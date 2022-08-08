🤯 «Химки» увольняют Юрана при 7 очках! Называют 2 причины: не выпускал сына инвестора или весенний скандал с «Крыльями»

Похоже, Сергей Юран уходит из «Химок» – об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Вероятная причина №1: Юран не выпустил сына главного инвестора «Химок» в матче с «Ростовом»

Юрана точно уволили не за результаты – «Химки» идут на 7-м месте в Мир РПЛ, набрав 7 очков за 4 тура.

По информации журналиста Сергея Ильева, причина увольнения – конфликт с главным инвестором «Химок» Туфаном Садыговым после матча с «Ростовом» 31 июля (0:1). Тогда Сергей Юран не дал сыграть ни минуты Илье Садыгову, сыну главного инвестора. Форвард всю игру просидел в запасе.

Туфан Садыгов инвестирует в «Химки», находясь в процедуре банкротства. В данных официальных учредителей «Химок» не упоминается, но о том, что клубу деньгами помогает именно он, свободно говорят официальные лица.

Любопытно, что при Юране Садыгов-младший играл за «Химки» гораздо чаще, чем до Юрана. Нападающий даже дважды выходил в старте: в апреле 2022-го против ЦСКА (4:2) и в мае против «Зенита» (0:1). Правда, в обоих случаях Садыгова меняли в перерыве.

Еще важнее, что при Юране Садыгов забил первые голы в профессиональной карьере. Дебютный гол – как раз с ЦСКА. Второй – в ворота «Крыльев Советов» (4:2) с центра поля после ошибки вратаря Ивана Ломаева. Тогда Садыгов вышел на замену на 80-й минуте и положил на 87-й.

Возможная причина №2: странный матч с «Крыльями»

Телеграм-канал «Мутко против» дает другой инсайд: отставка Юрана связана со скандалом в игре «Химок» и «Крыльев Советов» в конце апреля 2022-го.

Тогда действующий глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что судья Алексей Матюнин допустил девять существенных ошибок в пользу «Химок» и одну – в пользу «Крыльев». По данным телеграм-канала, «Химкам» свыше поставили условие – убрать всех связанных с той ситуацией, чтобы избежать официальных санкций.

Экспертно-судейская комиссия РФС определила две ошибки Матюнина: назначенный пенальти в ворота «Крыльев» (фола не было) и засчитанный гол в их же ворота (Мирзов нарушал правила, Матюнин этого не заметил).

Матюнин ответил двумя письмами в РФС: увидел в словах Хачатурянца про слабое судейство унижение и требовал пояснить, как Хачатурянц совмещает должности президента РПЛ, председателя судейского комитета и члена ЭСК. Он просил проверить главу РПЛ на полиграфе и обвинил его в незаконных связях с «Крыльями».

Юран тогда не фигурировал в новостях.

В Химках постоянная неразбериха: регулярно меняют и тренеров, и менеджеров

В «Химках» бешеная текучка кадров. За 4,5 года командой руководили 9 тренеров:

Юрий Красножан (09.02.2018 – 01.06.2018) – меньше 4 месяцев

Игорь Шалимов (05.06.2018 – 09.04.2019) – 10 месяцев

Андрей Талалаев (10.04.2019 – 23.01.2020) – 8,5 месяцев

Сергей Юран (27.01.2020 – 01.08.2020) – 6 месяцев

Дмитрий Гунько (01.08.2020 – 21.09.2020) – меньше 2 месяцев

Игорь Черевченко (25.09.2020 – 25.10.2021) – чуть больше года

Игорь Ющенко (26.10.2021 – 18.11.2021 (и. о.) – 3 недели

Игорь Черевченко (19.11.2021 – 22.02.2022) – 3 месяца; уволили за 4 дня до старта весенней части РПЛ

Сергей Юран (23.02.2022 – 08.08.2022) – 5,5 месяца

С менеджерами примерно та же история.

В мае «Химки» распрощались с гендиром Владимиром Габуловым – руководил клубом с декабря 2021-го, то есть проработал в клубе меньше полугода. На этой должности до него работали очень многие.

• Февраль 2018-го. Гендиректором «Химок» стал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Василий Иванов, который до этого занимал должность директора училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске. При нем клуб дошел до финала Кубка России и впервые за 11 лет вышел в РПЛ.

• Июль 2020-го. Перед стартом в Премьер-лиге в «Химках» начались странные перестановки. Новым руководителем назначили муниципального депутата и гендиректора «Арены Химок» Александра Зайцева. «У клуба новый этап. Василию Иванову мы благодарны. Он эффективный менеджер и останется в спортивной отрасли. Иванову предложили альтернативную должность», – комментировал тогда министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Однако у Иванова было другое мнение: «Ко мне пришли начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется – он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа Химки – Sports.ru) против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ».

• Сентябрь 2020-го. Зайцев надолго не задержался. В восьми стартовых турах «Химки» набрали лишь три очка, закрепившись в зоне вылета. После 2:7 от «Краснодара» Зайцева сменил футбольный функционер Сергей Анохин. Вместе с ним на должность спортдиректора вернулся Дмитрий Ульянов, который занимал эту позицию с 2018 по 2020 год.

При Анохине в 2021-м «Химки» заняли рекордное для себя 8-е место в РПЛ.

• Декабрь 2021-го. Новым гендиректором клуба стал Владимир Габулов, который и до этого редко задерживался на одном месте:

В июне генеральным директором «Химок» стал Дмитрий Ульянов – до этого он отвечал сначала за селекционный отдел, а затем за спортивный менеджмент.

В «Химки» может прийти Писарев, а Юрана уже отправляют в «Урал»

Похоже, замена для Сергея Юрана уже найдена. По информации «Чемпионата», «Химки» согласовали контракт с Николаем Писаревым, который входит в штаб Валерия Карпина в сборной России.

Именно под его руководством молодежная сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат Европы: на Евро-2013 поехали Александр Кокорин, Федор Смолов, Денис Черышев, Олег Шатов, но с нулем очков заняли последнее место в группе, где играли с будущим победителем турнира Испанией, а также Нидерландами и Германией. Затем в карьере Писарева были «Олимпиец» и «Урожай». С 2019-го он не работал тренером, а потом его пригласил Валерий Карпин в основную сборную.

К Сергею Юрану интерес тоже есть: «Спорт-Экспресс» сообщил, что он может поехать в «Урал». Там его хочет видеть президент клуба Григорий Иванов, у них уже прошла личная встреча. Кажется, нашлась замена для Игоря Шалимова.

По информации «Матча», увольнение Сергея Юрана обойдется «Химкам» в 35-40 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Алексей Филиппов, Сергей Пивоваров, Антон Денисов