👏 Пост уважения Хызыру Аппаеву: не выпрашивал пенальти, а вскочил и продолжил атаку. Редкость

Красивый фэйр-плей.

Незаметный момент триллера между «Факелом» и «Динамо» – красивый фэйр-плей от Хызыра Аппаева.

«Факел» в начале первого тайма провел быструю вертикальную атаку, в результате которой форвард ворвался в штрафную. На плечах висел защитник Саба Сазонов. Кажется, проиграв позицию после стыка, Сазонов влетел локтем в туловище Аппаева, сбив его с ног. Еще и добавил ногой под колено.

Но Хызыр не стал выпрашивать пенальти – вместо этого мгновенно вскочил на ноги и продолжил атаку, отдав мяч на ударную позицию Роману Акбашеву. Полузащитник пробил неплохо, но выручил Антон Шунин.

Вот видео.

Даже после эпизода Аппаев лишь расстроился, что момент не закончился голом – никаких претензий к судье. На контрасте с ним выглядит забавно, как Акбашев обращался к судьей насчет пенальти, когда Аппаев уже готовил прострел.

Сазонов после столкновения даже не торопился подниматься на ноги – видимо, подумал, что реально сфолил. Саба поднялся, увидев, что Аппаев доигрывает эпизод до конца – но было уже поздно.

Возможен вариант и с тем, что сам Аппаев не расценил столкновение как фол. Тогда все равно достоин похвалы за ловкую ориентацию в пространстве: увидел, что мяч поблизости, а партнер готов бить в центре штрафной.

Фото: кадр трансляции «Матч ТВ»