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Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Еще раз: Иван Игнатьев забил 3 гола!

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Это не учебная тревога.

Угадайте, кто тащит проблемный «Локомотив»? Правильный ответ – Иван Игнатьев. Футболист, до этого забивший один гол за 738 дней. Если считать без учета пенальти – Иван отличился однажды за 1027 дней.

Нападающий оформил хет-трик в ворота «Оренбурга» уже к 19-й минуте. Это первые голы Ивана за «Локо».

На 8-й убежал к воротам и забил в дальний.

На 11-й Игнатьев замкнул прострел Тикнизяна.

И на 19-й Иван поймал пас от Худякова (да, вратарь «Локо» вынес через все поле), убежал и пальнул в третий раз!

Игнатьев очень мало забивал. С ноября 2019-го он был единственным форвардом РПЛ без хотя бы двух голов с игры при 2000+ минутах

Это реально удивительное событие. За 20 минут Игнатьев забил в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча. Единственный гол на грустном отрезке – в ворота «Арсенала» за «Крылья Советов» в марте 2022-го. Тогда этот мяч принес команде ничью.

Вот хроника проблем Игнатьева:

• Ушел из «Краснодара» в «Рубин» в середине сезона-2019/20 за 7 миллионов евро. У Игнатьева были серьезные проблемы с дисциплиной, форвард еще и просил значительное увеличение зарплаты по новому контракту. «Краснодар» решил избавиться от Ивана. 

Хотя сначала сверкал: 2 гола в 4 матчах РПЛ-2017/18, 7+4 по гол+пас в РПЛ-2018/19. Даже когда начались проблемы, Игнатьев отметился 4 голами в 13 матчах РПЛ-2019/20.

• В «Рубине» все было гораздо хуже. Во второй половине сезона-2019/20 он забил лишь однажды в 11 матчах, в РПЛ-2020/21 – 2+2 за 17 игр.

• После 9 сухих матчей в сезоне-2021/22 «Рубин» закинул Игнатьева в аренду «Крыльям», где он забил последний гол до великолепного ренессанса в «Локо».

Александр Дорский в своем телеграм-канале приводил занимательную статистику: с 3 ноября 2019 года, когда Игнатьев забил последний гол за «Краснодар» против «Ростова», форвард лишь однажды забил с игры, а не с пенальти. Все еще тот самый гол за «Крылья», в «Рубине» отличался только с пенальти. 

В РПЛ больше не было ни одного нападающего, отыгравшего с ноября 2019-го более 2000 минут и при этом забившего с игры менее двух мячей. С середины ноября 2019-го больше Игнатьева в РПЛ забил 41 защитник.

Игнатьев оформил первый хет-трик в профессиональном футболе, зато коллекционировал их в юношеских и молодежных командах 

Во взрослом футболе у Игнатьева это первый хет-трик – не было даже дублей. Зато в молодежном футболе Иван часто куражился.

В МФЛ за «Краснодар-II» нападающий  оформил два хет-трика в ворота «Спартака» и «Рубина» и два покера «Томи» и «Тосно». Самый свежий хет-трик – против «Рубина» в мае 2018-го. В том матче, кстати, забил и Даниил Уткин – как раз с передачи Игнатьева.

И ведь форвард сверкал не только на внутренней арене – в юношеской ЛЧ оформлял пента-трик против «Кайрата» и покер с «Гонведом» (оба в 2017-м).

Теперь есть яркий перфоманс и во взрослом футболе.

Локомотив – Оренбург 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
28 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Игнатьев, 2:0 – 11 Игнатьев, 2:1 – 13 Сычевой, 3:1 – 19 Игнатьев, 4:1 – 52 Керк, 5:1 – 90, пенальти Миранчук.
ЛокомотивХудяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Едвай, Магкеев, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Керк (Bagamaev, 87), Карпукас (Раков, 75), Камано (Куликов, 75), Игнатьев (Раконяц, 62).
ОренбургГошев, Полуяхтов (Эктов, 46), Сиваков, Павловец (Флорентин, 46), Хотулев, Печенин, Аюпов, Вера, Марин (Гурциев, 61), Оганесян (Стаматов, 79), Сычевой (Акоста, 87).
Предупреждения:
Павловец (36), Баринов (82), Хотулев (84), Флорентин (90).

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид

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