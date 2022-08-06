ЦСКА сломал «Факел», хотя проигрывал. Кучаев положил из-за штрафной и началось

Мощно!

ЦСКА ушел на перерыв в матче с «Факелом», отставая в счете. Единственный гол с пенальти забил Георгий Гонгадзе. Все шло к тому, что воронежцы снова пошумят против фаворита. Но во втором тайме армейцы полностью перевернули игру – на это им понадобилось всего 14 минут.

Все началось с гола Кучаева на 58-й минуте – Константин мощно пробил с линии штрафной в дальний угол. Ассист на счету Федора Чалова.

На 70-й минуте с пенальти, заработанным Хорхе Карраскалем, забил Хесус Медина.

А дальше фаворит раскатал соперника – через две минуты Чалов завершил кинжальную контратаку ударом в ближний угол,

А на 83-й минуте Карраскаль установил окончательный счет – 4:1.

После матча Владимир Федотов объяснил причину сбоя в первом тайме.

«Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось. Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество.

Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв. Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

Здесь хотелось бы отметить реализацию. При счете 1:1 были моменты, когда мы могли пораньше забить второй гол. Это и выход Карраскаля, и пара эпизодов, когда мы не находили более очевидное решение, чтобы забить гол».

ЦСКА сверкает по многим показателям

•‎ Статистика говорит о полном доминировании ЦСКА. Команда Владимира Федотова переиграла «Факел» по ударам (20 против 7), ударам в створ (7 против 2) и явным голевым моментам (4 против 1). По ожидаемым голам преимущество также у армейцев – 2,89 против 0,89.

•‎ Выделяются и индивидуальные перфомансы: Медина по «гол+пас» оформил 1+2, Чалов – 1+1. Оба входят в тройку лучших футболистов ЦСКА в этом сезоне по «гол+пас» – у Медины 3+2, у Чалова – 2+1. Также в тройке Карраскаль – у него 3+1.

•‎ ЦСКА после победы над «Факелом» полностью синхронизировался со «Спартаком» – клубы имеют в своем активе одинаковое количество очков (10) и одинаковую разницу мячей (11:3). Несмотря на это, первое место в таблице занимает именно ЦСКА – согласно регламенту, при равенстве показателей более высокое место в таблице занимает команда, которая успешнее выступила в прошлом сезоне.

•‎ По продвинутой статистике ЦСКА тоже в порядке: xG – 9,7 (у «Спартака» 11,15), а вот оборона крепче – допущенных моментов на xG 3,2 («Спартак» менее надежен – 5,08).

• 10 очков в первых 4 турах – лучший результат ЦСКА с сезона-2015/16. Тогда московский клуб стал чемпионом России.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф