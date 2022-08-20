«Полный беспредел». Игроки «Крыльев» после матчей защищают Николая Ларина, которого судят за мошенничество

Благодарны за «Чертаново».

Шестой тур РПЛ стартовал матчем «Крыльев Советов» и «Факела» в Самаре. Сыграли вничью 1:1 – Глушенков открыл счет, воронежцы ответили голом Максимова после углового.

Лучшим игроком эксперты «Матч ТВ» выбрали полузащитника «Крыльев» Александра Коваленко (отдал голевой пас на Глушенкова), который использовал флэш-интервью, чтобы поднять важную для многих его одноклубников тему – рассказал о суде над бывшим руководителем «Чертаново» Николаем Лариным. Его обвиняют в мошенничестве.

«Хотелось бы добавить, что у человека, из‑за которого почти весь состав «Крыльев» играет сейчас в РПЛ, у Николая Юрьевича Ларина, сейчас большие проблемы. Творится полный беспредел. Из Москомспорта отправляют каких‑то людей, чтобы они там его конкретно душили. Хочу, чтобы все ему оказали поддержку», – сказал Коваленко.

«Его хотят закрыть на какой-то большой срок». На прошлой неделе Ларина поддержал Иван Ломаев

Голкипер «Крыльев» тоже выступил с речью на флэш-интервью:

«Сейчас в футболе творится такая ситуация вокруг Ларина Николая Юрьевича, бывшего руководителя школы «Чертаново», который очень много игроков воспитал для Премьер-лиги. Вокруг него какой-то полный беспредел. Он сам сказал, что, возможно, использовал какие-то деньги для нужд школы – и был результат.

Я прошу общественность обратить внимание, чтобы как можно больше людей высказались в его пользу, поддержали его. Потому что он был руководителем школы – и вы все видели, где было «Чертаново». 20-летние ребята чуть из ФНЛ не вышли в Премьер-лигу. Если бы не пандемия, думаю, у нас бы получилось.

То что сейчас творится – его хотят закрыть на какой-то большой срок. Прошу просто обратить внимание и высказать слова поддержки Николаю Юрьевичу».

Неудивительно, что «Крылья» так активно поддерживают Ларина: в составе самарской команды 13 человек, прошедших школу «Чертаново». Восемь из них, кстати, вышли в старте против «Факела» – в том числе Глушенков, Коваленко и Ломаев.

В мае, в конце сезона-2021/22, футболисты «Крыльев» появились на поле в футболках с надписью «Свободу Николаю Ларину».

Ларина судят за хищения в особо крупном размере. На заседание пришли Умяров и Зиньковский, теперь ждут Слуцкого

Ларин 13 лет возглавлял академию «Чертаново», но уже больше года находится под следствием – его обвиняют в хищениях в особо крупном размере. Суть обвинений: город выделял «Чертаново» субсидии, но в школе тренировалось меньше спортсменов, чем было заявлено на бумаге. По версии обвинения, Ларин и неустановленный круг лиц тратили деньги по своему усмотрению.

Ларин в интервью «Матч ТВ» так объяснял, зачем нужно было завышать численность игроков: при нынешнем уровне субсидий от государства на одного молодого футболиста выделялось 27 тысяч рублей в год на все – социальные выплаты, налоги, обслуживающий персонал, работу тренера. Это означало, что зарплата тренера, занимающегося с группой в 20 детей, не будет превышать 15 тысяч рублей в месяц.

«Выхода два: либо тренировать сразу человек сто и не думать о качестве, либо завышать число учащихся для нормальной работы с теми, кто реально ходит на тренировки, – объяснял Ларин. – Есть, конечно, ещё один вариант, когда родители доплачивают тренеру. Но тогда они и будут управлять процессом, а самые талантливые ребята уйдут в другие школы.

Кроме того, мы не могли позволить, чтобы не очень обеспеченные родители отдавали последнее, это принципиальный момент. До того, как я стал директором «Чертаново», брать с них деньги за сборы, экипировку и так далее было распространенной практикой. Потому и выбрал вариант со списками».

Сейчас идут судебные слушания. Одно из них состоялось 27 июля, на него пришли некоторые выпускники академии – в том числе Наиль Умяров и Антон Зиньковский. Умяров даже выступил с показаниями в защиту Ларина.

«Мне нечего сказать, кроме положительных и лестных слов о Николае Юрьевиче, потому что даже намеков на плохое управление с его стороны не было при всем моем проживании, при всем моем нахождении в этой школе», – сказал полузащитник «Спартака».

Зиньковский тоже высказывался в поддержку Ларина в майском интервью Александру Головину:

«Думаю, все, кто работал или учился в «Чертаново», скажут, что Ларин этим занимался, за это болел, переживал, строил. Я и все воспитанники «Чертаново» его поддерживаем. Сам Николай Юрьевич нам говорил, что на те деньги, которые давал город, невозможно сделать несколько женских команд, клуб ФНЛ, команду второй лиги и платить всем достойные зарплаты – даже учителям в школе. А Ларин все это делал.

Откуда деньги брать? Из своего кармана невозможно, потому что Ларин – не Галицкий. Галицкий может сделать парк и стадион, а в «Чертаново» нет таких денег. Приходилось крутиться».

Несмотря на поддержку, Николай Ларин был не очень оптимистичен после июльского заседания:

«Мы рассчитываем на четыре заседания: еще два, где будут выступать свидетели. Одно – прения сторон. Мне будут задавать вопросы. И на последнем будет приговор. Рассчитываем, что все закончится в сентябре. Статья тяжелая. До 10 лет. Суд же все может решить. Наверное, мы пригласим еще футболистов. Может, людей из сферы футбола. Я бы хотел, чтобы Леонид Слуцкий приехал», – сказал бывший руководитель «Чертаново».

Слуцкого ждут в суде, потому что тренер «Рубина» несколько раз подчеркивал, что государство недостаточно спонсирует детские школы.

Как сейчас дела у «Чертаново»?

«Чертаново» без Ларина за пару лет скатилось от кандидата на выход в РПЛ до борьбы за выживание во Второй лиге – третьем по счету дивизионе.

«За год без Ларина в школе развалилось все, – рассказывал Наиль Умяров в интервью Александру Муйжнеку. – Сократили людей, бюджет урезали, соединили со «Сменой». Сделали ужасную новую эмблему задорого. Заходишь туда будто в поликлинику, никакой атмосферы: все белое, синее, фотки убрали. И то не каждый зайдет: слышал, сейчас могут сказать, что ты не имеешь отношения к клубу, и не пустить».

Фото: vk.com/fcchertanovo; vk.com/fckssamara