РФС показал переговоры судей в матче «Зенита» и ЦСКА. Внутри – разборки с Дивеевым и Акинфеевым и анализ спорного офсайда Карраскаля

Очередной отчет.
Матч «Зенит» – ЦСКА принес очередной судейский скандал с отмененным голом из-за офсайда.
На ютуб-канале РФС вышло видео с переговорами бригады судей Павла Кукуяна во время игры. Вовлеченность максимальная, и это заслуживает пересказа.
«Давайте, с Богом», – говорит Павел Кукуян помощникам перед стартовым свистком. Евгений Турбин (судья на ВАР) и Максим Гаврилин (ассистент судьи на ВАР) желают друг другу удачи.
Общение судей – особая история. В самом начале матча ассистент Роман Усачев проговаривал вслух действия на поле, но главный попросил его этого не делать:
Усачев: «В игре. Грудь. Живот».
Кукуян: «Ром, я комментирую, пока не надо».
Периодически судьи подбадривают друг друга:
Обращение Кукуяна к Андрею Образко (второй лайнсмен): «В ногу! В ногу. Все правильно, Андрей (зафиксировал нарушение поднятым флагом – Sports.ru).
Обращение Турбина к Кукуяну после того, как он не зафиксировал фол после единоборства Игоря Дивеева и Зелимхана Бакаева в штрафной ЦСКА: «Все верно, Паш, все верно, все верно».
«Все нормально, Пашуль, проверили», – фраза Турбина после того, как ВАР подтвердил решение Кукуяна не назначать пенальти в ворота ЦСКА – было подозрение на игру рукой.
И даже подсказывают нюансы, чтобы было проще определять вне игры:
Усачев: «Смотри, у них тактика, смотри, двое игроков за линией офсайда».
Кукуян держался уверенно: напихал Кучаеву и зарубился с Дивеевым
После фола Хесуса Медины рядом со штрафной ЦСКА к Кукуяну подлетели раздраженные Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев. Вот ответ.
Кукуян: «Дивей! Нет, нет, Дивей! Еще раз, Кирюха, придешь сюда. Не надо ходить. Все. Он сзади его бьет, не в мяч. Все. В центре поля, отсюда не прибегай, Кирюх, все».
Кукуян вообще активно пихал футболистам из-за споров – например, отругал Константина Кучаева: «Играй! Руками не маши. Он сам попадает ему в ногу. Орете…».
Еще зарубился с Дивеевым: «Я тебе желтую сейчас дам. Руками только не маши. Акинфееву тоже скажи, чтобы он руками не махал».
И вскоре еще один эпизод: «Чего ты мне показываешь? Он в мяч сыграл. Если вы сейчас будете ходить… Стой! Я последний раз говорю. Если вы будете приходить… Да не надо, не говорите! Дальше от ворот играем! Игорь! Ты сейчас желтую заработаешь, и все».
Периодически нарушалась связь, и Кукуян жаловался Турбину: «Братан, когда шумит стадион, вообще не слышно».
Из ВАР-комнаты, вероятно, просили давать чуть больше времени на проверку эпизодов.
Турбин: «Паш, и свистки еще подлиннее, давай, братан, помоги мне».
Кукуян: «Да я и так длинные уже, брат».
На 54-й минуте Максим Мухин сфолил на Малкоме недалеко от штрафной. Кукуян свистнул фол, но Акинфеев злобно выбил мяч и получил желтую.
«Акинфеев – желтая, Мухин – желтая. Мухин – срыв атаки, Акинфеев – неспортивное поведение», – объяснил решения Кукуян. Турбин все подтвердил, а затем к главному подошел Мухин.
Кукуян: «Мы уже посмотрели, не было ничего, Мух. Ты тянешь, это красная. За руку что ты тянул? Детский сад какой-то».
59-я минута. Родригао фолит на Федоре Чалове в штрафной, Кукуян указывает на точку.
Кукуян: «Федя опережает, ставит корпус, Родриго не играет в мяч, играет в ногу сзади».
Турбин: «Проверка завершена. Правильное решение. Продолжайте игру».
Кукуян жалуется на треск в наушнике: «Пацаны, громче кричите. Рома, Андрюха! Когда важная информация, прям кричите».
Возможный офсайд Карраскаля – самый спорный момент матча
Усачев (в момент передачи): «Жду, жду, жду».
Турбин: «Ждет, возможно офсайд. Паша, проверяем. Возможно, вне игры». После просмотра всех повторов Евгений заключает: «Мы не можем доказать ничего. Он наклонен сюда (вперед)».
Максим Гаврилин (ассистент ВАР): «Ассистент зафиксировал офсайд. Я согласен с ассистентом».
Турбин: «Паша, проверка завершена. Правильное решение, продолжайте игру».
«Фигня, да? По-моему». Падения Мойзеса и Дивеева не потянули на пенальти
Попал и эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» – в конце матча Игорь Дивеев упал в борьбе с Родригао в чужой штрафной.
Гаврилин: «Паша, стоп, стоп. Не начинаем игру! Паша, слышишь, стоп».
Турбин, пересматривая повтор: «Ну в мяч он (Родригао – Sports.ru) играет, давай еще раз, очень размыто. Все так размыто что ли? А еще что-то есть? Более похожее, что красная нога – в мяч».
Дальше обсуждают падение Мойзеса в штрафной «Зенита» – оно случилось чуть позже.
Гаврилин: «Паш подожди, смотрим, возможно, пенальти».
«Фигня, да? По-моему» – спросил Кукуян.
«Руками цепанул, но тот упал не от этого», – ответил Гаврилин.
«Мы все посмотрели, продолжай игру, все в порядке», – итоговый вердикт Турбина.
***
После финального свистка Кукуян по-английски похвалил Густаво Мантуана за отличный дебют.
В это время Турбин и Гаврилин снова решили обсудить эпизод с офсайдом.
Турбин: «Момент тяжелый с офсайдной линией».
Гаврилин: «Ну и что? Я в него не полезу, в этот момент».
Турбин: «Нет, а его никак невозможно, никак невозможно. Там вот так корпус (показывает, отклонившись вперед)».
Гаврилин: «Там больше вне игры. По той картинке, что я видел, там больше вне игры. Даже если бы он [ассистент] не поднял, мы бы туда не полезли. Какие там доказательства, что не было офсайда».
Турбин: «Без линий понятное дело, что никаких».
Еще раз ознакомившись с повторами с разных ракурсов, оба арбитра пришли к выводу, что офсайд скорее был.
«Ну мы не можем доказать ничего». Показали переговоры ВАР в момент отмены гола ЦСКА – явной ошибки не было
Фото: rfs.ru
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