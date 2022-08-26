Ого, «Челси» хочет купить Захаряна! Трансфер ведет Рафаэла Пимента, босс агентства Райолы

Могут выплатить отступные – 15 млн евро.

Четверг закончился неожиданной новостью: «Челси» намерен купить у «Динамо» Арсена Захаряна.

Что известно?

«Спорт-Экспресс» сообщил о готовности «Челси» выплатить 15 млн евро, прописанные в контракте Захаряна отступные для европейских клубов.

Затем деталей добавил Джанлука Ди Марцио. Инсайдер отметил, что над трансфером работает агент Рафаэла Пимента, перенявшая дела Мино Райолы. Еще Ди Марцио подчеркнул, что переход 19-летнего Арсена вписывается в долгосрочный проект развития «Челси».

«Это правда. Все близко», – подтвердил «РБ Спорт» Павел Андреев, агент Захаряна.

«Шок, но правда. Оффер в клубе», – реакция Андрея Панкова, инсайдера и журналиста «Чемпионата».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне у Арсена – гол и 2 ассиста. «Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше», – говорил полузащитник летом.

Год назад в медиа мелькала информация, что Захаряном интересуется мадридский «Реал». Недавно Андрей Аршавин заявил: «Ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу».

Что касается «Челси», в это окно лондонский клуб потратил больше 200 млн евро, подписав Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали и Марка Кукурелью. Также «синие» вложились в молодежь: 18-летнего Карни Чуквуэмеку, 19-летнего Чезаре Казадеи и вратаря Габриэля Слонину.

А кто такая Рафаэла Пимента? Давайте знакомиться

Вероятно, в ближайшую неделю мы будем часто слышать это имя.

Пимента, бразильский юрист, проработала вместе с Райолой больше 20 лет и после кончины Мино управляет его империей. У Райолы два сына, Марио и Габриэле, но руководство агентством One, которое базируется в Монако, доверили Рафаэле.

Один из руководителей отдела по подбору персонала в АПЛ заявил, что это «самая важная футбольная персона, о которой никто не знает». А другой источник The Athletic в мире агентов назвал Пименту «самой влиятельной женщиной в футболе прямо сейчас». Он же описал Рафаэлу как «самого жесткого переговорщика в футболе, на одном уровне с израильским посредником Пини Захави».

В документальном фильме про Поля Погба футболист называет Пименту при детях «тетей Рафой».

Пара итальянских авторов, Джованни Чианелли и Анджело Пизани, написавшие биографию Райолы, вообще не упоминали Пименту. Только после смерти Мино она оказалась в центре внимания, ее имя все чаще появляется в итальянских СМИ – там Пименту называют «наследницей».

Она согласовала все тонкости перехода Эрлинга Холанда в «Ман Сити». Весной 2022-го, когда здоровье Райолы резко ухудшилось, руководители «Сити» звонили и отправляли электронные письма именно Рафаэле. Она же прилетала на важные встречи, чтобы завершить сделку.

А еще Пимента – контакт «Ювентуса» номер один, когда Погба возвращали из «Ман Юнайтед».

Фото: fcdm.ru