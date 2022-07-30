Безумие «Факела»: 3 гола за 3 минуты и героические 3:3 с «Динамо». Топ!

Правда, один раз забили в свои ворота.
«Факел» продолжает восхищать – команда выдала домашний матч мечты. А ведь складывалось все грустно: возвращение Воронежа в РПЛ быстро омрачилось дублем Федора Смолова. 0:2 за 45 минут – не очень приятно, но «Факел» неплохо выходил в атаки.
И выстрелил во втором тайме. Причем не тратил время на перезарядку.
Перерыв: Геогрий Гонгадзе выходит вместо Максима Максимова.
46-я минута: Сергей Божин cреагировал на подачу с угла поля и в падении сделал скидку на Гонгадзе. Георгий дал начало камбэку.
Видео – ниже.
48-я минута: Антон Шунин неубедительно прервал сильный прострел с фланга, чем воспользовался Роман Акбашев. Пробил из центра штрафной, сравняв счет.
Два гола за две минуты!
49-я минута: уже в следующем моменте «Факел» снова забил – но, к сожалению для воронежских болельщиков, в свои ворота. Срезку допустил Василий Черов, в результате чего москвичи снова повели в счете.
Но «Динамо» все-таки не сохранило нужный результат: уже на 86-й минуте Ильнур Альшин подработал мяч на линии штрафной и бахнул мимо Шунина – 3:3.
«Факел» заслужил такой результат. Для новичка РПЛ он выглядит изумительно: не зажимается сзади, идет в атаку размашисто, уверенно, совсем не боится риска. Во втором тайме «Факел» вообще задавил «Динамо»: 9:2 по ударам, 60,4% владения в последние 10 минут, 4 отбора на чужой половине против 1 у «Динамо» (и тот после 90-й минуты).
Главный тренер «Факела» Олег Василенко счастлив: «Это было атмосферно и празднично. Праздник футбола. У нас есть характер, мы вытащили эту игру».
Кстати, в прошлом сезоне «Факел» тоже начал дома с 3:3, но тогда была «Балтика» и ФНЛ.
В РПЛ «Факел» добыл вторую результативную ничью (после 2:2 на выезде с «Краснодаром»), «Динамо» упустило возможность временно возглавить таблицу. Порадоваться можно только за Смолова: оформил второй дубль подряд (в обоих случаях один из голов забивал с пенальти) и разделил со Сперцяном из «Краснодара» первое место в списке бомбардиров. Нападающий уже второй сезон подряд начинает мощно. В прошлом году было 6 голов в 6 стартовых турах.
В этот раз «Факел» затмил Смолова.
- Дата проведения
- 30 июля, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 26, пенальти Смолов, 0:2 – 43 Смолов, 1:2 – 46 Гонгадзе, 2:2 – 48 Акбашев, 2:3 – 49, автогол Черов, 3:3 – 86 Альшин.
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Факел –
Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 67), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Моро, Захарян, Грулев (Тюкавин, 84), Макаров (Гладышев, 66), Смолов.
- Удаление:
- Захарян (90).
👏 Пост уважения Хызыру Аппаеву: вскочил на ноги и продолжил атаку, хотя мог спокойно выпросить пенальти
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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