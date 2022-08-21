Новый спортдир «Торпедо» – 23-летний сын председателя совета директоров. Знакомимся

Перестановки в руководстве «Торпедо» продолжаются. После назначения Ильи Геркуса на пост исполняющего обязанности президента произошло еще кое-что интересное – вакантное место после ухода спортивного директора Максима Ляпина занял Георгий Менжинский.

Георгию всего 23 года.

Новый спортдир – сын председателя совета директоров клуба Сергея Менжинского. Георгий запускал «Торпедо-2» и дорос до первой команды.

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов отрицал связь между достижениями сына и должностью отца: «Это сын привел папу в футбол, а не наоборот, потому что Георгий появился за год до Сергея Юрьевича.

Такой случай в истории был не один. Есть же семейный бизнес, что-то от отца к сыну передается. Если папа депутат, то сын депутатом быть не сможет? Выходит, сразу пацана ограничиваем.

Не знаю степень нормальности ситуации, но все определяет результат. Есть «Торпедо-2» – и команда влилась в систему клуба. У Георгия Сергеевича нормально получается. Он сам написал бюджет, я дал рекомендации. Все сформировали. Нет проблем с селекцией, со штабом и со сборами. Когда проблем нет, то что? Нормальный менеджер. Это так работает. А как он появился – ничего плохого не вижу».

Чем занимался Менжинский-младший?

Про Георгия известно немного, но в интервью сайту «Торпедо» новый спортдир рассказывал пару интересных деталей.

• Учился на факультете банковского дела РАНХиГС и летом стремился где-то подрабатывать, сочетая теорию с практикой. После третьего курса попал на стажировку в клуб и познакомился с профессией селекционера. Параллельно учился на профильных курсах.

• Сначала Менжинский просто делал профайлы на игроков. Получалось неплохо, так что Георгий стал совмещать работу в клубе с учебой. Иногда писал отчеты даже на парах. Через полтора месяца парня взяли на постоянную работу.

• Менжинский посещал почти все тренировки основы, но значительная часть работы была связана с молодежной командой. Георгий говорил, что привлекал и отбирал молодежь. Запуск второй команды – решение совета директоров.

Менжинский-старший уверяет, что занимался футболом в детстве

В интервью «СЭ» Менжинский-старший рассказывал, как и зачем зашел в руководство «Торпедо» – про сына не было ни слова: «Всю жизнь занимался финансовыми вопросами. Начал с банков, а потом решил расширить область своей деятельности. Еще занимался финансовыми и страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами. Затем «Торпедо» попало в обойму тех компаний, с которыми работаем, а год назад в клубе освободилось место председателя совета директоров.

У нас было немного желающих пробовать себя в новой отрасли, а я решился. Интересно применить свои знания в спортивной среде. Я футболом только в детстве занимался. А болельщиком какого-то клуба не был, просто всегда любил смотреть хороший футбол» .

Возможно, именно Менжинский-младший формировал новый тренерский штаб «Торпедо»

Новым тренером «Торпедо» фактически стал Николай Ковардаев, которого подняли как раз из «Торпедо-2». Маслов рассказывал, что Менжинский сам искал тренеров и игроков, занимался бытовыми вопросами команды, так что приглашение Ковардаева во вторую команду – его идея. Теперь Ковардаев будет руководить основой.

Но формально тренером будет Николай Савичев, которого переместили с должности руководителя программы развития молодежного футбола на должность главного. Сложности – из-за отсутствия нужной лицензии у Ковардаева.

Но Менжинский-младший связан и с Савичевым: «Благодарен Николаю Николаевичу – много общаемся по работе. Его опыт помогает понимать требования основной команды».

Фото: torpedo.ru