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За «Амкал» играют не совсем блогеры. Почти все – футболисты уровня «Зоркого»

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Медийная команда «Амкал» на старте Кубка России выбила профессиональный клуб из Второй лиги – «Зоркий». Звучит красиво – и вчера все справедливо порадовались за победителя.

Но если чуть отбросить эмоции и подумать: правда ли, что «Амкал» – это команда блогеров? Можно ли считать, что уровень игроков «Амкала» заметно уступает «Зоркому»?

Не совсем. В телеграм-каналах гуляют слова начальника «Зоркого» Алексея Чечукевича: «Стыдно не знать, что у них в составе был 1 блогер, а остальные проф футболисты, посмотри трансфермаркет».

А вот развернутое пояснение от Глеба Чернявского:

«Похоже, мало кто понимает, что за «Амкал» играют совсем не блогеры. Точнее, как: за «Амкал» играют люди, которые не тренируются каждый день и не зарабатывают футболом в классическом представлении.

Но! Почти все они – футболисты. По сути из вчерашней заявки без серьезного взрослого опыта (но с хорошей детской школой) только Федя Маслов, защитник Финито, вингер Антон Чужой и форвард Антон Кленов. Из них на поле на замену вышел только Чужой.

Остальные – вполне себе люди с базой. Просто посмотрите на стартовый состав:

• Вратарь Маменко (22 года) – недавно ездил на просмотр в «Амкар».

• Левый латераль Левшук (21 год) – играл за «Родину» в ПФЛ.

• ЦЗ Шурыгин (24 года) – провел пять матчей за «Томь» в ФНЛ.

• ЦЗ Дражжук (32 года) – играл в Узбекистане за «Бухару» и дубль «Пахтакора».

• ЦЗ Эрик (25 лет) – играл за «Родину» в ПФЛ.

• Правый латераль Киряков (24 года) – 18 матчей за «Акрон» в ФНЛ.

• Опорник Сибскана (38 лет) – играл профессионально в мини-футбол.

• Опорник Маврин (32 года) – с 2006-го балансирует между КФК и ПФЛ по всей России.

• ЦП Прокоп (19 лет) – играл в МФЛ и ЮФЛ, был в «Строгино» – по потенциалу и возможностям миниимум игрок для ФНЛ (по голевому пасу вы увидели точно).

• Форвард Гасилин (26 лет) – тут сами все знаете.

• Форвард Блатов (23 года) – пробовали в «Химки», играл за мини-футбольный «Спартак», но это все случилось благодаря «Амкалу» – Блата можно считать фифа-блогером.

Я все это к чему: да, «Амкал» не тренируется каждый день, люди живут не только футболом, но почти у всех за спиной большая база, которая каждому в теории позволит оказаться в том же «Зорком» хоть завтра. Просто им это не нужно. При этом в «Зорком» нет игроков уровня Прокопа и Гасилина, что в итоге позволило «Амкалу» сделать разницу. И не надо стыдить игроков «Зоркого», их несчастного тренера, они, по сути, вышли играть с плюс-минус равными себе».

Все же напомним про Гасилина – это воспитанник «Зенита», играл за дубль «Шальке» и выигрывал юношеское Евро с Дмитрием Бариновым и Александром Головиным. Еще пару лет назад он выступал в ФНЛ, но из-за травмы распрощался с профессиональным футболом.

«У меня металлоконструкция в голеностопе, из-за этого полностью поменялся бег, колена почти нет, – объяснял Гасилин в июле нашему автору Ярославу Сусову. – Чтобы продолжать, нужно делать дорогую операцию. Я понимал, что могу еще пару лет поиграть в ФНЛ, но решил сменить индустрию». 

Не обязательно, что все сильнейшие собраны в профи-футболе. Часто выгоднее играть в любителях

Чернявский дополнил эту мысль цитатой из невышедшего интервью с Никитой Ковальчуком. Вот его объяснение – почему в подвале российского футбола профессионалы уходят в любители:

«У нас полно футболистов, но все они ***** пятиразовые тренировки за 40 тысяч рублей в месяц.

Сильные игроки со школой устраиваются на нормальную работу, а по выходным играют на выставочных и любительских турнирах за деньги. Математика тут элементарная. В одном случае ты за 40 тысяч рублей гробишь здоровье почти без надежд куда-то пробиться, в другом – живешь обычной жизнью, почти не рискуешь сломаться и получаешь в два раза больше».

Журналист Сергей Микулик говорит примерно о том же:

«Никакая это (победа «Амкала»), поверьте, не сенсация. Я не первый год хожу в ЛФЛ на «Эгриси» – и с каждым сезоном убеждаюсь, что в Москве и области грань между Второй лигой и любителями стирается все больше. Потому что футболисты не из любителей переходят в профи, а наоборот.

В ЛФЛ вы же в разных турнирах – а их все больше и больше становится – можете играть за разные команды, и, например, за удачные выходные перекрыть премиальными месячную зарплату игроков того же «Зоркого». Только для этого не надо 5 раз в неделю тренироваться и кататься по области на матчи на автобусах. Все – в черте города, поля – Вторая лига позавидуют, судьи свистят с улыбкой, устал-заменился-вернулся-забил – и в кассу.

Президент клуба – не чиновник какой-нибудь с охраной, а старший брат, вот он, на бровке, часто еще, по совместительству, и тренер, который при случае и на замену себя еще выпустит...

В общем, получается, что во Второй лиге в Москве и окрестностях оседают футболисты, которые не очень хорошо умеют играть в футбол. А те, кто нарасхват в любителях, с радостью отказались от зарплаты в 50 тысяч, но играть от этого хуже вовсе не стали!

Так что «Зоркий» просто первым попал под раздачу».

Кстати, «Зоркий» и сам только вернулся из любителей

В прошлом году «Зоркий» занял третье место в зоне «Московская область» ЛФК. Теперь команда впервые за три года играет в профессионалах, а их тренер Денис Лопатин до недавнего времени входил в штаб еще любительской команды. Этот сезон для него – высшая точка карьеры.

«Это самая важная игра для меня, – сказал он после матча с «Амкалом» в интервью Sports.ru. – Я же дебютирую в профессиональном футболе в качестве тренера. Был профессиональным игроком, но сейчас другая ответственность».

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Фото: ; кадры трансляции «Матч ТВ» ; vk.com/amkal ; vk.com/fczorky; znamya.ru

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