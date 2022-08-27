Загадочный матч «Ахмата»: Нижич пил воду при голевой атаке «Крыльев», а ВАР работал, хотя сообщали, что нет

У «Ахмата» вышел третий вратарь за 2 матча.

В матче 7-го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями» (1:2) случилось много неординарных событий: и неработающий ВАР (или все же работающий?), и ранняя замена вице-капитана от Талалаева, и, конечное же, удаление – еще не полный набор странностей в матче.

Талалаев сделал две замены к 31-й минуте – одну из них после красной карточки вратаря

Сначала отметим голы – команды обменялись ими уже к 20-й минуте. На старте «Крылья» подарили шанс Конате: Ломаев далеко вышел из ворот, а Евгеньев проткнул мяч мимо голкипера – нападающий «Ахмата» не промахнулся.

На 18-й минуте матча случилась первая неожиданность: в трансляции показали, что система ВАР не работает. Но в будущем станет ясно, что это не совсем так.

Ближе к экватору тайма самарцы сравняли усилиями Романа Ежова – он получил мяч на грани офсайда, но отличился все-таки из верного положения.

В эпизоде с вторым голом произошла еще одна странность – защитник «Ахмата» Зоран Нижич пошел пить воду. Похоже, на возможный офсайд Ежова он не влиял – дальний защитник тоже впереди Романа.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сразу же заменил Нижича – возможно, повлияла не ошибка с водой, а травма плеча (об этом чуть позже). Уже на 22-й минуте вице-капитана заменил Антон Швец.

Через несколько минут стало еще жарче: вратарь «Ахмата» Михаил Опарин, который заменяет Георги Шелию (его не было даже в заявке), врезался в Ежова на выходе.

И здесь неожиданно включается ВАР (вы же помните титр в трансляции?): арбитр Антон Фролов лично отправляется к монитору, после чего показывает Опарину красную карточку.

На 31-й минуте «Ахмат» вынуждено совершил вторую замену в матче: 18-летний вратарь Ризван Ташаев заменил Тимофеева. Правда, сухим ему остаться не удалось: победу «Крыльям» принес 19-летний полузащитник Александр Коваленко.

Гол «Крыльев» при водопое Нижича: как это возможно?

Подробно отвечает Александр Дорский:

«Зоран получил травму на 11-й минуте – неудачно упал на правое плечо после единоборства с Глушенковым.

После этого он был очень скован в движениях, постоянно прижимал правую руку к туловищу. В одном из эпизодов после стенки Глушенкова и Соколова вообще остановился.

Нижич о чем-то говорил со скамейкой, но до 19-й минуты не показывал, что ему нужна замена (если и падал на газон, то довольно быстро вставал). Действия всего «Ахмата» перед голом «Крыльев» трудно объяснимы.

Нижич показал, что ему нужна замена.

Талалаев показал, что нужно уйти на бровку (зачем?)

Опарин все равно подсунул мяч Нижичу, тот отдал пас Журавлеву и двинулся к нему. Журавлев ударил вперед.

Ну и водопой Нижича – прямо на поле.

В прошлом туре Талалаев тоже менял вратаря – отправил Шелию в дубль после провального тайма с ЦСКА

Андрей Талалаев меняет голкипера второй матч подряд. Если сейчас вынужденно, то в прошлом туре он заменил Шелию после провального тайма с ЦСКА (3 пропущенных). Потом тренер объяснил необычное решение: «Травмы не было. Одна из функций самого опытного игрока на поле – управление. Я не узнавал команду. Честно, не думал, что мы можем так безвольно пропустить 3 мяча подряд за 10 минут. Я видел, откуда это идет.

Пытался достучаться во время матча, говорил трем самым опытным игрокам, что они должны управлять процессом. К сожалению, ответа не последовало. Одно вытекает из другого. Первый стандарт, второй, с третьего нам забивают. Первые бились с дальней штанги. У нас 2 свободных игрока. Я кричал «Переставьте Тимофеева на 3 метра, чтобы закрыть эту зону». К сожалению, в пылу борьбы футболисты не слышат.

Немножко не хватает управления. Над этим мы работаем последние две недели, у нас улучшилось общение. Не считаю чем-то сверхзаурядным (видимо, Талалаев все-таки имел в виду «незаурядность» – Sports.ru) замену голкипера, когда он пропускает 3 мяча за тайм, но ему нужно было помочь.

Мне немножко не понравилась реакция на замену. Есть над чем работать».

Похоже, не понравилась настолько, что Талалев отправил основного голкипера в дубль. А защитник Андрей Семенов наблюдал за игрой с вип-ложи.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф