Крымские клубы могут включить в ФНЛ. Что нового? Какими могут быть последствия?

В УЕФА уже отреагировали.

Разговоры о включении крымских клубов в систему РФС звучат все громче. Разбираемся в последних новостях.

Что случилось?

В понедельник собрался управляющий орган ФНЛ – президиум. Итог – создание «совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров».

В среду исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов прояснил ситуацию на форуме «Содружество» в Евпатории: «Рабочей группе предстоит провести аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая. Состав рабочей группы будет определен в ближайшее время».

Измайлов добавил, что крымские клубы будут приняты в лигу при соответствии условиям лицензирования.

Пока все разговоры – только в будущем времени. Очевидно, что процесс если и начался, то находится на очень ранней стадии.

Почему ФНЛ об этом говорит?

Вероятно, сказывается давление. Еще недавно РФС атаковали крымский сенатор и Никита Михалков, а теперь призывы летят из Госдумы.

Депутат Мария Бутина: «Поддерживаю интеграцию. Крым – регион РФ по конституции. Готовлю информационную справку по теме».

Депутат Роман Терюшков: «Надо наплевать на позицию УЕФА и ФИФА и развивать футбол на своей территории. Пускай они кусают локти».

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов: «Я за то, чтобы принять крымские клубы под крыло РФС. Я за это был с 2014 года, но тогда кто-то переживал за санкции, что наши клубы не будут играть в еврокубках и так далее. Сегодня, мне кажется, этих санкций тысячи, и так никуда не пускают, и все запретили или не хотят нас видеть. А мы по-прежнему не признаем крымские клубы, и РФС не делает каких-то действий, чтобы мы куда-то вернулись.

Глава РПЛ Александр Алаев сначала отбивался: «На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом ФИФА и УЕФА».

Однако на прошлой неделе он же заявил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна: «Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе».

Позже Алаев добавил, что вопрос о принятии крымского футбола в РФС не стоит. За что тут же получил резкое выскзывание от политика Сергея Миронова: «Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!»

Если клубы примут, то когда?

В теории клубы из Крыма могут появяться в российском футболе не раньше сезона-2023/24, так как лицензии выдают только весной. По ходу сезона принять их невозможно, но и о сезоне-2023/24 с уверенностью говорить нельзя.

А могут не принять?

Да, могут. РФС перед каждым сезоном проверяет клубы на соответствие критериям: правовым, инфраструктурным (стадион, учебно-тренировочные обьекты), финансовым, спортивным (сюда включены требования по развитию молодежного футбола), кадрово-административным.

Случаи отказов в лицензировании нередки. Например, перед этим сезоном лицензию РФС-1 (для РПЛ) и РФС-2 (для ФНЛ) не получили 6 клубов.

Стадион «ТСК-Таврия» в Симферополе

К слову, первый же пункт правовых критериев гласит:

« Соискатель лицензии признает как имеющие обязательную силу: устав, правила и решения ФИФА, УЕФА, РФС и национальных лиг, а также юрисдикцию Спортивного арбитражного суда в Лозанне, как указано в соответствующих статьях Уставов УЕФА и РФС».

Что говорит УЕФА?

В УЕФА уже отреагировали на последние новости. «Как указывалось ранее, мы напоминаем, что решение об участии крымских клубов в соревнованиях, организованных РФС, принято исполкомом УЕФА в декабре 2014 года. Команды не могут участвовать в турнирах», – заявили Metaratings.ru в пресс-службе организации.

А что будет, если крымские клубы все же примут?

Принятие крымских клубов в систему РФС противоречит решению УЕФА (декабрь-2014) – это приведет к исключению России из главных футбольных организаций.

Подробно мы уже рассказывали в этом тексте, но повторимся еще раз.

Баннер болельщиков «Зенита» в матче 2014-го

Российский футбольный союз уже серьезно пострадал, но по сравнению с санкциями за включение крымских клубов это мелочи. На мартовском конгрессе ФИФА российский футбол на международном уровне заморозили. Важно зафиксировать: заморозка – это даже не приостановка членства, далеко не худшее и не самое жесткое решение. По сути, сейчас ФИФА может в любой момент вернуть Россию, когда увидит для этого соответствующие обстоятельства. А представители РФС даже сейчас не лишены права участвовать в конгрессах и других официальных мероприятиях – дипломатической блокады нет. Тренеры могут получать лицензии международного образца, УЕФА может переводить транши по программам развития футбола, открыты международные трансферы.

Потенциально самая жесткая мера – исключение из ФИФА. Вернуться в футбольную систему крайне сложно: помимо соответствия всем-всем деталям регламентов нужна внушительная поддержка конгресса ФИФА (75% голосов за среди 209 стран-членов ассоциации).

«Исключение из ФИФА подразумевает совсем другой уровень изоляции: сейчас в международных футбольных турнирах представители России не участвуют, но трансферная система работает, дисциплинарная система тоже. Если Россию исключат, прекратится вообще все взаимодействие с внешним футбольным миром», – пояснял еще в апреле спортивный юрист Михаил Прокопец (его компания Sila в том числе представляет интересы нашего футбола в CAS).

Прекращение взаимодействия с внешним миром означало бы в том числе, что:

• Сборная России вообще не сможет играть, даже товарищеские матчи с дружественными странами – даже их нужно согласовывать в ФИФА (и сейчас РФС ведет переговоры о нескольких играх, чтобы сборная не исчезала). Останется только проводить что-то вроде спаррингов с собственной молодежкой (наподобие мартовского) или играть со сборными уровня ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии в турнире непризнанных стран;

• Остановятся все платежи УЕФА и ФИФА на развитие футбола – например, по программе «Хет-трик» международный союз выделяет деньги на детский футбол, а по программе наследия ЧМ-2018 Россия должна получить от ФИФА в общей сложности 100 миллионов долларов – эти деньги идут на региональные лиги ЮФЛ и развитие инфраструктуры академий в региональных центрах. При исключении из ФИФА Россия больше не будет иметь доступа ни к деньгам на развитие, ни к лучшим практикам – от новых методик в тренировках до данных о технологиях и так далее.

• Российские клубы не смогут совершать международные трансферы и потеряют игроков – подписывать и продавать игроков не получится, так что при исключении страны из трансферной системы ФИФА, скорее всего, многие футболисты просто уйдут как свободные агенты. Это будет намного хуже ныне действующего разрешения приостанавливать контракты.

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко, Евгений Биятов, Алексей Даничев, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев