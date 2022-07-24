Марадишвили через себя на 94-й – так «Локомотив» вдесятером спас ничью против «Ростова»

АААААААА!

Какая концовка у матча «Локомотива» и «Ростова»! Команда Карпина повела на 87-й – забил Уткин. А «Локо», с 65-й минуты игравший в меньшинстве после удаления Бека-Бека, сравнял на 94-й.

И посмотрите как! Константин Марадишвили принял мяч на грудь в центре штрафной, а вторым касание отправил через себя в угол! Вот это 2:2!

Отец Марадишвили рассказывал в интервью Денису Романцову, что дополнительно отрабатывал с сыном удары через себя:

«В основном отрабатывали какие-то отдельные приемы. У меня же диплом футбольного тренера – получил его в 1992-м, когда закончил спортшколу. Чему-то научить Костяна я мог, только когда он был ребенком.

Например, удару через себя. Костя тогда учился в первом классе. Поначалу он боялся падать, но когда выпал снег, я потащил его на улицу: «Кидай мяч – покажу, как надо». В итоге он и сам осмелился. Понравилось, и уже не отставал: «Давай еще потренируем». Он потом часто бил через себя в академии и даже в молодежке – в игре с «Зенитом». Но в основе пока не было подходящей ситуации».

Пригодилось!

И ведь на голе Константина матч не закончился – было еще немного времени. Главный арбитр Алексей Сухой дал финальный свисток, когда Керк уже убежал один на один к воротам «Ростова». Футболисты «Локомотива» в полном непонимании наорали на судью.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович