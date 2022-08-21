РФС показал переговоры судей в матче «Зенита» и ЦСКА. Внутри – разборки с Дивеевым и Акинфеевым и анализ спорного офсайда Карраскаля

Очередной отчет.

Матч «Зенит» – ЦСКА принес очередной судейский скандал с отмененным голом из-за офсайда.

На ютуб-канале РФС вышло видео с переговорами бригады судей Павла Кукуяна во время игры. Вовлеченность максимальная, и это заслуживает пересказа.

«Давайте, с Богом», – говорит Павел Кукуян помощникам перед стартовым свистком. Евгений Турбин (судья на ВАР) и Максим Гаврилин (ассистент судьи на ВАР) желают друг другу удачи.

Общение судей – особая история. В самом начале матча ассистент Роман Усачев проговаривал вслух действия на поле, но главный попросил его этого не делать:

Усачев: «В игре. Грудь. Живот».

Кукуян: «Ром, я комментирую, пока не надо».

Периодически судьи подбадривают друг друга:

Обращение Кукуяна к Андрею Образко (второй лайнсмен): «В ногу! В ногу. Все правильно, Андрей (зафиксировал нарушение поднятым флагом – Sports.ru).

Обращение Турбина к Кукуяну после того, как он не зафиксировал фол после единоборства Игоря Дивеева и Зелимхана Бакаева в штрафной ЦСКА: «Все верно, Паш, все верно, все верно».

«Все нормально, Пашуль, проверили», – фраза Турбина после того, как ВАР подтвердил решение Кукуяна не назначать пенальти в ворота ЦСКА – было подозрение на игру рукой.

И даже подсказывают нюансы, чтобы было проще определять вне игры:

Усачев: «Смотри, у них тактика, смотри, двое игроков за линией офсайда».

Кукуян держался уверенно: напихал Кучаеву и зарубился с Дивеевым

После фола Хесуса Медины рядом со штрафной ЦСКА к Кукуяну подлетели раздраженные Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев. Вот ответ.

Кукуян: «Дивей! Нет, нет, Дивей! Еще раз, Кирюха, придешь сюда. Не надо ходить. Все. Он сзади его бьет, не в мяч. Все. В центре поля, отсюда не прибегай, Кирюх, все».

Кукуян вообще активно пихал футболистам из-за споров – например, отругал Константина Кучаева: «Играй! Руками не маши. Он сам попадает ему в ногу. Орете…».

Еще зарубился с Дивеевым: «Я тебе желтую сейчас дам. Руками только не маши. Акинфееву тоже скажи, чтобы он руками не махал».

И вскоре еще один эпизод: «Чего ты мне показываешь? Он в мяч сыграл. Если вы сейчас будете ходить… Стой! Я последний раз говорю. Если вы будете приходить… Да не надо, не говорите! Дальше от ворот играем! Игорь! Ты сейчас желтую заработаешь, и все».

Периодически нарушалась связь, и Кукуян жаловался Турбину: «Братан, когда шумит стадион, вообще не слышно».

Из ВАР-комнаты, вероятно, просили давать чуть больше времени на проверку эпизодов.

Турбин: «Паш, и свистки еще подлиннее, давай, братан, помоги мне».

Кукуян: «Да я и так длинные уже, брат».

На 54-й минуте Максим Мухин сфолил на Малкоме недалеко от штрафной. Кукуян свистнул фол, но Акинфеев злобно выбил мяч и получил желтую.

«Акинфеев – желтая, Мухин – желтая. Мухин – срыв атаки, Акинфеев – неспортивное поведение», – объяснил решения Кукуян. Турбин все подтвердил, а затем к главному подошел Мухин.

Кукуян: «Мы уже посмотрели, не было ничего, Мух. Ты тянешь, это красная. За руку что ты тянул? Детский сад какой-то».

59-я минута. Родригао фолит на Федоре Чалове в штрафной, Кукуян указывает на точку.

Кукуян: «Федя опережает, ставит корпус, Родриго не играет в мяч, играет в ногу сзади».

Турбин: «Проверка завершена. Правильное решение. Продолжайте игру».

Кукуян жалуется на треск в наушнике: «Пацаны, громче кричите. Рома, Андрюха! Когда важная информация, прям кричите».

Возможный офсайд Карраскаля – самый спорный момент матча

Усачев (в момент передачи): «Жду, жду, жду».

Турбин: «Ждет, возможно офсайд. Паша, проверяем. Возможно, вне игры». После просмотра всех повторов Евгений заключает: «Мы не можем доказать ничего. Он наклонен сюда (вперед)».

Максим Гаврилин (ассистент ВАР): «Ассистент зафиксировал офсайд. Я согласен с ассистентом».

Турбин: «Паша, проверка завершена. Правильное решение, продолжайте игру».

«Фигня, да? По-моему». Падения Мойзеса и Дивеева не потянули на пенальти

Попал и эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» – в конце матча Игорь Дивеев упал в борьбе с Родригао в чужой штрафной.

Гаврилин: «Паша, стоп, стоп. Не начинаем игру! Паша, слышишь, стоп».

Турбин, пересматривая повтор: «Ну в мяч он (Родригао – Sports.ru) играет, давай еще раз, очень размыто. Все так размыто что ли? А еще что-то есть? Более похожее, что красная нога – в мяч».

Дальше обсуждают падение Мойзеса в штрафной «Зенита» – оно случилось чуть позже.

Гаврилин: «Паш подожди, смотрим, возможно, пенальти».

«Фигня, да? По-моему» – спросил Кукуян.

«Руками цепанул, но тот упал не от этого», – ответил Гаврилин.

«Мы все посмотрели, продолжай игру, все в порядке», – итоговый вердикт Турбина.

***

После финального свистка Кукуян по-английски похвалил Густаво Мантуана за отличный дебют.

В это время Турбин и Гаврилин снова решили обсудить эпизод с офсайдом.

Турбин: «Момент тяжелый с офсайдной линией».

Гаврилин: «Ну и что? Я в него не полезу, в этот момент».

Турбин: «Нет, а его никак невозможно, никак невозможно. Там вот так корпус (показывает, отклонившись вперед)».

Гаврилин: «Там больше вне игры. По той картинке, что я видел, там больше вне игры. Даже если бы он [ассистент] не поднял, мы бы туда не полезли. Какие там доказательства, что не было офсайда».

Турбин: «Без линий понятное дело, что никаких».

Еще раз ознакомившись с повторами с разных ракурсов, оба арбитра пришли к выводу, что офсайд скорее был.

Фото: rfs.ru