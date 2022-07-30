Безумие «Факела»: 3 гола за 3 минуты и героические 3:3 с «Динамо». Топ!

Правда, один раз забили в свои ворота.

«Факел» продолжает восхищать – команда выдала домашний матч мечты. А ведь складывалось все грустно: возвращение Воронежа в РПЛ быстро омрачилось дублем Федора Смолова. 0:2 за 45 минут – не очень приятно, но «Факел» неплохо выходил в атаки.

И выстрелил во втором тайме. Причем не тратил время на перезарядку.

Перерыв: Геогрий Гонгадзе выходит вместо Максима Максимова.

46-я минута: Сергей Божин cреагировал на подачу с угла поля и в падении сделал скидку на Гонгадзе. Георгий дал начало камбэку.

Видео – ниже.

48-я минута: Антон Шунин неубедительно прервал сильный прострел с фланга, чем воспользовался Роман Акбашев. Пробил из центра штрафной, сравняв счет.

Два гола за две минуты!

49-я минута: уже в следующем моменте «Факел» снова забил – но, к сожалению для воронежских болельщиков, в свои ворота. Срезку допустил Василий Черов, в результате чего москвичи снова повели в счете.

Но «Динамо» все-таки не сохранило нужный результат: уже на 86-й минуте Ильнур Альшин подработал мяч на линии штрафной и бахнул мимо Шунина – 3:3.

«Факел» заслужил такой результат. Для новичка РПЛ он выглядит изумительно: не зажимается сзади, идет в атаку размашисто, уверенно, совсем не боится риска. Во втором тайме «Факел» вообще задавил «Динамо»: 9:2 по ударам, 60,4% владения в последние 10 минут, 4 отбора на чужой половине против 1 у «Динамо» (и тот после 90-й минуты).

Главный тренер «Факела» Олег Василенко счастлив: «Это было атмосферно и празднично. Праздник футбола. У нас есть характер, мы вытащили эту игру».

Кстати, в прошлом сезоне «Факел» тоже начал дома с 3:3, но тогда была «Балтика» и ФНЛ.

В РПЛ «Факел» добыл вторую результативную ничью (после 2:2 на выезде с «Краснодаром»), «Динамо» упустило возможность временно возглавить таблицу. Порадоваться можно только за Смолова: оформил второй дубль подряд (в обоих случаях один из голов забивал с пенальти) и разделил со Сперцяном из «Краснодара» первое место в списке бомбардиров. Нападающий уже второй сезон подряд начинает мощно. В прошлом году было 6 голов в 6 стартовых турах.

В этот раз «Факел» затмил Смолова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов