –
Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Едвай, Магкеев, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Керк (Bagamaev, 87), Карпукас (Раков, 75), Камано (Куликов, 75), Игнатьев (Раконяц, 62).
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Оренбург –
Гошев, Полуяхтов (Эктов, 46), Сиваков, Павловец (Флорентин, 46), Хотулев, Печенин, Аюпов, Вера, Марин (Гурциев, 61), Оганесян (Стаматов, 79), Сычевой (Акоста, 87).
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид
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