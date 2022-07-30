👏 Пост уважения Хызыру Аппаеву: не выпрашивал пенальти, а вскочил и продолжил атаку. Редкость

Красивый фэйр-плей.
Незаметный момент триллера между «Факелом» и «Динамо» – красивый фэйр-плей от Хызыра Аппаева.
«Факел» в начале первого тайма провел быструю вертикальную атаку, в результате которой форвард ворвался в штрафную. На плечах висел защитник Саба Сазонов. Кажется, проиграв позицию после стыка, Сазонов влетел локтем в туловище Аппаева, сбив его с ног. Еще и добавил ногой под колено.
Но Хызыр не стал выпрашивать пенальти – вместо этого мгновенно вскочил на ноги и продолжил атаку, отдав мяч на ударную позицию Роману Акбашеву. Полузащитник пробил неплохо, но выручил Антон Шунин.
Вот видео.
Даже после эпизода Аппаев лишь расстроился, что момент не закончился голом – никаких претензий к судье. На контрасте с ним выглядит забавно, как Акбашев обращался к судьей насчет пенальти, когда Аппаев уже готовил прострел.
Сазонов после столкновения даже не торопился подниматься на ноги – видимо, подумал, что реально сфолил. Саба поднялся, увидев, что Аппаев доигрывает эпизод до конца – но было уже поздно.
Возможен вариант и с тем, что сам Аппаев не расценил столкновение как фол. Тогда все равно достоин похвалы за ловкую ориентацию в пространстве: увидел, что мяч поблизости, а партнер готов бить в центре штрафной.
- Дата проведения
- 30 июля, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 26, пенальти Смолов, 0:2 – 43 Смолов, 1:2 – 46 Гонгадзе, 2:2 – 48 Акбашев, 2:3 – 49, автогол Черов, 3:3 – 86 Альшин.
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Факел –
Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 67), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Моро, Захарян, Грулев (Тюкавин, 84), Макаров (Гладышев, 66), Смолов.
- Удаление:
- Захарян (90).
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