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РФС показал переговоры судей в матче «Зенита» и ЦСКА. Внутри – разборки с Дивеевым и Акинфеевым и анализ спорного офсайда Карраскаля

Федор Чалов Федор Чалов
Густаво Мантуан
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Максим Мухин Максим Мухин
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев Игорь Дивеев
Андрей Образко
Кирилл Набабкин Кирилл Набабкин
Роман Усачев
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Павел Кукуян Павел Кукуян
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Очередной отчет.

Матч «Зенит» – ЦСКА принес очередной судейский скандал с отмененным голом из-за офсайда.

На ютуб-канале РФС вышло видео с переговорами бригады судей Павла Кукуяна во время игры. Вовлеченность максимальная, и это заслуживает пересказа.

«Давайте, с Богом», – говорит Павел Кукуян помощникам перед стартовым свистком. Евгений Турбин (судья на ВАР) и Максим Гаврилин (ассистент судьи на ВАР) желают друг другу удачи. 

Общение судей – особая история. В самом начале матча ассистент Роман Усачев проговаривал вслух действия на поле, но главный попросил его этого не делать:

Усачев: «В игре. Грудь. Живот». 

Кукуян: «Ром, я комментирую, пока не надо». 

Периодически судьи подбадривают друг друга: 

Обращение Кукуяна к Андрею Образко (второй лайнсмен): «В ногу! В ногу. Все правильно, Андрей (зафиксировал нарушение поднятым флагом – Sports.ru).

Обращение Турбина к Кукуяну после того, как он не зафиксировал фол после единоборства Игоря Дивеева и Зелимхана Бакаева в штрафной ЦСКА: «Все верно, Паш, все верно, все верно».

«Все нормально, Пашуль, проверили», – фраза Турбина после того, как ВАР подтвердил решение Кукуяна не назначать пенальти в ворота ЦСКА – было подозрение на игру рукой. 

И даже подсказывают нюансы, чтобы было проще определять вне игры:

Усачев: «Смотри, у них тактика, смотри, двое игроков за линией офсайда».

Кукуян держался уверенно: напихал Кучаеву и зарубился с Дивеевым

После фола Хесуса Медины рядом со штрафной ЦСКА к Кукуяну подлетели раздраженные Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев. Вот ответ. 

Кукуян: «Дивей! Нет, нет, Дивей! Еще раз, Кирюха, придешь сюда. Не надо ходить. Все. Он сзади его бьет, не в мяч. Все. В центре поля, отсюда не прибегай, Кирюх, все». 

Кукуян вообще активно пихал футболистам из-за споров – например, отругал Константина Кучаева: «Играй! Руками не маши. Он сам попадает ему в ногу. Орете…». 

Еще зарубился с Дивеевым: «Я тебе желтую сейчас дам. Руками только не маши. Акинфееву тоже скажи, чтобы он руками не махал».

И вскоре еще один эпизод: «Чего ты мне показываешь? Он в мяч сыграл. Если вы сейчас будете ходить… Стой! Я последний раз говорю. Если вы будете приходить… Да не надо, не говорите! Дальше от ворот играем! Игорь! Ты сейчас желтую заработаешь, и все». 

Периодически нарушалась связь, и Кукуян жаловался Турбину: «Братан, когда шумит стадион, вообще не слышно».

Из ВАР-комнаты, вероятно, просили давать чуть больше времени на проверку эпизодов. 

Турбин: «Паш, и свистки еще подлиннее, давай, братан, помоги мне».

Кукуян: «Да я и так длинные уже, брат». 

На 54-й минуте Максим Мухин сфолил на Малкоме недалеко от штрафной. Кукуян свистнул фол, но Акинфеев злобно выбил мяч и получил желтую.

«Акинфеев – желтая, Мухин – желтая. Мухин – срыв атаки, Акинфеев – неспортивное поведение», – объяснил решения Кукуян. Турбин все подтвердил, а затем к главному подошел Мухин.

Кукуян: «Мы уже посмотрели, не было ничего, Мух. Ты тянешь, это красная. За руку что ты тянул? Детский сад какой-то».

59-я минута. Родригао фолит на Федоре Чалове в штрафной, Кукуян указывает на точку.

Кукуян: «Федя опережает, ставит корпус, Родриго не играет в мяч, играет в ногу сзади».

Турбин: «Проверка завершена. Правильное решение. Продолжайте игру».

Кукуян жалуется на треск в наушнике: «Пацаны, громче кричите. Рома, Андрюха! Когда важная информация, прям кричите».

Возможный офсайд Карраскаля – самый спорный момент матча

Усачев (в момент передачи): «Жду, жду, жду».

Турбин: «Ждет, возможно офсайд. Паша, проверяем. Возможно, вне игры». После просмотра всех повторов Евгений заключает: «Мы не можем доказать ничего. Он наклонен сюда (вперед)».

Максим Гаврилин (ассистент ВАР): «Ассистент зафиксировал офсайд. Я согласен с ассистентом».

Турбин: «Паша, проверка завершена. Правильное решение, продолжайте игру».

«Фигня, да? По-моему». Падения Мойзеса и Дивеева не потянули на пенальти

Попал и эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» – в конце матча Игорь Дивеев упал в борьбе с Родригао в чужой штрафной.

Гаврилин: «Паша, стоп, стоп. Не начинаем игру! Паша, слышишь, стоп».

Турбин, пересматривая повтор: «Ну в мяч он (Родригао – Sports.ru) играет, давай еще раз, очень размыто. Все так размыто что ли? А еще что-то есть? Более похожее, что красная нога – в мяч».

Дальше обсуждают падение Мойзеса в штрафной «Зенита» – оно случилось чуть позже.

Гаврилин: «Паш подожди, смотрим, возможно, пенальти».

«Фигня, да? По-моему» – спросил Кукуян.

«Руками цепанул, но тот упал не от этого», – ответил Гаврилин.

«Мы все посмотрели, продолжай игру, все в порядке», – итоговый вердикт Турбина.

***

После финального свистка Кукуян по-английски похвалил Густаво Мантуана за отличный дебют.

В это время Турбин и Гаврилин снова решили обсудить эпизод с офсайдом.

Турбин: «Момент тяжелый с офсайдной линией».

Гаврилин: «Ну и что? Я в него не полезу, в этот момент».

Турбин: «Нет, а его никак невозможно, никак невозможно. Там вот так корпус (показывает, отклонившись вперед)».

Гаврилин: «Там больше вне игры. По той картинке, что я видел, там больше вне игры. Даже если бы он [ассистент] не поднял, мы бы туда не полезли. Какие там доказательства, что не было офсайда».

Турбин: «Без линий понятное дело, что никаких».

Еще раз ознакомившись с повторами с разных ракурсов, оба арбитра пришли к выводу, что офсайд скорее был.

«Ну мы не можем доказать ничего». Показали переговоры ВАР в момент отмены гола ЦСКА – явной ошибки не было

Фото: rfs.ru

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